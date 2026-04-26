ZVRAT v prípade dobitého Ferenčáka: Prečo to dlhé čakanie na hliadku? Polícia vysvetlila, kde bola!

Ján Ferenčák čakal na policajnú hliadku až do polnoci. Polícia vysvetlila prečo.
Ján Ferenčák čakal na policajnú hliadku až do polnoci. Polícia vysvetlila prečo.
KEŽMAROK - Okresná polícia sa po niekoľkých hodinách plne vyjadrila k ostro sledovanému prípadu zbitého nezaradeného poslanca Jána Ferenčáka. Toho dobil neznámy muž pri športovej akcii na ulici až do krvi. Sám neskôr prišiel na tento incident upozorniť až do súkromnej televízie. Okrem iného sa sťažoval aj na dlhý čas, za ktorý vraj štátna polícia zareagovala na jeho akútne volanie, keď si utieral krv z tváre. Teraz sa už kompetentní vyjadrili a vieme, kde sa v tom čase nachádzali.

Ferenčáka mal napadnúť silnejší neznámy muž v sobotu 25. apríla večer v Kežmarku blízko športovej akcie, kde bolo aj na ulici množstvo ľudí. Keď vraj dostal poslanec prvú ranu, okamžite spadol na zem, a to aj za prítomnosti svojej malej dcéry. "Bol som inzultovaný úderom do hlavy. Spadol som. Ak by som nespadol, možno by ten útok pokračoval," popisoval v televízii Ferenčák.

Neskôr aj médiám ukázal, ako vyzeral v spomínaný večer.

Dlhodobé sťažnosti na políciu pod vedením ministra Matúša Šutaja Eštoka

Ferenčák sa v poslednej dobe vôbec netají tým, že má mimoriadne záporný vzťah k bývalému straníckemu šéfovi a ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas-SD), a nenechal si príležitosť na kritiku ujsť ani tentokrát. Podľa neho boli mestskí policajti totiž pohotovejší, ako tí štátni. "Volal som aj mestskú a štátnu políciu. Mestská polícia prišla do 5 minút. Štátna polícia, keď som incident nahlásil o 22:52 hodine, tam mi povedali, že má lokalizujú ohľadom útoku. Povedal som, že som bol napadnutý statným mužom," pokračoval Ferenčák s tým, že kým dostal spätný telefonát od polície, hodiny vraj už ukazovali 0:41. Následne po Ferenčákovi vraj chceli osobnú účasť na rekonštrukcii prípadu.

Polícia vysvetlila, prečo neprišla skôr, postup polície preveria

Konečne tu však máme aj stanovisko druhej strany - polície, ktorý vysvetlila, kde po celý ten čas bola a prečo neboli personálne kapacity dostupné. "V uvedenom prípade telefonického oznámenia o fyzickom útoku voči pánovi Jánovi F. bol nariadený výkon kontroly zameranej na preverenie postupu policajtov," povedala k prípadu vedúca Odboru komunikácie a prevencie (OKaP) Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Prešove Ingrida Pavlovská.

V čase nahlásenia skutku o 22:52 hodine sa podľa Pavlovskej dve hliadky Obvodného oddelenia Policajného zboru a jedna hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky (PMJ) nachádzali pri preverovaní opakovaných oznámení o fyzickom napádaní viacerých osôb v obci Rakúsy, kde boli vyslané už o 22:41 hodine.

Pre úplnosť uvádzame, že obec Rakúsy sa nachádza vyše 7 kilometrov severozápadne od Kežmarku.

Polícia musela v obci Rakúsy nevyhnutne zotrvať

"Situácia na mieste si vyžadovala ich zotrvanie, a preto nebolo možné uvoľniť ani jednu hliadku. K prevereniu oznámenia na zimnom štadióne v Kežmarku bola, operačnou dôstojníčkou, vyslaná hliadka PMJ z Popradu, ktorá sa na miesto dostavila o 23:23 hodine, ktorá preverovala skutočnosti a zabezpečovala miesto činu do príchodu ďalších policajtov velených do výkonu služby," popísala Pavlovská z krajského riaditeľstva.

Ferenčák však už bol v tom čase ošetrovaný na pohotovosti. "Po ošetrení bol Ján F. kontaktovaný príslušníkmi kriminálnej polície z dôvodu vykonania ďalších procesných úkonov," dodala Pavlovská na záver.

