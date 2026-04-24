Zúčastní sa Putin summitu G20 v Miami? Kremeľ necháva všetko otvorené

MOSKVA - Ruský prezident Vladimir Putin môže a nemusí pricestovať na decembrový summit skupiny G20 v americkom Miami, uviedol v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Informuje o tom agentúra Reuters.
„Prezident Putin môže ísť do Miami ako člen G20, alebo nemusí ísť, alebo môže ísť iný ruský zástupca,“ povedal Peskov reportérovi ruskej štátnej televízie Pavlovi Zarubinovi. Reagoval tak na správy viacerých svetových médií, podľa ktorých americký prezident Donald Trump pozval šéfa Kremľa na decembrový summit v Spojených štátoch.
Rusko dostalo pozvánku
Rusko dostalo pozvánku na summit „na najvyššej úrovni“ v Miami, ktorý sa koná 14. až 15. decembra, uviedol neskôr námestník ruského ministra zahraničných vecí Alexander Pankin podľa štátnej tlačovej agentúry RIA Novosti.
Rusko bude však podľa Peskova v každom prípade na summite riadne zastúpené. Moskva totiž podľa jeho slov považuje formát G20 za veľmi dôležitý vzhľadom na krízy, ktoré sa objavujú po celom svete.