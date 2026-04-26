Šialená naháňačka: Mladík (16) si užíval jazdu električkou na čierno, zbabelý a zbesilý útek k balíkom sena!

Mladík sa pred políciou ukrýval medzi balíkami slamy. (Zdroj: Facebook/Městská policie hl. m. Prahy)
PRAHA - Nebezpečné a nezodpovedné správanie mladíka zamestnalo strážníkov mestskej polície v Prahe. Šestnásťročný "dobrodruh" sa rozhodol odviezť na zadnom spriahadle električky, aby zapôsobil na svojich kamarátov. Jeho riskantná jazda sa však rýchlo skončila zásahom hliadky. Zbabelo sa pred ňou išiel ukryť medzi balíky sena.

VIDEO Pozrite si celý zákrok mestskej polície:

Mladík si užíval jazdu električkou na čierno, kým ho nezačali naháňať policajti (Zdroj: Facebook/Městská policie hl. m. Prahy)

Strážníci Mestskej polície hlavného mesta Prahy na sociálnej sieti informovali,  že prijali oznámenie o mladíkovi, ktorý sa viezol na zadnom spriahadle električky číslo 17 smerujúcej do Libuše. Autohliadka okamžite vyrazila za vozidlom, pričom situáciu súčasne monitoroval operátor na kamerovom systéme a hliadku presne navigoval.

Pokúsil sa ukryť pri balíkoch sena

K incidentu prišlo na zastávke Observatoř, kde mladík z električky zoskočil. Keď však zbadal prichádzajúcich strážníkov, dal sa na útek. Operátor ho naďalej sledoval prostredníctvom kamier a hliadku viedol krok za krokom až k Modřanskej rokli. Tam sa tínedžer pokúsil ukryť za balíkmi slamy, no neúspešne.

Po zadržaní mladík priznal, že jeho cieľom bolo predviesť sa pred kamarátmi, ktorí sa viezli v zadnom vozni električky. Jeho nebezpečný „nápad“ teraz bude riešiť príslušný správny orgán.

Podobné prípady sú podľa polície mimoriadne riskantné a môžu mať tragické následky. Jazda na vonkajších častiach vozidiel hromadnej dopravy je prísne zakázaná a ohrozuje nielen samotného páchateľa, ale aj ostatných účastníkov premávky.

