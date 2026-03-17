Horúčavy i sneženie! USA bojujú s extrémnym počasím, platia výstrahy

WASHINGTON - Spojené štáty v pondelok čelili chaotickému počasiu. Zatiaľ čo západné pobrežie trápili horúčavy, severné časti zasiahlo silné sneženie a Havaj bojoval so záplavami. Pre východné pobrežie vydali americké úrady varovania pred búrkami, informuje agentúra DPA.
Národná meteorologická služba (NWS) uviedla, že varovania platia pre viac ako 200 miliónov ľudí, čo predstavuje približne 58 percent populácie krajiny, píše DPA. Pre východné pobrežie USA boli vydané varovania pred silným vetrom a možnými tornádami, oznámila NWS. V dôsledku toho bolo v týchto oblastiach uzavretých mnoho škôl a iných zariadení.
Silná fujavica
Medzičasom sa cez niekoľko štátov na severe krajiny, vrátane Michiganu, Wisconsinu a Minnesoty, prehnala fujavica. Západné pobrežie USA zase v súčasnosti zažíva nezvyčajnú vlnu horúčav s teplotami presahujúcimi 30 stupňov Celzia. Havaj bojuje s povodňami, ktoré ešte predtým spôsobili silné dažde. Podľa portálu FlightAware bolo v pondelok naprieč USA zrušených viac ako 4500 letov.