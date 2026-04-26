Politici zažívajú NÁSILNÝ víkend: Ferenčák NIE JE jediný, napádaná bola aj exprimátorka Prešova za KDH!

POPRAD - V priebehu nedele 26. apríla sa verejnosť zapodievala veľmi vážnym prípadom nezaradeného poslanca a primátora Kežmarku Jána Ferenčáka. Ten mal byť podľa vlastných slov na ulici napadnutý a zbitý. Agresiou podobný incident sa pritom cez víkend odohral neďaleko v Poprade, kde mala byť terčom poslankyňa a exprimátorka Prešova za KDH Andrea Turčanová.
Na incident s Turčanovou v Poprade v statuse upozornil poslanec KDH a záchranár František Majerský.
Napádaná mala byť uprostred toho, ako vnukovi kupovala darček
Aj v tomto prípade mal zohrávať úlohu neznámy muž, ktorý agresívne a vulgárne napadol v Poprade Turčanovú vo veľmi citlivej chvíli. Majerský dodal, že to bolo uprostred toho, ako kupovala darček pre svojho vnuka v Poprade. Stať sa to malo v ten istý deň, ako napadli Ferenčáka - v sobotu.
To však nie je všetko. František Majerský pokračoval. "Zároveň sa vyhrážali zabitím aj nášmu predsedovi Milanovi Majerskému," informoval verejnosť rozhorčený poslanec za KDH.
Politici spomínali agresiu aj počas nedeľných debát
"Takéto konanie je absolútne neprijateľné a musí byť jednoznačne odsúdené. Odsudzujem akékoľvek násilie v spoločnosti – bez ohľadu na to, či ide o predstaviteľov koalície alebo opozície, alebo bežných ľudí. Takéto správanie nemá v slušnej spoločnosti miesto," dodal František Majerský. Predseda KDH už počas nedeľnej televíznej debaty spomenul, že vyhrážky boli smerované aj na jeho osobu. Medzitým šéf SaS Branislav Gröhling spomenul veľmi známy prípad muža so vzduchovkou, ktorý sa na sociálnej sieti "chválil", že to skúsi "na štýl Cintulu".
"Zastavme nenávisť. Odsúďme útoky, agresivitu a vulgaritu. Budujme spoločnosť založenú na rešpekte, úcte a slušnosti," vyzval spoločnosť František Majerský.