MIMORIADNY ONLINE Masívny útok na Ukrajinu: Drony a rakety zasiahli mestá, Poľsko vyslalo stíhačky

KYJEV - Ukrajina čelí rozsiahlemu útoku ruských dronov, striel s plochou dráhou letu a rakiet, varovalo počas noci ukrajinské letectvo na sociálnych sieťach. Nepriateľ zasiahol Dnipre na juhovýchode Ukrajiny a Charkov na severovýchode krajiny, uviedli úrady. Kvôli ruskému útoku vyslalo Poľsko preventívne do vzduchu stíhačky. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.
7:37 Počet zranených obetí ruského raketového útoku na Dnepro sa zvýšil na najmenej 14, informoval regionálny guvernér Oleksandr Hanža.
6:03 V Dnipre na juhovýchode Ukrajiny v dôsledku útoku vypukli požiare, sú poškodené domy, informoval šéf Dnepropetrovskej oblasti Oleksandr Hanža. Neskôr dodal, že ruský útok si podľa predbežných udátov vyžiadal ranených.
V Charkove ruský dron zasiahol výškovú budovu, oznámil starosta druhého najväčšieho ukrajinského mesta Ihor Terechov ešte pred polnocou. Neskôr informoval o zásahoch v ďalších dvoch štvrtiach, poškodená bola aj dopravná infraštruktúra a plynové potrubie. Obete zatiaľ neboli hlásené.
"V súvislosti s útokom Ruska na Ukrajinu, podniknutým prostriedkami vzdušného napadnutia, začali poľské a spojenecké letectvo operácie vo vzdušnom priestore," uviedlo veliteľstvo poľských ozbrojených síl. Do vzduchu vyslalo ako stíhačky, tak lietadlo včasnej výstrahy, v pohotovosti sú aj pozemné systémy protivzdušnej obrany. "Tieto kroky majú preventívny charakter a sú zamerané na ochranu vzdušného priestoru," vysvetlilo veliteľstvo s tým, že sily a prostriedky sú pripravené bezodkladne reagovať.
USA neberú záujmy Ruska do úvahy, tvrdí Lavrov
Spojené štáty neberú záujmy Ruska do úvahy, vyhlásil v piatok podľa agentúry TASS ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Rešpektovanie záujmov Moskvy je pritom podľa neho predpokladom pre vzájomne prospešnú spoluprácu.
USA podľa slov Lavrova vyzývajú Rusko, aby „vyriešilo situáciu na Ukrajine, zvážilo, kde môže urobiť ďalšie ústupky, a keď to bude hotové“, tak sa otvoria „obrovské hospodárske príležitosti“. „A zároveň nás vytláčajú zo všetkých svetových energetických trhov,“ povedal šéf ruskej diplomacie v rozhovore pre ruskú televíziu s tým, že Washington takúto situáciu „víta“, pričom sa „stará len o svoje vlastné blaho“.
„Ak sme však pripravení realizovať na našom území projekty, ktoré sú prospešné pre obe strany, a poskytnúť Američanom to, čo chcú, mali by sa zohľadniť aj naše záujmy. Zatiaľ však nevidíme, že by to tak bolo,“ poznamenal a dodal, že Rusko musí byť rešpektované „nielen pre jeho bohatstvo“. Lavrov už začiatkom februára vyhlásil, že USA nie sú pripravené obnoviť vzájomnú ekonomickú spoluprácu a pod vedením amerického prezidenta Donalda Trumpa sa v skutočnosti napriek vyhláseniam nevzdali politiky vyvíjania tlaku na Rusko.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov potom koncom marca povedal, že USA podmieňujú obnovenie hospodárskej spolupráce s Ruskom ukončením vojny na Ukrajine. Po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 predstavitelia Moskvy uviedli, že vzťahy s Washingtonom sú horšie ako kedykoľvek predtým. Situácia sa začala zlepšovať, keď sa Trump v januári minulého roka vrátil do Bieleho domu, napísala už skôr agentúra Reuters.
Zelenskyj pricestoval do Azerbajdžanu na rokovania o bezpečnosti a energetike
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok pricestoval do Azerbajdžanu na rokovania o energetike a bezpečnosti. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na vysokopostaveného ukrajinského predstaviteľa.
„Pristáli sme v Azerbajdžane,“ uviedol anonymný predstaviteľ s tým, že cieľom návštevy sú rokovania o „bezpečnosti a energetickej spolupráci a koordinácii“. Zelenskyj predtým navštívil Saudskú Arábiu, kde sa stretol s korunným princom Muhammadom bin Salmánom. Ukrajina má totiž záujem o zdieľanie svojej expertízy v oblasti dronov s krajinami Perzského zálivu zasiahnutými vojnou s Iránom, uvádza AFP.
Ukrajina a Azerbajdžan zdieľajú blízky vzťah. Baku od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 opakovane vyjadrilo podporu teritoriálnej integrity Ukrajiny a viackrát jej poslalo humanitárnu pomoc. Vzťahy medzi Azerbajdžanom a Ruskom naopak ochladli v priebehu uplynulých rokov najmä po tom, čo v roku 2024 azerbajdžanské civilné lietadlo omylom zostrelil ruský protivzdušný systém. Pri incidente zahynulo 38 ľudí.