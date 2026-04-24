Oklahomské mesto Enid zasiahlo tornádo, nikto nebol ťažko zranený

ENID - Silné tornádo vo štvrtok miestneho času (v noci na dnes SELČ) zasiahlo mestečko Enid, ktoré sa nachádza na severe amerického štátu Oklahoma a má približne 50.000 obyvateľov. Živel strhával stĺpy elektrického vedenia a strechy domov, rad budov bol zrovnaný so zemou. Niekoľko osôb utrpelo ľahké zranenia, obete na životoch v tejto chvíli hlásené nie sú. Informuje o tom agentúra Reuters.
Video ničivého tornáda koluje na internete. Kancelária šerifa okresu Garfield uviedla, že neboli hlásené žiadne obete na životoch a ľahké zranenia utrpelo niekoľko obyvateľov.
Miestna stanica KOCO News informovala o najmenej desiatich zranených. Postihnutá bola podľa nej aj neďaleká Vanceova letecká základňa. Podľa agentúry AP však rozsah škôd na základni zostáva nejasný.
Oklahomský guvernér Kevin Stitt vyzval na modlitby za obyvateľov Enid. Podľa pôvodných správ polície mohli v domoch zostať zakliesnení ľudia.