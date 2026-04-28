Budúci maďarský premiér mieri na Slovensko: Magyar kritizuje Ficovu vládu aj Benešove dekréty

BUDAPEŠŤ - Dezignovaný maďarský premiér Péter Magyar sa v utorok vo svojej kancelárii stretol s predsedom mimoparlamentnej slovenskej strany Maďarská aliancia Lászlóom Gubíkom. Hovorili spolu o telefonáte, ktorý Magyar minulý týždeň absolvoval s premiérom SR Robertom Ficom. Magyar o tom informoval na Facebooku.
„Vo svojej kancelárii som prijal Lászlóa Gubíka, predsedu Maďarskej aliancie zastupujúcej našich krajanov – Maďarov žijúcich na Hornej zemi (Felvidék)... Zdôraznil som, že vláda strany Tisza je odhodlaná (ich) podporovať,“ oznámil Magyar v príspevku na Facebooku. „Považujeme za neprijateľný slovenský zákon, ktorý hrozí kritikom Benešových dekrétov väzením a ktorý je v rozpore so základnými hodnotami Európskej únie, ako aj zabratie pozemkov slovenským občanom maďarského pôvodu bez odškodnenia,“ pokračoval Magyar.
„Zdôraznil som, že za vlády Tiszy zostanú nadobudnuté práva zachované a že ochrana záujmov našich maďarských krajanov bude vždy v centre ďalšieho posilňovania maďarsko-slovenských vzťahov,“ vyhlásil budúci maďarský premiér. Gubíka zároveň informoval, že jeho strana „očakáva zásadné zmeny v oblasti transparentnosti a efektívnosti využívania prostriedkov z Maďarska“. Podľa Magyarových slov nebude „akceptovať, aby maďarské médiá na Slovensku, ktoré fungujú s podporou z týchto zdrojov, šírili propagandu strany Fidesz“.
Šéfovi strany Maďarská aliancia tiež povedal, že vláda Tiszy preskúma využívanie prostriedkov z Maďarska za posledných desať rokov. Magyar na záver potvrdil, že prijal Gubíkovo pozvanie na návštevu Slovenska. Podľa jeho slov by túto cestu rád absolvoval ešte v priebehu leta.