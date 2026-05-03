Za populárnu četovaciu aplikáciu budete po novom PLATIŤ: Takto nastavili mesačný poplatok!

BRATISLAVA - Obľúbená chatovacia aplikácia WhatsApp sa pripravuje na výraznú novinku, ktorá môže zmeniť spôsob, akým ju používatelia využívajú. Pribudne totiž platená verzia s názvom WhatsApp Plus. Tá prinesie viacero nových funkcií, no zároveň aj mesačný poplatok.
O nie veľmi príjemných novinkách informoval WABetaInfo. Ten na svojej stránke uviedol presné funkcie, ktorými bude aplikácia WhatsApp vo verzii Plus disponovať. Cieľom pripravovanej aktualizácie je vraj rozšíriť možnosti aplikácie bez toho, aby obmedzila bežných používateľov.
Už stanovili aj predbežnú cenu
Platenie bude dobrovoľné a nový tarif má stáť približne 2,49 eura mesačne.
Nové funkcie bez zásahu do jadra aplikácie
Prémiová verzia má ponúknuť viacero vylepšení, ktoré rozšíria používateľský komfort. Základné fungovanie aplikácie však zostane nezmenené. WhatsApp aktuálne testuje túto novinku na obmedzenej skupine používateľov, aby získal spätnú väzbu pred jej širším nasadením.
Medzi novinky patria napríklad špeciálne balíky nálepiek, ktoré môžu obsahovať aj animované efekty zobrazujúce sa priamo v chate. Zaujímavosťou je, že tieto efekty uvidí aj ten príjemca správy, ktorý predplatné nemá aktivované. Používatelia si tiež budú môcť prispôsobiť vzhľad aplikácie výberom zo 18 nových farebných tém. Zvolená farba sa následne premietne do celého rozhrania aplikácie. Okrem toho pribudne aj možnosť zmeniť si ikonu aplikácie, pričom na výber bude 14 rôznych dizajnov.
Jednou z praktických noviniek je aj rozšírenie počtu pripnutých chatov. Kým doteraz bolo možné mať navrchu len tri konverzácie, po novom ich môže byť až 20. To ocenia najmä používatelia, ktorí denne komunikujú s väčším počtom ľudí.
Nové zvonenia
WhatsApp pre Android už teraz umožňuje nastaviť si vlastný vyzváňací tón. Prémiový tarif však prinesie aj desať exkluzívnych zvonení. Vývojári navyše naznačili, že v budúcnosti môžu do plateného balíka pribudnúť aj ďalšie funkcie.
Predplatné bude fungovať na mesačnej báze s automatickým obnovovaním. Platba sa bude opakovať vždy v rovnaký deň, pričom zrušenie bude potrebné vybaviť minimálne 24 hodín vopred.
A čo voľná verzia?
Už z logiky veci sa dá ale predpokladať, že četovacia aplikácia WhatsApp bude fungovať aj v bezplatnej verzii aj naďalej. Nateraz je však otázne, za akú cenu to bude. Popluárnou bezplatnou alternatívou súčasných aplikácií býva implementácia nadmerného počtu reklamných bannerov či informácie sponzorov. Možné však bude aj to, že voľná verzia nebude obsahovať niektoré kľúčové funkcie, čím bude pre používateľov menej atraktívna, a tak budú chcieť siahnuť po platenej Plus verzii.