Koleník sa neovládol! Takto sa predviedol pred našou kamerou: Jano, ideeeeš

BRATISLAVA - Kráľ tanečného parketu Ján Koleník sa vrátil do Let's Dance! Herec neskrýva nadšenie, no ruka v ruke s tým hovorí aj tvrdom vnútornom boji!
Hoci na parkete pôsobí, akoby sa s tanečnými topánkami narodil, Janko upozorňuje, že realita je oveľa drsnejšia. „To, čo sa môže javiť zvonka ako ľahkosť – že niečo ovládaš, že niečo dokážeš – je výsledok dlhej cesty, tvrdého boja, disciplíny, zodpovednosti a ambícií. Tento guláš nikto skratkovito nikdy nepochopí. A je to veľké umenie túto šou vyhrať a ešte väčšie v nej byť znova,“ tvrdí herec.
V 11.sérii šou je hercovou tanečnou partnerkou Dominika Rošková, ktorá neskrýva nadšenie z toho, že po jej boku stojí práve Janko. Hoci ona sama je živel, priznáva, že pri Koleníkovi konečne narazila na rovnocenného parťáka. „Mám pri sebe tornádo. Konečne niekoho, kto vládze viac ako ja. Kto ma uháňa! Ja som si vždy priala tanečného partnera, ktorý ma bude uháňať,“ vyhlásila nadšene na adresu herca.
Dominika však vie, že tancovať s kráľom parketu nie je len za odmenu, ale prináša to so sebou aj poriadny stres. „Máme na sebe veľké bremeno a od nás sa veľa očakáva,“ priznala tanečnica s vedomím, že diváci im nič nedarujú. „Dominika je prísna v tej disciplíne, ktorá ale mne nepríde ako prísnosť. Disciplína je výsada každého pracovitého človeka, ktorý je ctižiadostivý a k svojej profesii pristupuje zodpovedne,“ zastal sa svojej partnerky, ktorá v minulosti tancovala s Braňom Deákom, Adamom Bardym či Richardom Krajčom.
Pre herca je tento ročník aj o plnení si tajných snov. A ak by mal ísť do ďalšieho tanečného dobrodružstva, jeho predstavy sú dosť odvážne. Slová jeho tanečnej partnerky hovoria za všetko!