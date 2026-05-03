Španielsko žiada okamžité prepustenie aktivistu zadržaného Izraelom: Súd mu predĺžil väzbu o dva dni

MADRID - Španielske ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo v nedeľu na okamžité prepustenie aktivistu z iniciatívy Global Sumud Flotilla zadržiavaného v Izraeli. Informuje o tom agentúra AFP.
Požiadavka Španielska
„Španielska vláda požaduje jeho okamžité prepustenie,“ uviedlo tamojšie ministerstvo zahraničia s tým, že aktivistu Saifa Abua Kesheka na vypočúvaní v Izraeli sprevádza španielsky konzul.
Keshek a Brazílčan Thiago Avila sa v rámci iniciatívy Global Sumud Flotilla plavili s humanitárnou pomocou do Pásma Gazy, keď ich vo štvrtok zadržali izraelské sily v medzinárodných vodách. Vyše 170 ďalších aktivistov prepustili, Kesheka a Avilu však previezli do Izraela na ďalšie vypočúvanie.
Rozhodnutie súdu
Izraelský súd v nedeľu predĺžil ich zadržanie o ďalšie dva dni. Podľa sobotňajšieho vyhlásenia izraelského ministerstva zahraničia sú títo aktivisti napojení na tzv. Ľudovú konferenciu pre Palestínčanov v zahraničí (PCPA), na ktorú Spojené štáty uvalili sankcie za údajné napojenie na militantné hnutie Hamas.
Izrael kontroluje všetky vstupné body do Pásma Gazy. Organizácia Spojených národov a viaceré zahraničné mimovládne organizácie ho opakovane obvinili zo znemožňovania toku tovaru na toto palestínske územie. Už vlani v októbri sa aktivisti z iniciatívy Global Sumud Flotilla pokúšali prelomiť izraelskú blokádu a dopraviť pomoc do Pásma Gazy. Izrael ich však zadržal a následne deportoval z krajiny.