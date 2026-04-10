Ako z čiernej komédie: VIDEO Ženy sa pobili nad rakvou! Zistili, že nebožtík mal s oboma pomer

Ženy sa pobili pri rakve.
Ženy sa pobili pri rakve. (Zdroj: X)
MEXIKO - Emotívna rozlúčka sa zmenila na šokujúcu scénu. Dve ženy pri rakve odhalili pravdu o mužovi, ktorého obe milovali – a napätie prerástlo do fyzického konfliktu.

Rozlúčka ktorá sa zvrtla

To, čo malo byť tichým posledným zbohom, sa zmenilo na nečakaný výbuch emócií. V meste Veracruz došlo počas smútočného obradu k incidentu, ktorý prítomných úplne zaskočil.

Jedna zo žien stála pri rakve a v slzách sa lúčila so zosnulým. „Láska moja, budeš mi chýbať,“ zaznelo v miestnosti.

Jedna veta spustila lavínu

Práve tieto slová upútali pozornosť druhej ženy medzi smútiacimi. Okamžite zareagovala a pristúpila k nej s otázkou, ktorá všetko odštartovala: „Kto si?“

Keď sa dozvedela, že aj ona mala s mužom intímny vzťah, situácia sa vymkla spod kontroly.

Pravda vyšla najavo priamo pri rakve

Obe ženy tvrdili, že práve ony boli partnerkami zosnulého. Následná konfrontácia rýchlo prerástla do hádky, ktorá sa v priebehu sekúnd zmenila na bitku – priamo vedľa rakvy.

Podľa záberov, ktoré sa neskôr objavili na internete, sa počas potýčky takmer uvoľnilo veko rakvy. Prítomní sa snažili zasiahnuť a ženy od seba odtrhnúť.

Video obletelo internet

Incident zachytený na videu sa rýchlo rozšíril na sociálnych sieťach, kde si získal desaťtisíce pozretí. Ako uvádza Need To Know, zábery vyvolali množstvo reakcií.

Niektorí komentujúci reagovali s humorom, iní s pohoršením. „Takmer ho zabili znova,“ napísal jeden z používateľov. Ďalší ironicky poznamenal, že muž už zrejme „nemohol vystáť ani jednu z nich“.

Objavili sa však aj vážnejšie reakcie. „Bojovať kvôli niekomu, kto už nežije, je smutné,“ zaznelo v diskusii.

Prípad ktorý rozdelil ľudí

Video zároveň otvorilo debatu o správaní na verejných rozlúčkach aj o komplikovaných vzťahoch, ktoré môžu vyplávať na povrch v tých najmenej vhodných chvíľach.

Niektorí komentujúci tvrdili, že podobné situácie nie sú až také výnimočné, ako by sa mohlo zdať.

Súvisiace články

Brutálna bitka na bratislavskom
Brutálna bitka na bratislavskom obchvate! VIDEO Lietali päste aj barle, hlava nehlava sa mlátili posádky oboch áut
Domáce
FOTO Dráma na pumpe v
Dráma na pumpe v Malackách: Arogancia na ceste skončila PÄSŤAMI, vodič autobusu sa neovládol! Okamžitá DOHRA
Domáce
Dráma pred obchodom: Bitka
Dráma pred obchodom: Bitka v Nálepkove sa zmenila na horor! Tiekla krv, muž skončil v nemocnici
Domáce

Ivan Bella prezradil vesmírnu kuriozitu: Borovička, ktorá s ním letela, mala prekvapivú úlohu!
Odomykanie Váhu a otvorenie 28. pltníckej sezóny na rieke Váh
Sviatok filatelistov s novou poštovou známkou trenčianskej synagógy
FOTO Mrazy udrú aj túto
Mrazy udrú aj túto noc: Teploty klesnú zase pod nulu, na väčšine Slovenska platí výstraha!
Domáce
V Prešove vyhlásili MIMORIADNU
V Prešove vyhlásili MIMORIADNU SITUÁCIU! Prevádzkovateľ vypína kľúčové semafory v meste
Domáce
FOTO Zrážka auta s vlakom
Zrážka auta s vlakom pri Seredi: Vodič vošiel na priecestie priamo pred rozbehnutý vlak
Domáce
SHMÚ varuje: V noci na väčšine Slovenska hrozí silný mráz, ohrozené sú rastliny
SHMÚ varuje: V noci na väčšine Slovenska hrozí silný mráz, ohrozené sú rastliny
Regióny

FOTO Hororová nehoda autobusu na
Hororová nehoda autobusu na Kanárskych ostrovoch: Jeden človek zomrel, 14 ľudí utrpelo zranenia
Zahraničné
Rusko zakázalo štúdium na
Rusko zakázalo štúdium na Stanforde: Univerzitu zaradilo medzi nežiadúce organizácie
Zahraničné
undefined
Poľsko rozbíja gang so zbraňami a drogami: Zadržali šesť ľudí, stopa vedie na Slovensko
Zahraničné
Ivan Bella prezradil vesmírnu kuriozitu: Borovička, ktorá s ním letela, mala prekvapivú úlohu!
Soňa Müllerová na otvorení
Obrovská novinka: Müllerovci sú starí rodičia! Prečo svoje vnúča tajili?
Domáci prominenti
Zdravotné problémy českej speváčky:
Zdravotné problémy českej speváčky: Operácia oka!
Zahraniční prominenti
Zuzana Kronerová vystúpila voči
Bojkot voči STVR eskaluje: Kronerová odmietla spoluprácu! Ostrý odkaz Flašíkovej, pridávajú sa ďalší
Domáci prominenti

4 druhy zeleniny, ktoré
4 druhy zeleniny, ktoré by ste mali kupovať mrazené, nie čerstvé
vysetrenie.sk
Mali ideálne manželstvo, kým
Mali ideálne manželstvo, kým nenašla TENTO spis: Manžel viedol ZVRHLÝ dvojitý život! DESIATKY detí s cudzími ženami
Zaujímavosti
Pozrel sa do kamery
Otecko sa pozrel na monitor a zmocnila sa ho PANIKA: Kam ZMIZLO jeho bábätko? Sekundy čistej hrôzy
Zaujímavosti
NAJDRAHŠIA stavebnica sveta? Dvojica
NAJDRAHŠIA stavebnica sveta? Dvojica škrečkovala Lego za tisíce eur, teraz ich čaká TVRDÁ REALITA
Zaujímavosti

Byť rodičom je stále
Byť rodičom je stále drahšie: Slováci však môžu dostať o 100 eur viac, máte na ne nárok?
plnielanu.sk
Pláž Dubovica na ostrove
Najčistejšie more, ktoré nemá konkurenciu: Dovolenkový raj Slovákov vám až vyrazí dych!
Domáce
Pomoc, ktorá vám všetko
Pomoc, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
hashtag.sk
Zdroj: Shutterstock
Máte peniaze na účte? Odborníci upozorňujú, že môžete prichádzať o stovky eur
Domáce

Ekonomika

Mega tunel pod Karpatmi ožíva: Ráž prezradil, čo sa chystá v lesoch pri Bratislave! (foto)
Mega tunel pod Karpatmi ožíva: Ráž prezradil, čo sa chystá v lesoch pri Bratislave! (foto)
Štát chystá nový bič na rodičov: Pre záškoláctvo môžu prísť o prídavky na deti!
Štát chystá nový bič na rodičov: Pre záškoláctvo môžu prísť o prídavky na deti!
Zarobíte 500 eur a štátu neodvediete takmer nič? Črtá sa veľká zmena pre študentov, dôchodcov aj rodičov!
Zarobíte 500 eur a štátu neodvediete takmer nič? Črtá sa veľká zmena pre študentov, dôchodcov aj rodičov!
Paradox v čase globálnej krízy: Turizmus prekvapivo rastie, hrozba však číha v účtovníctve firiem!
Paradox v čase globálnej krízy: Turizmus prekvapivo rastie, hrozba však číha v účtovníctve firiem!

Príprava pred domácimi MS vrcholí: Slováci po výbornom úvode aj zdolali Česko
Príprava pred domácimi MS vrcholí: Slováci po výbornom úvode aj zdolali Česko
Reprezentácia
HC Košice – HC Slovan Bratislava: Online prenos zo 4. semifinále play-off Tipsport ligy
HC Košice – HC Slovan Bratislava: Online prenos zo 4. semifinále play-off Tipsport ligy
Tipsport liga
Cesta, akú razil aj Craig Ramsay: Štyroch Slovákov čaká debut v národnom drese
Cesta, akú razil aj Craig Ramsay: Štyroch Slovákov čaká debut v národnom drese
Reprezentácia
Zákrok na Matthewsa ho môže vyjsť poriadne draho: Gudasovi už údajne neponúkne zmluvu nikto v NHL
Zákrok na Matthewsa ho môže vyjsť poriadne draho: Gudasovi už údajne neponúkne zmluvu nikto v NHL
NHL

TEST: Volkswagen T7 California - pojazdný domček ideálnych rozmerov a schopností
TEST: Volkswagen T7 California - pojazdný domček ideálnych rozmerov a schopností
Klasické testy
TEST: Ford Puma Gen-E - Puma medzi elektromobilmi je ako líška v kurníku
TEST: Ford Puma Gen-E - Puma medzi elektromobilmi je ako líška v kurníku
Klasické testy
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
Predstavujeme
FOTO: Kia EV2 - konečne lacný elektromobil? EV2 chce slúžiť masám
FOTO: Kia EV2 - konečne lacný elektromobil? EV2 chce slúžiť masám
Predstavujeme

Mladé ženy sú čoraz častejšie bez práce: Nová analýza odhalila dôvod!
Mladé ženy sú čoraz častejšie bez práce: Nová analýza odhalila dôvod!
Zahraničné
Šéf LinkedInu radí: V týchto 5 veciach vás umelá inteligencia nikdy nenahradí!
Šéf LinkedInu radí: V týchto 5 veciach vás umelá inteligencia nikdy nenahradí!
Mám prácu
10 najnebezpečnejších povolaní v USA: Kde ľuďom hrozí reálne riziko smrti?
10 najnebezpečnejších povolaní v USA: Kde ľuďom hrozí reálne riziko smrti?
Zahraničné
Prestaňte dávať prácu na prvé miesto: Šokujúca pravda o vašom zdraví a šťastí
Prestaňte dávať prácu na prvé miesto: Šokujúca pravda o vašom zdraví a šťastí
Práca a voľný čas

12 najlepších receptov na chutné cestoviny, ktoré viete rýchlo pripraviť
12 najlepších receptov na chutné cestoviny, ktoré viete rýchlo pripraviť
Super chutný kapustový šalát s mrkvou ako z reštaurácie
Super chutný kapustový šalát s mrkvou ako z reštaurácie
Ako pripraviť vyprážané kura s dokonalou chrumkavou kôrkou: Tajomstvo jedného kroku navyše
Ako pripraviť vyprážané kura s dokonalou chrumkavou kôrkou: Tajomstvo jedného kroku navyše
Rady a tipy
5 jarných šalátov: Zasýtia viac než hlavné jedlo (a máš ich hotové do 20 minút)
5 jarných šalátov: Zasýtia viac než hlavné jedlo (a máš ich hotové do 20 minút)
Rady a tipy

Hackeri zneužívajú dieru v softvéri, ktorý sa nachádza prakticky na každom PC. Stačí otvoriť infikovaný súbor a máš problém
Hackeri zneužívajú dieru v softvéri, ktorý sa nachádza prakticky na každom PC. Stačí otvoriť infikovaný súbor a máš problém
Bezpečnosť
Škoda ukázala nový zvonček pre bicykle, ktorý má pomôcť predísť zrážkam s chodcami
Škoda ukázala nový zvonček pre bicykle, ktorý má pomôcť predísť zrážkam s chodcami
Autá
Blížime sa k „černobyľskému momentu“ umelej inteligencie? Asimovove zákony znovu ožívajú
Blížime sa k „černobyľskému momentu“ umelej inteligencie? Asimovove zákony znovu ožívajú
Armádne technológie
Poznáme zoznam Wi-Fi routerov, ktoré zneužívali ruskí hackeri na krádež prihlasovacích údajov: Pre tieto modely existuje oprava, musíš si ju ale stiahnuť ručne
Poznáme zoznam Wi-Fi routerov, ktoré zneužívali ruskí hackeri na krádež prihlasovacích údajov: Pre tieto modely existuje oprava, musíš si ju ale stiahnuť ručne
Bezpečnosť

Medzi stromami dom ani nevidieť, no škoda sa nepozrieť bližšie. Stačí tu vyjsť na terasu a ste uprostred nádherného lesa
Medzi stromami dom ani nevidieť, no škoda sa nepozrieť bližšie. Stačí tu vyjsť na terasu a ste uprostred nádherného lesa
Mesto, čo sídli v budove, aj obec, odkiaľ sa dá spadnúť do priepasti. 6 fascinujúcich miest, kde ľudia skutočne bývajú
Mesto, čo sídli v budove, aj obec, odkiaľ sa dá spadnúť do priepasti. 6 fascinujúcich miest, kde ľudia skutočne bývajú
Bol temný, zastaraný a už veľmi potreboval zmenu. Z bytu na Februárke spravili moderné bývanie za asi 50-tisíc eur
Bol temný, zastaraný a už veľmi potreboval zmenu. Z bytu na Februárke spravili moderné bývanie za asi 50-tisíc eur
5 chýb v obývačke, ktoré si hostia rýchlo všimnú, hoci vy ich ani nevnímate. Pre toto sa u vás nemusia cítiť dobre
5 chýb v obývačke, ktoré si hostia rýchlo všimnú, hoci vy ich ani nevnímate. Pre toto sa u vás nemusia cítiť dobre

Pre kutilov

Stačí len umyť sklá? Skrytá údržba okien, bez ktorej riskujete vysoké účty za kúrenie
Stačí len umyť sklá? Skrytá údržba okien, bez ktorej riskujete vysoké účty za kúrenie
Údržba a opravy
Staň sa gulášmajstrom! 5 najčastejších chýb, ktorých sa dopúšťame pri príprave gulášu
Staň sa gulášmajstrom! 5 najčastejších chýb, ktorých sa dopúšťame pri príprave gulášu
Recepty
Režete stromy v apríli? Pozor, pri týchto druhoch im môžete viac ublížiť ako pomôcť
Režete stromy v apríli? Pozor, pri týchto druhoch im môžete viac ublížiť ako pomôcť
Záhrada
Trháte jarné listy jahôd rukou? Možno si práve ničíte celú tohtoročnú úrodu
Trháte jarné listy jahôd rukou? Možno si práve ničíte celú tohtoročnú úrodu
Zelenina a ovocie

Tieto znamenia klamú najlepšie: Robia to tak presvedčivo, že im uveríte všetko
Tieto znamenia klamú najlepšie: Robia to tak presvedčivo, že im uveríte všetko
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
V Prešove vyhlásili MIMORIADNU
Domáce
V Prešove vyhlásili MIMORIADNU SITUÁCIU! Prevádzkovateľ vypína kľúčové semafory v meste
Hororová nehoda autobusu na
Zahraničné
Hororová nehoda autobusu na Kanárskych ostrovoch: Jeden človek zomrel, 14 ľudí utrpelo zranenia
Ženy sa pobili pri
Zahraničné
Ako z čiernej komédie: VIDEO Ženy sa pobili nad rakvou! Zistili, že nebožtík mal s oboma pomer
Dopravné peklo pod Strečnom
Domáce
Dopravné peklo pod Strečnom sa vráti: Tunel Višňové čaká jarná stopka! Pripravte si nervy na obchádzky

Ďalšie zo Zoznamu