Victoria Beckham zlízla poriadnu kritiku za jej večne kamennú tvár: Prečo sa, preboha, neusmeje?!

NEW YORK - Jedna veta a celá sála stuhla. Komička Nikki Glaser si na galavečeri TIME100 bez servítky podala Victoria Beckham, a trafila presne tam, kde to bolí už roky: jej legendárny „kamenný ksicht“.
Na prestížnom Time100 Gala padli slová, ktoré si polovica internetu myslela, ale nikto si ich netrúfol povedať nahlas. Komička Nikki Glaser najprv Victoriu Beckham vychválila… a potom udrela: „Je bohatá, úspešná, ohromujúca. Čo bude treba, aby si sa usmiala? Myslím to vážne, prosím, usmej sa.“ A ešte si neodpustila podpichnutie: „Si jedna z mála Britov, ktorí by sa mali usmievať.“ Au!
Kamery okamžite prepli na Victoriu. Nasadila tenký, kontrolovaný úsmev, oprela sa o lakeť a viditeľne sa snažila „nevybychnúť smiechom“. Vedľa nej sedel David Beckham – a ten? No smial sa. Normálne. Bez filtrov. To hovorí za všetko. Jedno je isté, Nikki Glaser trafila nerv. Prečo sa vlastne Victoria nikdy neusmieva? Pravda nie je taká arogantná, ako vyzerá.