Detské výživy s jedom na krysy: Polícia zadržala hlavného podozrivého, ktorý chcel otráviť deti!

VIEDEŇ - Rakúska polícia v spolkovej krajine Burgenland dnes dopoludnia zadržala 39-ročného muža. Považuje ho za vydierača, ktorý otrávil detské výživy v Rakúsku, Česku a na Slovensku, informovala agentúra APA. Polícia podrobnosti o zadržaní a jeho identite zatiaľ z vyšetrovacích dôvodov neoznámila, podľa rakúskych médií ale vychádza z toho, že za prípadom stojí iba jeden človek
Hovorca burgenlandskej polície povedal agentúre APA, že muža zadržala polícia s pomocou spolkového kriminálneho úradu. Dodal, že vyšetrovatelia ho stále vypočúvajú. Denník Kronen Zeitung s odvolaním sa na svoje zdroje napísal, že zadržanie sa odohralo v rakúskej spolkovej krajine Salzbursko. Prvé správy spomínali naopak Burgenland. Denník ďalej pripomenul, že na prípade pracoval medzinárodný tím vyšetrovateľov.
Spoločnosť dostala email
Potravinárska spoločnosť HiPP, ktorá sídli v Nemecku, dostala koncom marca e-mail, v ktorom vydierač podľa denníka Die Presse požadoval dva milióny eur, v opačnom prípade hrozil otravou detskej výživy. Správy si ale firma všimla až 16. apríla, kedy informovala políciu. Spoločnosť k oneskoreniu uviedla, že e-mail prišiel na všeobecnú adresu a nie do schránky konkrétneho pracovníka.
Vydierač otrávil šesť pohárov s výživou
Predpokladá sa, že vydierač otrávil šesť pohárov s výživou. Polícia ich doteraz zaistila päť a vo všetkých bol jed na krysy. Dve balenia úrady zaistili v Českej republike, dve na Slovensku a jedno v Rakúsku. Tam sa ďalej pátra po jednom ďalšom kontaminovanom balení. Mohlo byť predané v meste Eisenstadt, ktoré sa nachádza neďaleko hraníc s Maďarskom a ktoré je metropolou Burgenlandu. Podľa úradov nie je vylúčené, že zatiaľ nezistené balenie kúpil zákazník z Maďarska.
Rakúska Agentúra pre zdravie a bezpečnosť potravín (AGES) po zaistení prvého pohára v krajine upozornila, že látky obsiahnuté v jedoch na potkany znižujú zrážanlivosť krvi a ich požitie sa môže prejaviť krvácaním z ďasien alebo z nosa, modrinami alebo prítomnosťou krvi v stolici.