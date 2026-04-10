Ako z čiernej komédie: VIDEO Ženy sa pobili nad rakvou! Zistili, že nebožtík mal s oboma pomer

MEXIKO - Emotívna rozlúčka sa zmenila na šokujúcu scénu. Dve ženy pri rakve odhalili pravdu o mužovi, ktorého obe milovali – a napätie prerástlo do fyzického konfliktu.
Rozlúčka ktorá sa zvrtla
To, čo malo byť tichým posledným zbohom, sa zmenilo na nečakaný výbuch emócií. V meste Veracruz došlo počas smútočného obradu k incidentu, ktorý prítomných úplne zaskočil.
Jedna zo žien stála pri rakve a v slzách sa lúčila so zosnulým. „Láska moja, budeš mi chýbať,“ zaznelo v miestnosti.
Jedna veta spustila lavínu
Práve tieto slová upútali pozornosť druhej ženy medzi smútiacimi. Okamžite zareagovala a pristúpila k nej s otázkou, ktorá všetko odštartovala: „Kto si?“
Keď sa dozvedela, že aj ona mala s mužom intímny vzťah, situácia sa vymkla spod kontroly.
Pravda vyšla najavo priamo pri rakve
Obe ženy tvrdili, že práve ony boli partnerkami zosnulého. Následná konfrontácia rýchlo prerástla do hádky, ktorá sa v priebehu sekúnd zmenila na bitku – priamo vedľa rakvy.
Podľa záberov, ktoré sa neskôr objavili na internete, sa počas potýčky takmer uvoľnilo veko rakvy. Prítomní sa snažili zasiahnuť a ženy od seba odtrhnúť.
Video obletelo internet
Incident zachytený na videu sa rýchlo rozšíril na sociálnych sieťach, kde si získal desaťtisíce pozretí. Ako uvádza Need To Know, zábery vyvolali množstvo reakcií.
Niektorí komentujúci reagovali s humorom, iní s pohoršením. „Takmer ho zabili znova,“ napísal jeden z používateľov. Ďalší ironicky poznamenal, že muž už zrejme „nemohol vystáť ani jednu z nich“.
Objavili sa však aj vážnejšie reakcie. „Bojovať kvôli niekomu, kto už nežije, je smutné,“ zaznelo v diskusii.
Prípad ktorý rozdelil ľudí
Video zároveň otvorilo debatu o správaní na verejných rozlúčkach aj o komplikovaných vzťahoch, ktoré môžu vyplávať na povrch v tých najmenej vhodných chvíľach.
Niektorí komentujúci tvrdili, že podobné situácie nie sú až také výnimočné, ako by sa mohlo zdať.