Nové a veľké škrty pred LETOM: Desaťtisíce letov ruší ďalšia známa spoločnosť, rozhodlo drahé palivo!

BERLÍN - Rast cien palív v dôsledku vojny v Iráne výrazne zasahuje letecký sektor. Náklady na pohonné hmoty sa od začiatku konfliktu zdvojnásobili, čo núti aerolinky prijímať razantné opatrenia vrátane škrtov v letových poriadkoch. Deje sa tak bezprostredne pred príchodom letnej dovolenkovej sezóny. Lety spoločnosti pritom využíva množstvo Slovákov a Sloveniek.
Ďalšia veľká letecká spoločnosť reaguje na nepriaznivý vývoj. Nemecká Lufthansa, ktorej služby využívajú aj slovenskí cestujúci, plánuje zrušiť až 20-tisíc letov, informoval portál Politico.
Nárast cien paliva rozhodol
Tento krok nadväzuje na rozhodnutie z minulého týždňa vyradiť z prevádzky celú flotilu 27 lietadiel dcérskej spoločnosti Lufthansa CityLine, a to skôr, než sa pôvodne plánovalo. Dôvodom je prudký rast cien paliva aj obmedzená dostupnosť zdrojov.
Zrušenie letov sa má dotknúť obdobia až do októbra. Aerolinka si od tohto opatrenia sľubuje úsporu približne 40-tisíc ton paliva, čo je vzhľadom na aktuálne ceny kľúčové.
Lety presmerujú cez veľké uzly
Škrty sa týkajú najmä krátkych letov. Lufthansa plánuje obmedziť priame spojenia medzi menšími mestami a namiesto toho presmerovať viac letov cez hlavné prestupné uzly, ako sú Frankfurt, Mníchov, Zürich, Viedeň, Brusel či Rím.
Zmeny už vstúpili do platnosti začiatkom tohto týždňa. Dotknutí cestujúci boli podľa spoločnosti vopred informovaní.
Už teraz prehodnocujú plány letov v blízkej budúcnosti
Lufthansa zároveň prehodnocuje svoje strednodobé plánovanie trás v reakcii na obmedzenú kapacitu. Konkrétnejšie informácie chce zverejniť na prelome apríla a mája. Pri letoch zaradených do aktuálneho letného letového poriadku však skupina zatiaľ očakáva, že dodávky paliva zostanú vo väčšine prípadov stabilné.
Podobné opatrenia prijímajú aj ďalší dopravcovia. SAS Scandinavian Airlines už zrušila približne tisíc letov pre rastúce náklady na palivo, zatiaľ čo Air France-KLM zaviedla príplatok vo výške 100 eur na diaľkové lety.
Na situáciu reaguje aj Európska komisia, ktorá predstavuje iniciatívu AccelerateEU. Tá má zmierniť dôsledky energetickej krízy vyvolanej konfliktom na Blízkom východe.