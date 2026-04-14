Pohreb sa zmenil na KRVAVÝ RING: Dve ženy sa SUROVO ZBILI priamo nad rakvou milenca! Padali FACKY aj nadávky

MEXIKO - V Mexiku sa odohrala šokujúca scéna, keď sa dve ženy pustili do bitky priamo nad rakvou zosnulého muža. Konflikt vypukol po tom, čo jedna z nich pri emotívnom lúčení priznala, že bola jeho partnerkou a druhá, ktorá s ním tiež mala vzťah, to počula. Dramatické video z incidentu sa rýchlo stalo virálnym.
Na Instagrame koluje dramatické video, ktoré dokumentuje bitku dvoch žien priamo pri rakve zosnulého muža v mexickom meste Veracruz. Jedna zo žien stála pri rakve, potichu sa lúčila so zosnulým a povedala mu: „Láska, budeš mi chýbať.“ Jej emotívne rozlúčenie však okamžite vzbudilo podozrenie u ďalšej ženy, ktorá sa pohrebu zúčastnila, informuje Daily Mail. Preto skočila na rovné nohy a konfrontovala uplakanú neznámu otázkou: „Kto si?“ Keď žena prezradila, že mala so zosnulým romantický vzťah, situácia sa rýchlo vyhrotila.
Obidve tvrdili, že boli jeho partnerkami a následne sa pustili do prudkej bitky priamo vedľa rakvy. Video sa odvtedy stalo virálnym a nazbieralo viac ako 150-tisíc pozretí a stovky komentárov. Jeden z divákov napísal: „Takmer ho zabili znova.“ Druhý vtipkoval: „Už nemohol vystáť ani jednu z nich, a tak radšej zomrel.“ Tretí používateľ pridal: „Biť sa kvôli mŕtvemu človeku, aké smutné.“ Iný doplnil: „Toto nie je nič nezvyčajné, stáva sa to stále.“ A ďalší uviedol: „Je jasné, že zosnulý nejde do neba!“