Maďarsko odhalí mená agentov komunizmu: Nová vláda otvorí spisy tajnej polície bez cenzúry

BUDAPEŠŤ - Nová maďarská vláda plánuje otvoriť historické archívy tajnej polície z čias komunizmu, oznámil nominant budúceho premiéra Pétera Magyara na vedúceho úradu vlády Bálint Ruff. Informuje o tom agentúra Reuters.
Ruff pre spravodajský server Válasz Online povedal, že otvorenie archívov tajnej polície bude jeho „úlohou číslo jeden“. „Toto je úloha pre historikov, ale ja budem schopný zabezpečiť, aby nastupujúca vláda určila rámec pre tento proces, teda aby poskytla príležitosť na výskum bez politického tlaku,“ doplnil.
Maďarsko na rozdiel od Poľska, Česka či Slovenska nikdy oficiálne nezverejnilo mená spolupracovníkov tajnej polície z čias komunizmu, aj keď sa za uplynulé roky viaceré dostali do médií. Jednotlivci majú prístup k vlastným zložkám, ale nie k materiálom o iných osobách vrátane bývalých informátorov.
Ruff tiež uviedol, že chce zriadiť úrad na vymáhanie miliárd forintov premrhaných v dôsledku korupcie a na dozor nad záležitosťami EÚ, aby budúci premiér mohol dôsledne sledovať všetko okolo uvoľňovania zmrazených eurofondov.