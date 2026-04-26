Záhadná smrť Američanov v Mexiku: Boli pri protidrogovej razii bez povolenia?

MEXIKO - Mexická vláda v sobotu uviedla, že dvaja americkí agenti, ktorí sa minulý týždeň údajne zapojili do protidrogovej razie bez vedomosti mexickej federálnej vlády, nemali povolenie pôsobiť v krajine. Informuje o tom agentúra AFP.
Dvaja americkí agenti minulú nedeľu zahynuli pri autonehode v severomexickom štáte Chihuahua. Viaceré americké médiá odvtedy s odvolaním na svoje zdroje uviedli, že išlo o agentov CIA. Obaja podľa mexických federálnych úradov prišli o život pri nehode, keď sa vracali z miesta protidrogovej razie. Americké veľvyslanectvo v Mexiku bez ďalších podrobností uviedlo, že išlo o zamestnancov ambasády.
Podľa imigračných záznamov jeden z agentov vstúpil do krajiny ako „turista“, zatiaľ čo druhý použil „diplomatický pas“. „Ani jeden z nich nemal formálnu akreditáciu na účasť na operatívnych činnostiach na území štátu,“ uvádza sa vo vyhlásení mexického ministerstva bezpečnosti. Rezort pripomenul, že mexické právo zakazuje zahraničným agentom zúčastňovať sa na operáciách na mexickom území.
Generálny prokurátor štátu Chihuahua César Jáuregui Moreno v pondelok uviedol, že išlo iba o amerických inštruktorov. Podľa neho sa na operácii nepodieľali a na miesto razie prišli až po jej skončení za účelom výcviku. AFP pripomína, že spolupráca v teréne medzi americkými a mexickými bezpečnostnými silami je mimoriadne ojedinelá a politicky ide o citlivú tému. Prezidentka Claudia Sheinbaumová túto prax verejne odmietla. Sheinbaumová preto podozrieva vládu štátu Chihuahua, ktorá je v opozícii voči jej vládnej strane Morena, že o skutočnej príslušnosti amerických agentov vedela a neupovedomila o tom federálne orgány. Naznačila, že štát preto môže sankcionovať.