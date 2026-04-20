Ničivý živel sa vrátil! Neďaleko slovenských hraníc vyčíňalo TORNÁDO: Ľudia v strachu sledovali oblohu

JIČÍN – Sezóna nebezpečných atmosférických javov sa u našich západných susedov začala skôr, než mnohí čakali. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) oficiálne potvrdil, že počas nedele sa v okolí mesta Jičín vyskytlo prvé tohtoročné tornádo. Hoci nešlo o ničivý masaker, aký si pamätáme z južnej Moravy, odborníci varujú, že podmienky na vznik týchto nepredvídateľných úkazov sú momentálne ideálne.
Nedeľné popoludnie v okolí obcí Studeňany, Úlibice a Radim, ktoré ležia východne od Jičína, poznačil úkaz, z ktorého naskakuje husia koža. Zhruba medzi 17:20 až 17:30 sa tam pri bežnej dažďovej prehánke sformovalo slabé tornádo. Zaujímavosťou je, že tento jav nesprevádzala žiadna búrka ani blesky, čo býva pre vznik tornád zvyčajne typické.
„Podmienky sa zdali byť lokálne pre vznik tornáda príhodné. Najmä vysoká vlhkosť v hraničnej vrstve atmosféry asi do dvoch kilometrov, mierna instabilita a tiež výraznejšie prúdenie v hladine do 1,5 kilometra,“ objasnili odborníci z ČHMÚ.
Meteorológovia upokojujú verejnosť, že hoci slovo tornádo vyvoláva paniku, tento konkrétny prípad nepredstavoval katastrofu. „Takéto slabé tornáda sú bežné a vyskytujú sa u nás pravidelne každý rok. Čo do intenzity ho ale nemôžeme vôbec porovnávať s ničivým tornádom z roku 2021,“ uviedli odborníci.
Pripomenuli tak tragédiu z júna 2021 na južnej Morave, kedy tornádo s rýchlosťou 300 km/h zabilo šesť ľudí a zrovnalo so zemou stovky domov. Nedeľný incident pri Jičíne našťastie podľa doterajších informácií nespôsobil vážne škody ani zranenia.