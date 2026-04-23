Lídri dúfajú, že zmena na čele maďarskej vlády urýchli pristúpenie Ukrajiny

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
AGIA NAPA - V cyperskom letovisku Agia Napa vo štvrtok večer začalo neformálne zasadnutie Európskej rady. Na summit nedorazili slovinský premiér Rober Golob, rakúsky kancelár Christian Stocker ani predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, ktorý sa po prehratých voľbách podľa vlastných slov sústreďuje na odovzdanie vlády. Niektorí lídri sa nazdávajú, že zmena na poste maďarského premiéra pomôže urýchliť proces prijatia Ukrajiny do EÚ. Podľa belgického premiéra Barta de Wevera sa však mierne preceňuje, ako hladšie budú európske summity prebiehať bez Orbána za rokovacím stolom. Informuje o tom portál Politico.

Dlhoročný maďarský premiér na zasadnutiach Európskej rady často využíval právo veta na blokovanie sankcií voči Rusku alebo pomoci Ukrajine, pripomína Politico. Počas marcového zasadnutia predseda Európskej rady António Costa uviedol, že jeho správanie sa podobá „vydieraniu“ a je „úplne neprijateľné“. Orbán podľa šéfa belgickej vlády zastával „náročné“, avšak „nie neprekonateľné pozície“. Hoci sa situácia teraz môže trochu upokojiť, v Európe sú aj iné krajiny s lídrami, ktorí sa nie vždy pridajú k európskemu konsenzu, pripomenul de Wever pri príchode na štvrtkové stretnutie.

Na zasadnutí je prítomný aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý vyhlásil, že Orbán prehral maďarské voľby, pretože šíril nenávisť. „Nemôžete podnecovať nenávisť voči svojim susedom. Teraz vidíme výsledok,“ uviedol s odkazom na maďarské voľby. S ich víťazom Péterom Magyarom podľa vlastných zatiaľ nehovoril, ale Kyjev je pripravený na rokovania. Estónsky premiér Kristen Michal si myslí, že po odchode Orbána sa teraz EÚ môže sústrediť na rozširovanie 27-členného bloku okrem iných štátov aj o Ukrajinu a Moldavsko.

Očakáva sa, že Zelenskyj túto tému otvorí

Očakáva sa, že Zelenskyj túto tému na štvrtkovej schôdzke otvorí. Viackrát poznamenal, že jeho krajina by mohla do EÚ vstúpiť už v roku 2027. „Bojujeme za spoločné európske hodnoty. Verím, že si zaslúžime plné členstvo v Európskej únii,“ poznamenal Zelenskyj, podľa ktorého Ukrajine nestačia symbolické gestá.

Zelenského nádej na urýchlené členstvo Ukrajiny však odmietla väčšina členských štátov. „Nemyslím si, že je realistické, aby sa to podarilo 1. januára 2027,“ povedal pred príchodom na stretnutie lídrov chorvátsky premiér Andrej Plenkovič. „Doteraz sa neotvorili žiadne klastre a to je takmer začiatok mája. Proces rozširovania nie je možné skrátiť natoľko, aby sa dal zvládnuť za sedem mesiacov,“ uviedol šéf chorvátskej vlády. Plenkovič poznamenal, že jeho krajina do EÚ vstúpila relatívne rýchlo a pritom vyjednávania trvali šesť rokov. „Vo všeobecnosti existuje vôľa tento proces urýchliť, ale plné členstvo je pri bežných postupoch za sedem mesiacov nepravdepodobné,“ poznamenal.

Ilustračné foto
Tvrdá reakcia Orbána: Bez
Ukrajinský minister zahraničia Dmytro
Ropovod Družba
Tréner Martin Dendis po zápase s Nórskom
Ako sa jej to podarilo? Jana Mutňanská zhodila 12 kíl: Za jej premenou stoja dve veci
Najväčšie faux pas na prehliadke Lýdie Eckhardt: Najprv pád a potom... publikum tlieskalo ako o život
Štátni ochranári urobili zásadný
Vo viacerých okresoch Slovenska
Boris Susko
Trstená získa nové inkluzívne detské ihrisko: Pozrite, čo všetko prinesie deťom na Puškinovej ulici
FOTO Riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre
Lídri dúfajú, že zmena na čele maďarskej vlády urýchli pristúpenie Ukrajiny
Kadyrovov syn rozbieha biznis:
Adela Vinczeová
Laura Whitmore
Módna prehliadka Lýdie Eckhardt
Známych Slovákov spojila dobrá
Plač, amputácie aj špina:
Tento jednoduchý spánkový návyk
Budíte sa o TRETEJ
KRITICKÝ VEK pre vaše
Uvažujete nad zmenou banky
FOTO Chorvátsko je bohaté aj
Inštalácia meteostanice (Zdroj: Plzeňský
Šialené zábery z Ruska: Rafinéria na brehu Čierneho mora horí už štyri dni, z neba padá čierny dážď! (video)
Dočkáme sa diaľnice do Košíc? Štátni analytici ukázali, ako by mohla vyzerať diaľničná sieť v roku 2050! (mapa)
Česku hrozí palivová kríza: Zachraňovať ho majú dodávky z bratislavského Slovnaftu!
Koniec mýtu o
Fantastický vstup do šampionátu pokračuje: Slovenskí mladíci deklasovali Nórov
Českí mladicí neprestávajú prekvapovať! Po víťazstve nad USA zaskočili ďalšieho favorita
Obrovský tlak Nitry vyrovnanie nepriniesol: Slovan sa ujal vedenia v sérii
Po dobrom úvode prišiel obrat: Slováci v Nemecku neuspeli
Do rýchlostnej cesty v Prešovskom kraji poputujú milióny eur aj tento rok
TEST: Renault Austral - stredne veľký frajer s výbornou výbavou a infotainmentom
Policajti dostali nové najvýkonnejšie Superby a silné Octavie. Nových škodoviek bude 200
TEST: Cupra Born - s veľkou baterkou a zadným pohonom
Checklist: Čo si pripraviť na pohovor, aby ste vyzerali ako profesionál
Kariérne lekcie z obrazovky: Čo nás o úspechu naučili seriály a filmy?
V roku 2025 evidovali tisícky pracovných úrazov: Toto je najrizikovejšia oblasť aj skupina ľudí!
Chaos okolo 8. mája: Musíte ísť do práce a máte nárok na príplatok alebo dovolenku?
Konečne recept na šišky, ktoré sa vždy podaria. Navrchu chrumkavé a vo vnútri ako pavučinka.
Nepečený tvarohový koláč s jahodami
Chrumkavé špenátové croissanty ako z pekárne! Toto musíte skúsiť.
Tieto citrónové cupcakes s tvarohovým krémom zmiznú zo stola skôr, než vychladnú!
VIDEO: Nad Kyjevom padol ruský dron Gerbera po zásahu raketou Hellfire. Ľudia z ulíc zrejme videli nový spôsob obrany mesta
Môže ti denné užívanie multivitamínov pomôcť žiť dlhšie? Veľká štúdia priniesla odpoveď, ktorá nepoteší
Bežný vitamín pomáha niektorým nádorom prežiť. Vedci vysvetlili, prečo dokážu fungovať aj bez glutamínu
NGate je späť: Hackeri našli novú cestu, ako ti vybieliť bankový účet. Toto je ich modus operandi
Objavili sme pravidlo 2:3 a už vieme, prečo obývačky od dizajnérov vyzerajú tak dobre! Takto ho môžete použiť aj doma
Široký je len 4 metre, no vnútri čaká skvelé bývanie. Z typického radového domu cítiť aj kúsok nostalgie
Otravuje hlučná práčka vás alebo susedov? 7+ praktických tipov, ako stlmiť búchanie a docieliť, aby fungovala tichšie
Nestál málo, ale luxus tu vyzerá inak, ako by ste čakali. Miesto okázalosti nájdete v byte jednoduchosť a pokoj
Zasiahnuť už teraz alebo počkať na jún? Zistite, kedy je ten správny čas preriediť úrodu na mladých stromoch
5 spôsobov pestovania zemiakov: Ktorý je najmenej náročný a prináša najväčší výnos?
Nikdy nesaďte uhorky vedľa týchto plodín! Tiché vojny vo vyvýšenom záhone, ktoré vás pripravia o úrodu
Pre zle vedené káble fotovoltiky vám môže zhorieť dom
Krátko pred svadbou ma začal podvádzať: Ešte väčší šok bol, keď som sa dozvedela, s kým
Riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre
Štátni ochranári urobili zásadný
Rybári pri francúzskom pobreží
