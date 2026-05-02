Experti bijú na poplach: NATO nie je pripravené na konfrontáciu s Ruskom! Poukazujú na 5 dôvodov

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/NATO Allied SOF Command)
WASHINGTON – Konflikt medzi NATO a Ruskou federáciou, ktorý by prerástol do tretej svetovej vojny. Takýto scenár nechce zažiť nikto. Situácia na medzinárodnej scéne je však oveľa viac napätá, ako tomu bolo za posledné roky. Spôsobila to najmä vojna v Iráne, ktorá priviedla svet na pokraj energetickej krízy. Irán už požiadal o pomoc Rusko. Európski spojenci USA sa zdráhajú vstúpiť do konfliktu. Bola by to tvrdá porážka NATO a tu je 5 dôvodov, prečo by konflikt s Rusmi nemal dopadnúť inak.

Európske členské štáty NATO sa odmietajú zapojiť do vojny v Iráne. Amerického prezidenta Donalda Trumpa šokovalo, keď veľkí európski hráči odmietli jeho "volanie o pomoc". Aliancia síce stojí na pevných základoch, ale tento konflikt odhalil jej trhliny. Navyše Irán už požiadal o pomoc Rusko. A práve konfrontácia s Moskvou by spôsobila Severoatlantickému paktu značné problémy. Experti hovoria pre POLITICO o piatich dôvodoch, ktoré hrajú v neprospech Aliancie.

1. Dochádza munícia 

Spojené štáty spotrebovali v doterajšom priebehu konfliktu v Iráne zhruba polovicu všetkých svojich zásob rakiet protivzdušnej obrany Patriot. Francúzi už na začiatku vojny varovali, že sa rýchlo míňajú rakety Aster a Mica. 

Nemenovaný vysokopostavený diplomat povedal, že pokiaľ budú USA vo vojen pokračovať, "z Európy budú odstránené značné prostriedky, ktorých je už teraz žalostne málo". Podľa britského poslanca z obranného výboru Calvina Baileyho "nás Rusko rýchlo vyradí z vojny, pokiaľ NATO nezmení taktiku".

Justin Bronk z Kráľovského inštitútu spojených ozbrojených síl dodal, že "Moskva už teraz vyrába  6 000 až 7 000 útočných dronov mesačne a spojenci v NATO by takýmto tempom prišli o rakety protivzdušnej obrany v priebehu pár týždňov". Dodal, že NATO by sa malo zamerať na lacnejšie alternatívy k systému Patriot a vybudovať kryty pre lietadlá z tvrdeného betónu. 

2. Jednota na bode mrazu

Vojna spôsobila ešte väčšie nezhody v rámci NATO. Spojeným štátom odmietli vo vojne pomôcť európske členské štáty Aliancie. Washington to prinútilo vypracovať plán odvety, čo vyvoláva nové obavy. Bývalý predstaviteľ NATO Ed Arnold varuje, že USA môžu zaujať rovnaký prístup, pokiaľ Rusko napadne Európu, prípadne sa zaviažu len k obmedzenému nasadeniu.   

3. Nedostatočne vybavenie námorníctva

To, že Európa odmieta poskytnúť pomoc USA v Perzskom zálive, môže vypovedať aj o nedostatočne vybavenom námorníctve členských krajín NATO. Jasným príkladom je nasadenie britského torpédoborca HMS Dragon do Stredozemného mora, no loď sa z technických príčin musela vrátiť do prístavu. "Britské loďstvo nie je pripravené na vojnu", čo vyhlasuje aj náčelník námorníctva Gwyn Jenkins. Navyše podľa neho "aj ostatní spojenci zaostávajú". 

"Od roku 2022 sa zameriavame viac na pozemné sily a zrazu zistíme, že dostupnosť našej flotily pre potreby NATO je dosť slabá," doplnil.

NATO musí zlepšiť zariadenia na spoločnú údržbu lodí, ako aj riešiť nedostatok personálu a investovať do flexibilných plavidiel, ktoré sa dajú prispôsobiť rôznym misiám. "V akomkoľvek konflikte s Ruskou federáciou budú nevyhnutné námorné sily pri pátraní ponoriek a pri zničení plavidiel nepriateľa so strelami s plochou dráhou letu," uviedol expert na námornú bezpečnosť v RUSI Sidharth Kaushal.  

4. Vzdušná prevaha Iránu

Iránska odveta, ostreľovanie spojencov USA na druhom brehu Perzského zálivu, odhalila obrovskú vzdušnú silu, ktorou Teherán disponuje. Od začiatku apríla podnikol Irán viac ako 5 000 raketových útokov, alebo nálety s dronmi. Navyše to dokáže robiť cez silnú kampaň USA. "Ukazuje to jasné limity predstavy, že bombardovaním konvenčnými lietadlami prinútite krajinu (Irán) ku kapitulácii," uviedol na adresu USA Pieter Wezeman zo Štokholmského medzinárodného inštitútu pre výskum mieru. 

"NATO by malo výrazne investovať do zbraní s dlhým doletom, ktoré by boli schopné zasiahnuť továrne na výrobu dronov a vojenské objekty hlboko na ruskom území," hovorí Bronk. 

Navrhol nákupy amerických rakiet AGM-88G s doletom 300 km. "Pokiaľ sa nám (NATO) podarí získať kontrolu nad spornou oblasťou, potom by aj sama Európa mohla zničiť ruské sily v teréne," doplnil.

5. Ukrajina

Už počas prvých dní vojny v Iráne vyslal Kyjev na Blízky východ odborníkov na zostreľovanie iránskych dronov Šáhid, ktoré používajú aj Rusi. Dokonca došlo k podpisu obrannej dohody medzi Kyjevom a krajinami Perzského zálivu.

NATO rozšírilo väzby s Ukrajinou od spoločného výcvikového a výskumného centra v Poľsku až po vytvorenie programu UNITE-Brave NATO. Aliancia by mala podľa expertov pracovať na vytvorení pásu proti nepriateľským dronom, ako prvej obrannej línie. 

Súvisiace články

Peru vyšetruje vážne podozrenia:
Peru vyšetruje vážne podozrenia: Občanov mali nalákať do Ruska a nútiť bojovať proti Ukrajine
Zahraničné
Britský kráľ Karol III.
Kráľ Karol III. prehovoril v Kongrese: Tvrdý odkaz spojencom NATO aj jasná podpora Ukrajine!
Zahraničné
Španielsky premiér Pedro Sánchez.
Sánchez do USA odkázal, že Španielsko je spoľahlivým členom NATO
Zahraničné
Ilustračné foto
Pentagón v internom e-maile načrtol možnosti, ako potrestať členov NATO
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Spevák Tomy Kotty v relácii Neskoro večer opísal svoj pobyt na protialkoholickom liečení
Spevák Tomy Kotty v relácii Neskoro večer opísal svoj pobyt na protialkoholickom liečení
Prominenti
Najhorší deň v živote Romana Pomajba! Lekári mu oznámili zdrvujúcu správu: Rakovina!
Najhorší deň v živote Romana Pomajba! Lekári mu oznámili zdrvujúcu správu: Rakovina!
Prominenti
Anka Šišková sa s divákmi relácie Záhady tela podelila o nepríjemnú skúsenosť zo sauny
Anka Šišková sa s divákmi relácie Záhady tela podelila o nepríjemnú skúsenosť zo sauny
Prominenti

Domáce správy

Slováci, pripravte sa na
Slováci, pripravte sa na krutú jeseň! Siahneme si ešte hlbšie do vreciek: Varovania infláciou, akú sme nečakali!
Domáce
Máte u nich peniaze?
Máte u nich peniaze? Okamžite si skontrolujte účty! Tieto firmy nemajú na Slovensku čo hľadať, varuje NBS
Domáce
aktualizované VIDEO Výbuch a požiar
VIDEO Výbuch a požiar vo Svidníku: Strecha budovy odletela, sirény, tma a panika!
Domáce
Domáca filmová veda je bohatšia o publikáciu Slovenský strihový film
Domáca filmová veda je bohatšia o publikáciu Slovenský strihový film
Bratislava

Zahraničné

Donald Trump
ONLINE Trump oznámil Kongresu, že nepriateľské akcie v Iráne boli ukončené
Zahraničné
Experti bijú na poplach:
Experti bijú na poplach: NATO nie je pripravené na konfrontáciu s Ruskom! Poukazujú na 5 dôvodov
Zahraničné
Peru vyšetruje vážne podozrenia:
Peru vyšetruje vážne podozrenia: Občanov mali nalákať do Ruska a nútiť bojovať proti Ukrajine
Zahraničné
Ilustračné foto
Krvavé útoky v južnom Libanone: Zahynulo 13 ľudí vrátane dieťaťa
Zahraničné

Prominenti

Roman Pomajbo
Najhorší deň v živote Romana Pomajba! Lekári mu oznámili zdrvujúcu správu: Rakovina!
Domáci prominenti
Žili šťastne až do
Žili šťastne až do smrti... Ale kdeže! Tento KVÍZ zničí tvoje detské spomienky na rozprávky
Domáci prominenti
Vladimír Javorský
Ovláda 5 jazykov, vzhľad nerieši a o súkromí ZARYTO MLČÍ: O českom hercovi vieme len toľko, že...
Osobnosti
Zuzana Belohorcová, Bratislavské módne
Belohorcová po rozchode rozkvitla a otvorene priznáva: 18 rokov som bola brzdená! A čo neverník?
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Šťastná rodinka na palube.
Zázrak na palube: Let bol celý obsadený! Na konci však pribudla ešte jedna pasažierka
Zaujímavosti
Panika v Česku: Turisti
Panika v Česku: Turisti priviezli v autobuse po návrate z dovolenky ázijského sršňa
Zaujímavosti
S týmto návykom je
S týmto návykom je v súlade aj tradičná čínska medicína: Zlepší vám náladu, spánok a najmä metabolizmus
vysetrenie.sk
Pohľad na Zem z
NASA pripravuje nový čas pre Mesiac: Budúce misie ho budú potrebovať
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Bývalý slovenský hokejový reprezentant
Bývalý hráč NHL otvorene o tom, čo nikdy nečítal: Fanúšikovia si často mysleli niečo iné
Domáce
Blíži sa Deň matiek
Veľký sviatok sa blíži: Toto kupujú Slováci, ktorí nechcú minúť veľa
Domáce
Rakúsko mení turizmus (Zdroj:
Rakúsko mení turizmus: Aj Slováci už podľahli týmto unikátnym zážitkom!
hashtag.sk
Uvažujete nad zmenou banky
Účet v banke tri roky bez poplatku a 150 eur k tomu? Poradíme vám, kde to môžete získať
Domáce

Ekonomika

Vodičáky na stôl: Prešli by ste križovatku riadenú policajtom bez pokuty? Ukážte sa! (kvíz)
Vodičáky na stôl: Prešli by ste križovatku riadenú policajtom bez pokuty? Ukážte sa! (kvíz)
Vedeli o katastrofe, no mlčali: Dokumenty tajnej služby Stasi odkrývajú mrazivé pozadie černobyľskej tragédie!
Vedeli o katastrofe, no mlčali: Dokumenty tajnej služby Stasi odkrývajú mrazivé pozadie černobyľskej tragédie!
Budete mať nárok na energopomoc aj po 1. máji? Overte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Budete mať nárok na energopomoc aj po 1. máji? Overte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Scenár, z ktorého mrazí: Čo by sa stalo, keby Slovensku skutočne vypli eurofondy?
Scenár, z ktorého mrazí: Čo by sa stalo, keby Slovensku skutočne vypli eurofondy?

Šport

VIDEO Černák sa raduje, Slafkovský smúti: Tampa v dráme našla svojho hrdinu a predĺžila sériu
VIDEO Černák sa raduje, Slafkovský smúti: Tampa v dráme našla svojho hrdinu a predĺžila sériu
NHL
VIDEO Najväčší hrdina Slovana: Najsilnejší moment finále prinútil fanúšikov Nitry tlieskať súperovi
VIDEO Najväčší hrdina Slovana: Najsilnejší moment finále prinútil fanúšikov Nitry tlieskať súperovi
Tipsport liga
VIDEO Strhujúci zápas so smutným koncom pre Čechov: Slovensko spoznalo súpera v boji o zlato
VIDEO Strhujúci zápas so smutným koncom pre Čechov: Slovensko spoznalo súpera v boji o zlato
MS v hokeji do 18 rokov
VIDEO Nečakaná dráma v Trenčíne: Gólový hrdina poslal Slovensko do boja o majstrovský titul
VIDEO Nečakaná dráma v Trenčíne: Gólový hrdina poslal Slovensko do boja o majstrovský titul
MS v hokeji do 18 rokov

Auto-moto

FOTO: Kompaktné VW Polo sa dočkalo novej generácie. Už nie je také malé
FOTO: Kompaktné VW Polo sa dočkalo novej generácie. Už nie je také malé
Predstavujeme
Kúpa nového auta na jar: na čo sa zamerať pri výbere
Kúpa nového auta na jar: na čo sa zamerať pri výbere
Správy
Hyundai Ioniq 3 - nový unikátny hatchback. Športový dizajn, priestranná kabína
Hyundai Ioniq 3 - nový unikátny hatchback. Športový dizajn, priestranná kabína
Predstavujeme
Záujem o elektromobily stúpa: Na čo si posvietiť pri uzatváraní PZP?
Záujem o elektromobily stúpa: Na čo si posvietiť pri uzatváraní PZP?
Správy

Kariéra a motivácia

Darovanie krvi: Viac než len dobrý skutok – na čo ako zamestnanec máte nárok?
Darovanie krvi: Viac než len dobrý skutok – na čo ako zamestnanec máte nárok?
Rady, tipy a triky
Súbeh zamestnania a podnikania: Na čo si dať pozor
Súbeh zamestnania a podnikania: Na čo si dať pozor
Podnikanie
Pracovný horoskop na máj: Komu sa črtá nová príležitosť a kto by mal ubrať z tempa?
Pracovný horoskop na máj: Komu sa črtá nová príležitosť a kto by mal ubrať z tempa?
KarieraInfo.sk
Keď vás stolička ničí: Ako prežiť sedavé zamestnanie bez bolesti chrbta
Keď vás stolička ničí: Ako prežiť sedavé zamestnanie bez bolesti chrbta
Prostredie práce

Varenie a recepty

Žiadne oškvarky, ale poriadna dávka syra: Neuveríte, aké sú tieto pagáčiky jemné.
Žiadne oškvarky, ale poriadna dávka syra: Neuveríte, aké sú tieto pagáčiky jemné.
Milujete Snickers? Tieto čokoládové rezy s karamelom sú 100x lepšie a lacnejšie.
Milujete Snickers? Tieto čokoládové rezy s karamelom sú 100x lepšie a lacnejšie.
Májové suroviny v kuchyni: Čo má teraz najlepšiu chuť a ako z toho variť
Májové suroviny v kuchyni: Čo má teraz najlepšiu chuť a ako z toho variť
Rady a tipy
Čím nahradiť sušienkový korpus v cheesecaku? Vyskúšajte túto fit alternatívu!
Čím nahradiť sušienkový korpus v cheesecaku? Vyskúšajte túto fit alternatívu!
Ovocné dezerty

Technológie

Koľko hmotnosti Slnečnej sústavy tvorí Slnko? Pri tomto čísle pochopíš, prečo sú planéty len drobné zrnká
Koľko hmotnosti Slnečnej sústavy tvorí Slnko? Pri tomto čísle pochopíš, prečo sú planéty len drobné zrnká
Vesmír
Na východe Poľska pribudnú obrovské mínové polia: 360 000 kusov má zastaviť tanky
Na východe Poľska pribudnú obrovské mínové polia: 360 000 kusov má zastaviť tanky
Nezaradené
Máš doma starý smartfón odložený v šuflíku? Tento detail na ňom môže signalizovať riziko požiaru
Máš doma starý smartfón odložený v šuflíku? Tento detail na ňom môže signalizovať riziko požiaru
Návody
Ukrajina už používa jednu z najmodernejších rakiet AMRAAM. Trosky AIM-120C-8 ukázali, akú výzbroj dostali F-16 a NASAMS
Ukrajina už používa jednu z najmodernejších rakiet AMRAAM. Trosky AIM-120C-8 ukázali, akú výzbroj dostali F-16 a NASAMS
Armádne technológie

Bývanie

Myslíte si, že je doma čisto, až kým sa nepozriete sem! 12 miest, ktoré pri vysávaní zrejme obchádzate (no nemali by ste)
Myslíte si, že je doma čisto, až kým sa nepozriete sem! 12 miest, ktoré pri vysávaní zrejme obchádzate (no nemali by ste)
Zranenie alebo dámska nehoda? Takto z oblečenia zišli aj staré krvavé škvrny bez stopy!
Zranenie alebo dámska nehoda? Takto z oblečenia zišli aj staré krvavé škvrny bez stopy!
Plesnivý a vlhký byt zmenili radikálne len za 6 mesiacov. V starej budove by ste však také bývanie zrejme nečakali
Plesnivý a vlhký byt zmenili radikálne len za 6 mesiacov. V starej budove by ste však také bývanie zrejme nečakali
Po rokoch sťahovania si vybrali tmavý byt, ktorý si odžil svoje. Dnes je z neho perfektné moderné bývanie pre rodinu
Po rokoch sťahovania si vybrali tmavý byt, ktorý si odžil svoje. Dnes je z neho perfektné moderné bývanie pre rodinu

Pre kutilov

Oživte svoju záhradu: Vyrobte si dreveného drevorubača, ktorého rozhýbe aj slabý vánok
Oživte svoju záhradu: Vyrobte si dreveného drevorubača, ktorého rozhýbe aj slabý vánok
Doplnky a dekorácie
Letné kombinácie, ktoré fungujú? Tieto rastliny sú spolu v jednom kvetináči očarujúce
Letné kombinácie, ktoré fungujú? Tieto rastliny sú spolu v jednom kvetináči očarujúce
Okrasná záhrada
Prečo mráz ničí vašu záhradu a susedovu obchádza? Rozhoduje týchto 5 nenápadných detailov
Prečo mráz ničí vašu záhradu a susedovu obchádza? Rozhoduje týchto 5 nenápadných detailov
Záhrada
Máte doma splyňovací kotol? Už milimeter sadzí v tejto časti vám zbytočne vyťahuje peniaze z vrecka
Máte doma splyňovací kotol? Už milimeter sadzí v tejto časti vám zbytočne vyťahuje peniaze z vrecka
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Niektorým sa zmení život: Blíži sa deň, ktorý praje peniazom aj novým šanciam
Zábava
Niektorým sa zmení život: Blíži sa deň, ktorý praje peniazom aj novým šanciam
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Slováci, pripravte sa na
Domáce
Slováci, pripravte sa na krutú jeseň! Siahneme si ešte hlbšie do vreciek: Varovania infláciou, akú sme nečakali!
Donald Trump
Zahraničné
ONLINE Trump oznámil Kongresu, že nepriateľské akcie v Iráne boli ukončené
Experti bijú na poplach:
Zahraničné
Experti bijú na poplach: NATO nie je pripravené na konfrontáciu s Ruskom! Poukazujú na 5 dôvodov
Volodymyr Zelenskyj
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj oznámil zmeny v armáde: Viac peňazí pre vojakov aj silnejšia obrana miest!

Ďalšie zo Zoznamu