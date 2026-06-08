Žilinskí policajti odhalili 14 opitých vodičov: Niektorí spôsobili nehody a ďalší šoférovali nad 1 promile

ŽILINA - Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 14 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo šesť z nich, ďalších osem vodičov nafúkalo nad jedno promile. Informovala o tom žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
„Piati vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u 28 vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Kocková.
Upozornila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U 19 vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1874 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 60 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ doplnila policajná hovorkyňa.