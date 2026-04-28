Izrael nemá teritoriálne ambície v Libanone, uviedol šéf izraelskej diplomacie Saar

TEL AVIV - Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar v utorok vyhlásil, že Izrael sa nesnaží získať územie v Libanone. Agentúra AFP pripomenula, že Saar sa tak vyjadril v čase, keď izraelská armáda pokračuje napriek prímeriu v operáciách na juhu Libanonu.
„Izrael nemá žiadne teritoriálne ambície v Libanone. Naša prítomnosť v oblastiach pri severnej hranici slúži jedinému cieľu: ochrániť našich obyvateľov,“ povedal Saar v Jeruzaleme na spoločnej tlačovej konferencii so srbským ministrom zahraničných vecí Markom Djuričom. „Žiadna krajina by nebola ochotná takto žiť - so zbraňou namierenou na jej hlavu,“ dodal.
Izrael vytvára bezpečnostnú zónu na juhu
Krátko po tom, čo 17. apríla začalo medzi Izraelom a Libanonom platiť prímerie, vytvorila izraelská armáda na juhu Libanonu tzv. „žltú líniu“, kde pôsobia izraelské jednotky. Takúto líniu vytvorila armáda židovského štátu minulý rok aj v Pásme Gazy.
Hizballáh musí zmiznúť, tvrdí diplomacia
„V oblastiach, v ktorých budú Hizballáh a ďalšie teroristické organizácie, vrátane palestínskych teroristických skupín odstránené, nebude mať Izrael žiadnu potrebu zachovať svoju prítomnosť,“ vyhlásil šéf izraelskej diplomacie.
AFP konštatuje, že v Libanone pokračuje násilie napriek prímeriu, ktorého predĺženie o tri týždne minulý štvrtok oznámil americký prezident Donald Trump. Izrael a libanonské militantné hnutie Hizballáh sa z jeho porušovania vzájomne obviňujú. Židovský štát tvrdí, že na juhu susedného Libanonu útočí na ciele Hizballáhu.
Izraelská armáda v utorok varovala obyvateľov desiatok dedín a miest na juhu Libanonu, aby sa okamžite evakuovali, pričom uviedla, že „porušovanie prímeria“ zo strany Hizballáhu ju núti konať. Vodca Hizballáhu Naím Kásim v pondelok vyhlásil, že hnutie neustúpi a vo svojom „obrannom odpore za Libanon a jeho ľudí“ bude pokračovať.
Predseda izraelskej vlády Benjamin Netanjahu tvrdí, že rakety a drony Hizballáhu naďalej predstavujú kľúčovú hrozbu, ktorá si vyžaduje zásah armády. Izrael preto, podľa jeho slov, v útokoch pokračuje. Podľa pondelkového vyjadrenia náčelníka generálneho štábu izraelskej armády generálporučíka Ejala Zamira tento rok bude pre Izrael „pravdepodobne ďalším rokom bojov“ na všetkých frontoch.