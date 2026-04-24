Piatok24. apríl 2026, meniny má Juraj, zajtra Marek, Marko, Markus

Znepokojivé zistenia v prípade známej detskej výživy: Vyšetrovatelia objavili 15 mikrogramov jedu

Na snímke dojčenská výživa značky HIPP v regáli v Českých Budějoviciach v nedeľu 19. apríla 2026. (Zdroj: TASR/AP Photo/Stanislav Hodina)
TASR

VIEDEŇ - Rakúska prokuratúra, ktorá vyšetruje prípad otravy dojčenskej výživy značky HiPP, v piatok uviedla, že v kontaminovanom pohári objavila 15 mikrogramov bližšie nešpecifikovaného jedu na potkany. Informuje o tom agentúra DPA.

Hovorkyňa prokuratúry v meste Eisenstadt pre agentúru DPA uviedla, že v najbližších dňoch prebehne ešte toxikologický rozbor s cieľom objasniť, ako by takéto množstvo jedu ovplyvnilo bábätká alebo malé deti. Zdôraznila však, že toto množstvo objavili v pohári nájdenom v Rakúsku a môže sa líšiť od tých v ČR a SR.

Nejasný druh jedu

Prokuratúra neuviedla, o aký druh jedu na potkany šlo. Odborníci sa vo vyjadreniach pre agentúru DPA zhodli, že bez tejto informácie nie je možné posúdiť nebezpečenstvo, ktoré predstavuje nájdené množstvo.

Viacero kontaminovaných pohárov

V rakúskej spolkovej krajine Burgenland hraničiacej so Slovenskom zaistili počas uplynulého víkendu pohár dojčenskej výživy značky HiPP s príchuťou mrkvy a zemiakov s jedom na potkany. Podľa polície bolo objavených celkovo päť pohárov s otrávenou dojčenskou výživou. Našli ich aj v Českej republike a na Slovensku.

Vyšetrovanie sa začalo minulý týždeň vo štvrtok, keď bol zverejnený výhražný email adresovaný spoločnosti HiPP. V emaile požadoval vydierač peniaze, údajne už koncom marca. Samotný výrobca detskej výživy v pondelok potvrdil, že sa stal obeťou vydierania.

