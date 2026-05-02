Začiatok cyklistickej SEZÓNY: Obídenie týchto pravidiel vás môže vyjsť draho, TAKTO je to s helmou či alkoholom!

BRATISLAVA - S príchodom teplejších dní sa na cesty vracajú tisíce cyklistov. Začiatok sezóny však pravidelne sprevádzajú aj konflikty s vodičmi či chodcami – často pre neznalosť pravidiel. Pozreli sme sa preto na to, čo cyklisti môžu, ale aj čo musia dodržiavať podľa slovenských predpisov.
Tieto pravidlá sme sa teda rozhodli zosumarizovať v riadkoch nižšie od tých najviac skloňovaných. Mnohých Slovákov a Slovensky iste bude zaujímať, ako je to s používaním bicyklov v prípade využívania helmy, jazdy po chodníkoch a aké hrozia pokuty pri konzumácii alkoholu za riadidlami bicykla.
Kde má cyklista jazdiť?
Základné pravidlo je jasné: ak existuje cyklotrasa, cyklista ju musí použiť. V opačnom prípade jazdí po ceste, čo najbližšie pri pravom okraji. Jazda v strede pruhu bez dôvodu môže byť považovaná za priestupok. Už aj vďaka medializovaným informáciám je jasné, že napríklad v hlavnom meste je cyklotrás viac ako dosť.
Jazda na chodníku
Chodník nie je určený pre cyklistov, existujú však výnimky. Jazdiť po ňom môžu deti do 10 rokov, prípadne dospelý, ktorý ich sprevádza. Ostatní cyklisti môžu chodník použiť len vtedy, ak je to výslovne povolené dopravnou značkou. Vždy pritom musia dbať na bezpečnosť chodcov.
Povinná výbava bicykla
Každý bicykel musí byť vybavený brzdami, odrazkami a za zníženej viditeľnosti aj svetlami. Bez toho cyklista riskuje pokutu, ale najmä vlastnú bezpečnosť. Netreba zabúdať ani na reflexné prvky, ak prechádzate medzi obcami aj bez bicykla - pešo.
Povinnosť helmy a vhodné využitie chráničov kolien a lakťov
Prilba či helma je povinná pre cyklistov mimo obce bez ohľadu na vek. V obci ju musia mať povinne len osoby mladšie ako 15 rokov. Napriek tomu ju odborníci odporúčajú vždy. Pri možných nehodách je vždy vhodné disponovať nielen ňou, ale aj chráničmi lakťov a kolien. Predídete tým zbytočnám zraneniam či odreninám.
Alkohol za riadidlami
Na rozdiel od vodičov áut, cyklisti nemajú nulovú toleranciu alkoholu. Žiaľ, na Slovensku ide o veľmi diskutovanú tému a aj tu by mali byť Slováci značne sčítaní. Platí tu hranica do 0,5 promile. Vyššia hodnota už znamená priestupok. Dôležité je aj to, že ak má cyklista viac alkoholu, nemôže ani jazdiť – bicykel však môže tlačiť, keďže vtedy sa považuje za chodca.
Môže sa jazdiť vedľa seba?
Vo všeobecnosti sa nesmie jazdiť vedľa seba. Cyklisti musia jazdiť za sebou. Vedľa seba môžu ísť len na cyklotrasách alebo v špecifických prípadoch, kde to situácia dovoľuje bez ohrozenia premávky.
Prechádzanie cez priechod
Cyklista nemá na priechode pre chodcov automaticky prednosť. Ak chce mať rovnaké práva ako chodec, musí zosadnúť z bicykla a tlačiť ho.
Slúchadlá a mobil počas jazdy
Používanie slúchadiel či mobilu nie je priamo zakázané, no cyklista je povinný plne sa venovať vedeniu bicykla. Ak tým ohrozí premávku, môže dostať pokutu.
A čo pokuty? Delia sa na niekoľko kategórií
Pokuty pre cyklistov sa na Slovensku líšia podľa závažnosti priestupku, no vo všeobecnosti sa pohybujú v desiatkach až stovkách eur.
- Menej závažné porušenia, ako napríklad nesprávna jazda po ceste (napríklad mimo pravého okraja), chýbajúca povinná výbava bicykla či porušenie pravidiel na chodníku, rieši polícia spravidla blokovou pokutou do približne 50 eur,
- Vážnejšie priestupky – napríklad jazda pod vplyvom alkoholu nad povolený limit, nerešpektovanie dopravných značiek alebo ohrozenie ostatných účastníkov premávky – sa môžu vyšplhať na 100 až 150 eur v blokovom konaní, pričom v správnom konaní môžu byť ešte vyššie,
- Pri alkohole nad 0,5 promile ide o priestupok, ktorý môže viesť nielen k vyššej pokute, ale aj k ďalším sankciám, napríklad zákazu činnosti v extrémnych prípadoch. Výška sankcie zároveň závisí aj od konkrétnej situácie, miery ohrozenia a opakovania priestupku.
Začiatok sezóny prináša aj riziká. Polícia každoročne upozorňuje, že práve jarné mesiace patria medzi najrizikovejšie. Vodiči si na cyklistov ešte nezvykli a cyklisti často podceňujú pravidlá. Znalosť predpisov tak nie je len formalita. V praxi rozhoduje o tom, či sa ako cyklista bezpečne vráti domov – alebo skončí v štatistikách dopravných nehôd. Tie bývajú často aj smrteľné a netreba na to zabúdať.