Šialený príbeh zo Spiša: Muž má zákaz šoférovať do roku 2109, cez víkend unikal policajtom dvakrát!

SPIŠSKÁ NOVÁ VES – Slovenská polícia rieši prípad vodiča, ktorý prepisuje rebríčky drzosti. Hoci má súdom uložený zákaz viesť motorové vozidlá až do neuveriteľného roku 2109, uplynulý víkend si sadol za volant hneď dvakrát. V oboch prípadoch skončila jeho jazda dramatickou naháňačkou a v jednom dokonca nárazom do policajného auta.
Prvý incident sa odohral v piatok večer v obci Markušovce. Vodič Škody Fabia po spozorovaní policajnej hliadky dupol na plyn a odmietal zastaviť. Po krátkom prenasledovaní ho policajti zadržali. Okrem dychberúcej informácie o zákaze šoférovania platnom ďalších 83 rokov zistili, že muž má na krku aj príkaz na zatknutie pre inú trestnú činnosť a odmietol dychovú skúšku.
Napriek závažnosti zistení a minulosti vodiča, sudca po vykonaní procesných úkonov rozhodol o jeho prepustení na slobodu. Netrvalo však ani 48 hodín a policajti na Spiši čelili rovnakému problému.
Nedeľná repríza pod vplyvom alkoholu
V nedeľu večer si hliadka všimla tú istú Fabiu na trase medzi Gelnicou a Jaklovcami. Scenár sa opakoval – vodič výzvy na zastavenie ignoroval a snažil sa uniknúť. Tentokrát však počas zákroku došlo ku kontaktu medzi unikajúcim vozidlom a služobným autom Policajného zboru.
Po opätovnom zadržaní muža bola tentoraz dychová skúška úspešná, no výsledok bol šokujúci, mal 1,77 promile. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Spišskej Novej Vsi už vodičovi vzniesol obvinenie za trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia a trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie.