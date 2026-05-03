Admirál v tom má jasno: Putin stráca moc! O útoku na NATO rozhodne niekto iný

MOSKVA - Ruský prezident stráca vplyv a čoraz viac sa opiera o zahraničnú pomoc. Kľúčové rozhodnutia sa podľa generála môžu presúvať mimo Moskvy.
Ruská vojna proti Ukrajine sa podľa viacerých signálov nevyvíja tak, ako si Kremeľ predstavoval. Napriek tomu z najbližšieho okolia Vladimíra Putina opakovane zaznievajú ostré vyhrážky smerom k Severoatlantickej aliancii. Bývalý šéf Vojenského výboru NATO, holandský admirál Rob Bauer, však tvrdí, že realita je podstatne zložitejšia – a pre Moskvu menej priaznivá.
Rozhodovanie sa presúva mimo Ruska
Podľa Bauera už ruský prezident nemusí mať v rukách všetky karty. Naznačil, že ak by vôbec prišlo k rozhodnutiu zaútočiť na štáty NATO, nemuselo by vzniknúť priamo v Rusku.
„Rozhodnutie o útoku na NATO sa už nestane v Moskve. Myslím si, že kľúčové slovo by v takom prípade mal Peking,“ uviedol Bauer, na ktorého slová upozornil portál Liga.
Takéto tvrdenie vychádza z čoraz zreteľnejšej reality – Rusko sa podľa neho dostáva do rastúcej závislosti od svojich partnerov. Tou najdôležitejšou krajinou je dnes Čína.
Bez Číny by vojna nefungovala
Peking podľa dostupných informácií poskytuje Moskve nielen suroviny a ekonomickú podporu, ale aj vojenské vybavenie či diplomatické krytie na medzinárodnej scéne. Práve táto opora má zásadný vplyv na schopnosť Ruska pokračovať vo vojne.
Bauer preto upozorňuje, že bezpečnostná diskusia sa musí meniť. „Všetko je dnes prepojené s Čínou. Nemôžeme sa sústrediť iba na Rusko, čoraz viac musíme hovoriť aj o Číne,“ zdôraznil.
Hrozba pre NATO nezmizla
To však neznamená, že riziko útoku na alianciu úplne pominulo. Naopak – varovania zaznievajú aj z aktuálneho vedenia NATO. Súčasný predseda Vojenského výboru Giuseppe Cavo Dragone upozornil, že Moskvu poháňajú ambície obnoviť sféru vplyvu niekdajšieho Sovietskeho zväzu, píše portál United24.
Podľa neho sa Rusko nespolieha len na otvorenú vojenskú silu. Snaží sa systematicky oslabovať štáty vo svojom okolí – či už ide o Ukrajinu, ktorú napadlo priamo, alebo o Moldavsko a pobaltské štáty, kde využíva hybridné nástroje.
Bielorusko ako odrazový mostík
Významnú úlohu v celej stratégii zohráva aj Bielorusko. Práve jeho územie Moskva využila pri začiatku invázie na Ukrajinu a úzke prepojenie medzi oboma režimami pretrváva dodnes.