Pentagón v internom e-maile načrtol možnosti, ako potrestať členov NATO

WASHINGTON - V internom e-maile amerického ministerstva obrany sú načrtnuté možnosti, ako by Spojené štáty mohli potrestať spojencov zo Severoatlantickej aliancie (NATO), o ktorých sa domnievajú, že nepodporili vojenské operácie USA zamerané proti Iránu. Medzi tieto možnosti patrí suspendovanie Španielska z aliancie a prehodnotenie postoja USA k britskému nároku na Falklandské ostrovy. V piatok o tom informovala agentúra Reuters s odvolaním na nemenovaného amerického predstaviteľa.
Spory o základne v NATO
Možnosti ďalšieho postupu sú podľa predstaviteľa podrobne opísané v e-maile, v ktorom Pentagón vyjadruje sklamanie z neochoty alebo odmietania niektorých spojencov udeliť Spojeným štátom práva na využitie vojenských základní alebo prelet ich vzdušným priestorom v súvislosti s operáciami proti Iránu. Právo amerických síl na prístup, umiestnenie vojakov a prelet v spojeneckých krajinách považuje ministerstvo obrany „za absolútny základ NATO“.
Americký prezident Donald Trump od začiatku vojny proti Iránu ostro kritizuje spojencov z NATO za to, že neposlali svoje námorné sily na pomoc pri otvorení Hormuzského prielivu, ktorý Irán po začiatku konfliktu uzavrel pre medzinárodnú lodnú dopravu. Vyhlásil, že zvažuje vystúpenie z aliancie, a označil ju za papierového tigra.
Pochybnosti o skutočnej jednote aliancie
„Stretávame sa s otázkami, prekážkami alebo váhaním. Nemôžeme hovoriť o skutočnom spojenectve, ak sú v ňom krajiny, ktoré nie sú ochotné stáť pri vás, keď ich potrebujete,“ sťažoval sa na prístup spojencov americký minister obrany Pete Hegseth.
Pentagón v e-maile vystúpenie z aliancie nezvažuje a nenavrhuje ani uzavretie amerických základní v Európe. Predstaviteľ však odmietol potvrdiť, či je jednou z možností všeobecne očakávané stiahnutie časti amerických síl z Európy. Na stole je podľa neho vylúčenie predstaviteľov „problémových“ štátov z dôležitých alebo prestížnych funkcií v NATO.
Španielsko blokuje americké operácie z územia
Trump opakovane vyjadril frustráciu najmä nad Španielskom, ktorého vláda ostro kritizuje vojnu proti Iránu a nepovolila Washingtonu využiť americké vojenské základne Morón a Rota na španielskom území ani svoj vzdušný priestor na operácie proti Iránu. Pozastavenie členstva Španielska v aliancii by podľa e-mailu malo obmedzený vplyv na vojenské operácie USA, avšak významný symbolický dosah.
Ako by bolo možné Madrid z aliancie suspendovať, podľa Reuters nie je jasné. Agentúra nedokázala potvrdiť, či v rámci NATO existuje mechanizmus, ktorý by to umožňoval. „Neriadime sa e-mailmi. Riadime sa oficiálnymi dokumentmi a stanoviskami vlád, v tomto prípade vlády Spojených štátov,“ povedal v reakcii na zistenia Reuters španielsky premiér Pedro Sánchez.
Pentagón sa zaoberá aj možnosťou prehodnotiť diplomatickú podporu USA pre nároky európskych štátov na „imperiálne územia“. Ako príklad uvádza Falklandské ostrovy pri argentínskom pobreží. Tie sú pod kontrolou Británie, avšak nárok si na ne robí aj vláda v Buenos Aires. Obe krajiny o Falklandy viedli v roku 1982 krátku vojnu, v ktorej Londýn zvíťazil. Argentína si však ostrovy naďalej nárokuje, i keď miestni obyvatelia si želajú zostať pod britskou správou.
Spojené kráľovstvo spočiatku nevyhovelo žiadosti USA, aby americké lietadlá mohli útočiť na Irán z dvoch britských základní. Po odvetných útokoch Iránu však súhlasilo s obrannými misiami zameranými na ochranu obyvateľov regiónu vrátane britských občanov.