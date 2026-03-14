Koleník sa neovládol! Takto sa predviedol pred našou kamerou: Jano, ideeeeš

BRATISLAVA - Kráľ tanečného parketu Ján Koleník sa vrátil do Let's Dance! Herec neskrýva nadšenie, no ruka v ruke s tým hovorí aj tvrdom vnútornom boji!

Náhle zmeny v Let's Dance: Lauru nahradí známa tanečníčka! Riaditeľ Markízy Gažík prezradil čosi ďalšie! Prečítajte si tiež

Náhle zmeny v Let's Dance: Lauru nahradí známa tanečníčka! Riaditeľ Markízy Gažík prezradil čosi ďalšie!
Ján Koleník patrí k najväčším hviezdam v histórii šou Let's Dance a jeho účasť v špeciálnom ročníku bola pre tvorcov od prvého momentu jasnou voľbou. Herec však priznal, že ponuku prijal s nadšením, no predchádzalo tomu menšie upratovanie v kalendári. „V divadle nemám povinnosti, seriál Dunaj prichádza do medzisériového obdobia, čiže budem mať dokonca pauzu. Keďže moje telo aj hlava kričia: milujem tanec, chcem sa tomu venovať a s vášňou do toho utekám, tak mám na to priestor. Vyšlo to produkčne aj energicky,“ prezradil pre Topky.sk.

Hoci na parkete pôsobí, akoby sa s tanečnými topánkami narodil, Janko upozorňuje, že realita je oveľa drsnejšia. „To, čo sa môže javiť zvonka ako ľahkosť – že niečo ovládaš, že niečo dokážeš – je výsledok dlhej cesty, tvrdého boja, disciplíny, zodpovednosti a ambícií. Tento guláš nikto skratkovito nikdy nepochopí. A je to veľké umenie túto šou vyhrať a ešte väčšie v nej byť znova,“ tvrdí herec.

V 11.sérii šou je hercovou tanečnou partnerkou Dominika Rošková, ktorá neskrýva nadšenie z toho, že po jej boku stojí práve Janko. Hoci ona sama je živel, priznáva, že pri Koleníkovi konečne narazila na rovnocenného parťáka. „Mám pri sebe tornádo. Konečne niekoho, kto vládze viac ako ja. Kto ma uháňa! Ja som si vždy priala tanečného partnera, ktorý ma bude uháňať,“ vyhlásila nadšene na adresu herca.

Dominika však vie, že tancovať s kráľom parketu nie je len za odmenu, ale prináša to so sebou aj poriadny stres. „Máme na sebe veľké bremeno a od nás sa veľa očakáva,“ priznala tanečnica s vedomím, že diváci im nič nedarujú. „Dominika je prísna v tej disciplíne, ktorá ale mne nepríde ako prísnosť. Disciplína je výsada každého pracovitého človeka, ktorý je ctižiadostivý a k svojej profesii pristupuje zodpovedne,“ zastal sa svojej partnerky, ktorá v minulosti tancovala s Braňom Deákom, Adamom Bardym či Richardom Krajčom.

Pre herca je tento ročník aj o plnení si tajných snov. A ak by mal ísť do ďalšieho tanečného dobrodružstva, jeho predstavy sú dosť odvážne. Slová jeho tanečnej partnerky hovoria za všetko!

Koleník sa neovládol! Takto sa predvádzal pred našou kamerou: Jano, ideeeeš (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

Súvisiace články

Červený koberec Let's Dance.
Ďurianová na Let's Dance v obliehaní najdôležitejších mužov: Mám tancovať? Jedine s týmto partnerom!
Domáci prominenti
Tlačovka k novej sérii
Hospodárová SEXI ako nikdy! Zhodila pár kíl a už sa vystavuje na obdiv: Fúúú, odvážne
Domáci prominenti
Let's Dance, 1. kolo,
Dara Rolins to potvrdila! Slová o PAUZE sú pravdivé: Čo sa stalo?
Domáci prominenti
Ján Ďurovčík a Nela
Pocisková zoči-voči svojmu EX Ďurovčíkovi: Čo sa deje za kamerami? Nela povedala PRAVDU!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tatranská horská služba - dobrovoľný zbor slúži na zjazdovkách
Tatranská horská služba - dobrovoľný zbor slúži na zjazdovkách
Správy
Hospodárová SEXI ako nikdy! Zhodila pár kíl a už sa vystavuje na obdiv: Fúúú, odvážne
Hospodárová SEXI ako nikdy! Zhodila pár kíl a už sa vystavuje na obdiv: Fúúú, odvážne
Prominenti
Ďurianová na Let's Dance v obliehaní najdôležitejších mužov: Mám tancovať? Jedine s týmto partnerom!
Ďurianová na Let's Dance v obliehaní najdôležitejších mužov: Mám tancovať? Jedine s týmto partnerom!
Prominenti

Domáce správy

Pozor, zmena prevádzky! Oddelenie
Pozor, zmena prevádzky! Oddelenie dokladov v Košiciach bude fungovať v obmedzenom režime
Domáce
Väzba alebo sloboda pre
Väzba alebo sloboda pre Čurillovcov? Súd rozhodne o ďalšom osude policajtov v rámci akcie Kajúcnik
Domáce
Meteorológovia varujú pred silným
Meteorológovia varujú pred silným vetrom! Na západe Slovenska aj na horách platia výstrahy
Domáce
BBSK chystá zmeny volebných obvodov: Kedy padne rozhodnutie a čo to znamená pre voličov?
BBSK chystá zmeny volebných obvodov: Kedy padne rozhodnutie a čo to znamená pre voličov?
Banská Bystrica

Zahraničné

Vladimir Putin
Desivé rozhodnutie z Ruska: Putin má dostať novú právomoc! Môže poslať armádu, kam sa mu zachce
Zahraničné
Na toaletách počas legendárnych
VEĽKÁ bitka na toaletách: Do vlasov si skočili tri ženy, lietali aj päste! Všetci naokolo boli zhrození
Zahraničné
Napätie v regióne rastie!
Napätie v regióne rastie! Severná Kórea odpálila sériu balistických rakiet
Zahraničné
aktualizované Donald Trump
MIMORIADNE Obrovský útok USA na Irán: Zasiahli strategický ostrov! Nazúrený Teherán sľubuje odvetu
Zahraničné

Prominenti

Tlačovka k novej sérii
Koleník sa neovládol! Takto sa predviedol pred našou kamerou: Jano, ideeeeš
Domáci prominenti
Billie Eilish
Z hviezdnej speváčky HEREČKA: Zahrá si HLAVNÚ POSTAVU vo filme oscarovej režisérky!
Zahraniční prominenti
Na Ivana Bednárika je
Známy florista a kritik celebrít Ivan Bednárik: Polícia vydala príkaz na jeho zatknutie!
Domáci prominenti
Známa kráska sa vzdala
Známa kráska sa vzdala psa: Dala ho preč kvôli dieťaťu... Spŕška HEJTU!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Nafplio – perla Peloponézu
Nafplio – perla Peloponézu a prvé hlavné mesto moderného Grécka
dromedar.sk
Urobil zo svojich zamestnancov
Urobil zo svojich zamestnancov milionárov: Ak by ste pracovali pre TOHTO muža, dnes si užívate rozprávkové bohatstvo!
Zaujímavosti
Vždy ste sa zamýšľali
Vždy ste sa zamýšľali nad tým, prečo vznikajú dierky na tričkách v TEJTO oblasti? Vinníka nosíte priamo na sebe!
Zaujímavosti
Athos Salomé
Proroctvo sa začína napĺňať: Žijúci Nostradamus trafil úvod roka 2026 úplne presne, TOTO je len začiatok!
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Chudnutie je často veľmi
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Domáce
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk
Zdroj: Henima
Najväčší problém žien po štyridsiatke nie je starnutie: Viete, o čo presne ide?
plnielanu.sk

Ekonomika

Myslíte si, že poznáte dopravné predpisy? Týchto 20 otázok vás vyvedie z omylu! (kvíz)
Myslíte si, že poznáte dopravné predpisy? Týchto 20 otázok vás vyvedie z omylu! (kvíz)
Zadresniť alebo úplne zrušiť: Viac ako polovica Slovákov má s aktuálnym nastavením 13. dôchodkov problém! (prieskum)
Zadresniť alebo úplne zrušiť: Viac ako polovica Slovákov má s aktuálnym nastavením 13. dôchodkov problém! (prieskum)
Ďalší veľký záťah: Daniari odhalili nelegálnu továreň na cigarety, škoda sa šplhá k miliónu (foto)
Ďalší veľký záťah: Daniari odhalili nelegálnu továreň na cigarety, škoda sa šplhá k miliónu (foto)
NKÚ aj zamestnávatelia bijú na poplach: Slovensko potrebuje zásadnú reformu, kozmetické zmeny nepomôžu!
NKÚ aj zamestnávatelia bijú na poplach: Slovensko potrebuje zásadnú reformu, kozmetické zmeny nepomôžu!

Šport

Favoritka je jasná, ale Shiffrinová to nie je: Online prenos z 2. kola obrovského slalomu žien v Are
Favoritka je jasná, ale Shiffrinová to nie je: Online prenos z 2. kola obrovského slalomu žien v Are
Lyžovanie
VIDEO Tvrdý zákrok má vážne následky: Matthews vynechá zvyšok sezóny, Gudas dostal trest
VIDEO Tvrdý zákrok má vážne následky: Matthews vynechá zvyšok sezóny, Gudas dostal trest
NHL
VIDEO Kapustová po fantastickom výkone mieri do stíhačky: Jeanmonnotová má dôležité body
VIDEO Kapustová po fantastickom výkone mieri do stíhačky: Jeanmonnotová má dôležité body
Biatlon
Parádny predkrm pred hlavným jedlom: Šprint v Číne priniesol atraktívne súboje
Parádny predkrm pred hlavným jedlom: Šprint v Číne priniesol atraktívne súboje
Formula 1

Auto-moto

FOTO: Nová Trieda S od Mercedesu sa zastavila na svojom turné aj na Slovensku
FOTO: Nová Trieda S od Mercedesu sa zastavila na svojom turné aj na Slovensku
Novinky
FOTO: Výstava MOTOCYKEL 2026 práve začala. Pozrite si MEGA galériu z prvého dňa
FOTO: Výstava MOTOCYKEL 2026 práve začala. Pozrite si MEGA galériu z prvého dňa
Novinky
TEST: Cupra Terramar VZ - nástupca Atecy v plnej paráde
TEST: Cupra Terramar VZ - nástupca Atecy v plnej paráde
Klasické testy
V súvislosti s rozšírením cesty I/66 SSC podala návrh na vyvlastnenie
V súvislosti s rozšírením cesty I/66 SSC podala návrh na vyvlastnenie
Doprava

Kariéra a motivácia

Šepká sa o prepúšťaní? Toto by ste mali urobiť skôr, než sa rozhodne o vašej práci
Šepká sa o prepúšťaní? Toto by ste mali urobiť skôr, než sa rozhodne o vašej práci
Prostredie práce
Kariéra po štyridsiatke? Toto je pravda, ktorú vám o práci po 40-ke nikto nepovie
Kariéra po štyridsiatke? Toto je pravda, ktorú vám o práci po 40-ke nikto nepovie
Získaj prácu
Leto, ktoré vám môže zmeniť kariéru. Väčšina ľudí ho premrhá, vy to urobiť nemusíte
Leto, ktoré vám môže zmeniť kariéru. Väčšina ľudí ho premrhá, vy to urobiť nemusíte
Motivácia a produktivita
Tajomstvo úspechu v práci, o ktorom sa málo hovorí: Prečo práve táto zručnosť rozhoduje o vašej kariére
Tajomstvo úspechu v práci, o ktorom sa málo hovorí: Prečo práve táto zručnosť rozhoduje o vašej kariére
Kariérny rast

Varenie a recepty

Všetci sa ma pýtajú, prečo sú moje palacinky také extrémne jemné. Tajomstvo sa ukrýva v tejto jednej ingrediencii.
Všetci sa ma pýtajú, prečo sú moje palacinky také extrémne jemné. Tajomstvo sa ukrýva v tejto jednej ingrediencii.
Kapusta, mrkva a krémová zálievka: Dokonalý coleslaw, ktorý stihnete do 15 minút.
Kapusta, mrkva a krémová zálievka: Dokonalý coleslaw, ktorý stihnete do 15 minút.
Domáci termix: Bez zbytočných prísad, poteší deti aj dospelých
Domáci termix: Bez zbytočných prísad, poteší deti aj dospelých
Výber receptov
Ryžové rezance s kuracím mäsom
Ryžové rezance s kuracím mäsom
Kuracie prsia

Technológie

Život na Zemi možno nezačal tu. Mikroorganizmy sú odolnejšie, než si vedci mysleli
Život na Zemi možno nezačal tu. Mikroorganizmy sú odolnejšie, než si vedci mysleli
Veda a výskum
Xiaomi pustilo humanoidných robotov na montážnu linku. Budúcnosť fabrík bez ľudí už klope na dvere
Xiaomi pustilo humanoidných robotov na montážnu linku. Budúcnosť fabrík bez ľudí už klope na dvere
Technológie
Uznávaný americký stratég varuje: USA môžu v Iráne padnúť do pasce, z ktorej vedie cesta len k veľkej vojne
Uznávaný americký stratég varuje: USA môžu v Iráne padnúť do pasce, z ktorej vedie cesta len k veľkej vojne
Moderná vojna a konflikty
AI agenti dokážu na sociálnych sieťach koordinovať propagandu bez zásahu človeka. Stačí im povedať, čo je cieľ
AI agenti dokážu na sociálnych sieťach koordinovať propagandu bez zásahu človeka. Stačí im povedať, čo je cieľ
Bezpečnosť

Bývanie

Pripomína jazero a les a prináša napätie aj pokoj. Farba roka 2026 Hidden Gem je neutrálna, ale nie taká, ako možno čakáte
Pripomína jazero a les a prináša napätie aj pokoj. Farba roka 2026 Hidden Gem je neutrálna, ale nie taká, ako možno čakáte
Bol taký malý, že ho volali krabica od topánok. Za nenápadnou fasádou je dnes moderné bývanie s troma spálňami
Bol taký malý, že ho volali krabica od topánok. Za nenápadnou fasádou je dnes moderné bývanie s troma spálňami
Bývate dlhé roky bez zmeny? 7 dizajnérskych trikov, ktoré menia atmosféru v miestnosti a nestoja ani cent
Bývate dlhé roky bez zmeny? 7 dizajnérskych trikov, ktoré menia atmosféru v miestnosti a nestoja ani cent
Zachovali retro dlažbu a bol to úžasný nápad! Byt mladých je svojský, no rodinnú atmosféru tu majú tak naozaj
Zachovali retro dlažbu a bol to úžasný nápad! Byt mladých je svojský, no rodinnú atmosféru tu majú tak naozaj

Pre kutilov

Eucharis očaril nevesty a milovníkov voňavých izbových rastlín, získa si aj vás?
Eucharis očaril nevesty a milovníkov voňavých izbových rastlín, získa si aj vás?
Izbové rastliny
Vertikálne pestovanie jahôd so závlahou: Svojpomocný projekt z PVC rúr a dažďovej vody
Vertikálne pestovanie jahôd so závlahou: Svojpomocný projekt z PVC rúr a dažďovej vody
Dvor a záhrada
Nepodceňte „srdiečka“ jahôd! Tento jednoduchý jarný trik znásobí úrodu
Nepodceňte „srdiečka“ jahôd! Tento jednoduchý jarný trik znásobí úrodu
Záhrada
Najväčšie pasce na záhradkárov: Tieto nákupy v marci radšej vynechajte!
Najväčšie pasce na záhradkárov: Tieto nákupy v marci radšej vynechajte!
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Sláva ich katapultovala na vrchol, no zanechala aj hlboké jazvy: Anorexia, tlak a život bez súkromia, sestrám Olsenovým Hollywood ukradol časť života
Zahraničné celebrity
Sláva ich katapultovala na vrchol, no zanechala aj hlboké jazvy: Anorexia, tlak a život bez súkromia, sestrám Olsenovým Hollywood ukradol časť života
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Vladimir Putin
Zahraničné
Desivé rozhodnutie z Ruska: Putin má dostať novú právomoc! Môže poslať armádu, kam sa mu zachce
Na toaletách počas legendárnych
Zahraničné
VEĽKÁ bitka na toaletách: Do vlasov si skočili tri ženy, lietali aj päste! Všetci naokolo boli zhrození
Donald Trump
Zahraničné
MIMORIADNE Obrovský útok USA na Irán: Zasiahli strategický ostrov! Nazúrený Teherán sľubuje odvetu
Dym stúpa nahor po
Zahraničné
MIMORIADY ONLINE Prístav Fudžajra v Emirátoch je v plameňoch! Strategický ropný terminál je ochromený

Ďalšie zo Zoznamu