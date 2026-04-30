Celý kontinent zasiahla obrovská tragédia: Sharon (†5) zmizla v noci z postielky, našli ju mŕtvu! Mrazivé detaily

SYDNEY - Prípad päťročnej Sharon, ktorá zmizla uprostred noci z postele v odľahlej oblasti pri austrálskom Alice Springs, sa skončil najhorším možným spôsobom. Polícia po niekoľkodňovom pátraní našla telo dievčatka a vyšetrovateľom je čoraz jasnejšie, že išlo o vraždu. Hlavným podozrivým je 47-ročný Jefferson Lewis, po ktorom stále pátrajú.
Dieťa zmizlo priamo z postele
Malá Sharon zmizla počas víkendu z domu v domorodom tábore neďaleko Alice Springs v centrálnej Austrálii. Rodičia ju večer uložili spať, no krátko po polnoci už v posteli nebola.
Prípad okamžite vyvolal obrovské obavy po celej krajine. Austrálska polícia už od prvých hodín pracovala aj s možnosťou únosu.
Do pátrania nasadili desiatky policajtov, vrtuľník, drony s termovíziou, jazdné jednotky aj psovodov. Náročný terén v odľahlej oblasti však prácu záchranných tímov výrazne komplikoval.
Pri tábore našli detskú bielizeň
Vyšetrovanie postupne nabralo dramatický smer. Neďaleko tábora našli detskú spodnú bielizeň, na ktorej kriminalisti objavili DNA Sharon aj DNA Jeffersona Lewisa. O prípade informovala BBC.
Lewis sa podľa austrálskych médií pohyboval v okolí domu v čase zmiznutia dieťaťa. Svedkovia navyše tvrdili, že ho krátko predtým videli, ako drží dievčatko za ruku.
Polícia zároveň uviedla, že muž bol len šesť dní pred zmiznutím Sharon prepustený z väzenia. V minulosti čelil viacerým obvineniam súvisiacim s domácim násilím.
Podľa miestnych médií ide o vzdialeného príbuzného dieťaťa.
Polícia hovorí o vražde
Vo štvrtok prišiel z Austrálie tragický zlom. Vyšetrovatelia oznámili, že našli telo päťročného dievčatka.
Presnú príčinu smrti ešte musia potvrdiť forenzné testy, polícia je však presvedčená, že dieťa bolo zavraždené.
„Domnievame sa, že toto dieťa zavraždil. Je to mimoriadne znepokojujúci vývoj. Toto je ten najhorší možný výsledok,“ vyhlásil podľa BBC vyšetrovateľ Peter Malley.
Následne odkázal aj priamo podozrivému mužovi: „Jefferson Lewis, ideme po teba.“
Podozrivý je stále na úteku
Austrálska polícia pokračuje v rozsiahlej pátracej operácii. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že Lewis pri úteku pravdepodobne dostal pomoc.
Muž podľa polície nemá mobilný telefón, bankový účet ani vlastné auto, čo vyvoláva podozrenie, že mu niekto poskytol podporu alebo úkryt.
Úrady preto vyzvali verejnosť, aby okamžite nahlásila akékoľvek informácie o jeho pohybe.
Médiá jej meno pôvodne nezverejňovali
Austrálske médiá spočiatku dievčatko neidentifikovali menom a používali označenie Kumanjayi Little Baby. Dôvodom sú tradičné smútočné zvyky časti austrálskych domorodých komunít, podľa ktorých sa po smrti nezverejňujú mená ani fotografie zosnulých.
Meno Sharon sa objavilo až neskôr po zverejnení fotografie dieťaťa a potvrdení identity.