Nové a veľké škrty pred LETOM: Desaťtisíce letov ruší ďalšia známa spoločnosť, rozhodlo drahé palivo!

BERLÍN - Rast cien palív v dôsledku vojny v Iráne výrazne zasahuje letecký sektor. Náklady na pohonné hmoty sa od začiatku konfliktu zdvojnásobili, čo núti aerolinky prijímať razantné opatrenia vrátane škrtov v letových poriadkoch. Deje sa tak bezprostredne pred príchodom letnej dovolenkovej sezóny. Lety spoločnosti pritom využíva množstvo Slovákov a Sloveniek.

Ďalšia veľká letecká spoločnosť reaguje na nepriaznivý vývoj. Nemecká Lufthansa, ktorej služby využívajú aj slovenskí cestujúci, plánuje zrušiť až 20-tisíc letov, informoval portál Politico.

Nárast cien paliva rozhodol

Tento krok nadväzuje na rozhodnutie z minulého týždňa vyradiť z prevádzky celú flotilu 27 lietadiel dcérskej spoločnosti Lufthansa CityLine, a to skôr, než sa pôvodne plánovalo. Dôvodom je prudký rast cien paliva aj obmedzená dostupnosť zdrojov.

Zrušenie letov sa má dotknúť obdobia až do októbra. Aerolinka si od tohto opatrenia sľubuje úsporu približne 40-tisíc ton paliva, čo je vzhľadom na aktuálne ceny kľúčové.

Lety presmerujú cez veľké uzly

Škrty sa týkajú najmä krátkych letov. Lufthansa plánuje obmedziť priame spojenia medzi menšími mestami a namiesto toho presmerovať viac letov cez hlavné prestupné uzly, ako sú Frankfurt, Mníchov, Zürich, Viedeň, Brusel či Rím.

Zmeny už vstúpili do platnosti začiatkom tohto týždňa. Dotknutí cestujúci boli podľa spoločnosti vopred informovaní.

Už teraz prehodnocujú plány letov v blízkej budúcnosti

Lufthansa zároveň prehodnocuje svoje strednodobé plánovanie trás v reakcii na obmedzenú kapacitu. Konkrétnejšie informácie chce zverejniť na prelome apríla a mája. Pri letoch zaradených do aktuálneho letného letového poriadku však skupina zatiaľ očakáva, že dodávky paliva zostanú vo väčšine prípadov stabilné.

Podobné opatrenia prijímajú aj ďalší dopravcovia. SAS Scandinavian Airlines už zrušila približne tisíc letov pre rastúce náklady na palivo, zatiaľ čo Air France-KLM zaviedla príplatok vo výške 100 eur na diaľkové lety.

Na situáciu reaguje aj Európska komisia, ktorá predstavuje iniciatívu AccelerateEU. Tá má zmierniť dôsledky energetickej krízy vyvolanej konfliktom na Blízkom východe.

Súvisiace články

MZVEZ upozorňuje na štrajk
MZVEZ upozorňuje na štrajk personálu leteckej spoločnosti Lufthansa
Domáce
Ilustračné foto
Letecký chaos v Európe: Dvojdňový štrajk pilotov ruší stovky letov
Zahraničné
Ilustračné foto
Lufthansa ruší takmer všetky piatkové lety z Budapešti: Štrajk palubného personálu ochromil dopravu
Zahraničné
Ministerstvo upozorňuje! Chystá sa
Ministerstvo upozorňuje! Chystá sa štrajk personálu spoločnosti Lufthansa
Domáce

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Lesníci opäť otvorili sezónu plavením dreva vo vodnom žľabe Rakytovo pri Dolnom Harmanci
Lesníci opäť otvorili sezónu plavením dreva vo vodnom žľabe Rakytovo pri Dolnom Harmanci
Správy
Mladík si užíval jazdu električkou na čierno, kým ho nezačali naháňať policajti
Mladík si užíval jazdu električkou na čierno, kým ho nezačali naháňať policajti
Správy
Filip Tůma to povedal na plné ústa: Na Nelinom tele ma veľmi štve...
Filip Tůma to povedal na plné ústa: Na Nelinom tele ma veľmi štve...
Prominenti

Vlak v Turci zrazil
Vlak v Turci zrazil medveďa: Zviera do železničnej trate vošlo náhle, z tela odoberú vzorky!
Domáce
Slovenská pošta plánuje rušiť
Slovenská pošta plánuje rušiť desiatky pobočiek! Dôvodom sú rastúce náklady a očakávané úspory v prevádzke
Domáce
Ilustračné foto
Nenechajte sa oklamať hrejivým začiatkom víkendu: V nedeľu prituhne a zafúka aj silné vetrisko!
Domáce
Letná polymérna škola pre stredoškolákov: Prihláste sa na týždeň plný vedy a experimentov
Letná polymérna škola pre stredoškolákov: Prihláste sa na týždeň plný vedy a experimentov
Bratislava

Vzdušný priestor Rumunska opäť narušil ruský dron! Evakuovali 217 ľudí
Zahraničné
FOTO Rusi majú toho DOSŤ!
Rusi majú toho DOSŤ! Putin im blokuje internet, veľké zhromaždenie pred jeho kanceláriou, majú strach!
Zahraničné
Hasiči zápasia s lesnými
Sever Japonska v plameňoch: Požiare zničili stovky hektárov a nútia k masovej evakuácii
Zahraničné
Ilustračné foto
Ozbrojené útoky v Mali: Kasárne v Bamaku a ďalších mestách pod paľbou, armáda hlási boje s teroristami
Zahraničné

Módna prehliadka Lýdie Eckhart
Módna prehliadla Eckhart: Noblesná Vášáryová a POZRITE, kto si odskočil od mamičkovských povinností!
Domáci prominenti
Populárny humorista Rasťo Piško
Populárny humorista Rasťo Piško v rukách lekárov: Jeho zdravotný stav je vážny!
Domáci prominenti
22 rokov od premiéry
22 rokov od premiéry Modernej popolušky: Hlavná hviezda nestarne... Wau, stále krásna!
Zahraniční prominenti
Slovenská speváčka sa ozvala
Slovenská speváčka sa ozvala z nemocnice: Podstúpila intímny zákrok!
Domáci prominenti

Zázrak z rákosia a
Zázrak z rákosia a slamy: V hrobkách Kasubi odpočívajú až štyria králi
dromedar.sk
Jedla ich 14 dní
Jedla ich 14 dní a výsledok ju šokoval: Gastroenterológ vysvetlil, čo chia semienka urobia s vaším telom a pleťou!
Zaujímavosti
Len ju opláchnete a
Len ju opláchnete a pijete ďalej? Mikrobiológ varuje, TOTO sa stane, ak prekročíte LIMIT bez poriadneho vyčistenia
Zaujímavosti
Kadeti na oblohe kreslili
Radarové systémy zachytili niečo, čo nemal nikto vidieť: Fínski kadeti si na oblohe poriadne zavtipkovali!
Zaujímavosti

FOTO Chorvátsko je bohaté aj
Chorvátsko ponúka zážitok aj z pohľadu gastronómie: Pozrite, čo všetko sa oplatí vyskúšať
Domáce
Uvažujete nad zmenou banky
Účet v banke tri roky bez poplatku a 150 eur k tomu? Poradíme vám, kde to môžete získať
Domáce
Zdroj: Henima
Chyba, kvôli ktorej starnete rýchlejšie: Väčšina žien ju robí denne
plnielanu.sk
Inštalácia meteostanice (Zdroj: Plzeňský
Posledná chmeľnica na Slovensku bojuje o prežitie: Pomôže táto novinka?
Domáce

Viete rozlúštiť bežne používané skratky ako DPH, HDP či IBAN? Otestujte sa! (kvíz)
Viete rozlúštiť bežne používané skratky ako DPH, HDP či IBAN? Otestujte sa! (kvíz)
Tvrdá facka pre Slovensko: Svetová agentúra nám pre rastúce dlhy práve zhoršila vysvedčenie!
Tvrdá facka pre Slovensko: Svetová agentúra nám pre rastúce dlhy práve zhoršila vysvedčenie!
Dočkáme sa leteckej linky z Bratislavy do Prahy? Minister Ráž zvažuje aj jej dotovanie!
Dočkáme sa leteckej linky z Bratislavy do Prahy? Minister Ráž zvažuje aj jej dotovanie!
Ruská ropa už tečie, čo však čaká motoristov? Analytik varuje, že trh je stále ako na ihlách!
Ruská ropa už tečie, čo však čaká motoristov? Analytik varuje, že trh je stále ako na ihlách!

VIDEO Dramatický zápas v Montreale: Opäť rozhodlo až predĺženie
VIDEO Dramatický zápas v Montreale: Opäť rozhodlo až predĺženie
NHL
Akoby toho už nebolo dosť: Real opäť nezvíťazil, navyše prišiel o hviezdu
Akoby toho už nebolo dosť: Real opäť nezvíťazil, navyše prišiel o hviezdu
La Liga
VIDEO Dráma pred vypredaným hľadiskom: Finále Slovana s Nitrou rozhodli dlhočizné nájazdy
VIDEO Dráma pred vypredaným hľadiskom: Finále Slovana s Nitrou rozhodli dlhočizné nájazdy
Tipsport liga
Nemecko – Česko: Online prenos zo zápasu MS v hokeji do 18 rokov
Nemecko – Česko: Online prenos zo zápasu MS v hokeji do 18 rokov
MS v hokeji do 18 rokov

Nitriansky kraj zrekonštruoval most na ceste III. triedy
Nitriansky kraj zrekonštruoval most na ceste III. triedy
Doprava
TEST: BMW X3 M50i xDrive - dlhý názov pre vašu radosť, váš Bavor!
TEST: BMW X3 M50i xDrive - dlhý názov pre vašu radosť, váš Bavor!
Klasické testy
Do rýchlostnej cesty v Prešovskom kraji poputujú milióny eur aj tento rok
Do rýchlostnej cesty v Prešovskom kraji poputujú milióny eur aj tento rok
Doprava
TEST: Renault Austral - stredne veľký frajer s výbornou výbavou a infotainmentom
TEST: Renault Austral - stredne veľký frajer s výbornou výbavou a infotainmentom
Klasické testy

Personalizované benefity: Prečo sa už „balíčky pre všetkých“ nevyplácajú?
Personalizované benefity: Prečo sa už „balíčky pre všetkých“ nevyplácajú?
Motivácia
Odchádzate z práce? Rozlúčte sa ako profesionál a nespáľte si mosty
Odchádzate z práce? Rozlúčte sa ako profesionál a nespáľte si mosty
Vzťahy na pracovisku
MAMA ROKA 2026: Rodičovstvo ako najnáročnejšia „práca“
MAMA ROKA 2026: Rodičovstvo ako najnáročnejšia „práca“
Motivácia a inšpirácia
Využívate v práci firemné auto? Toto sú povinnosti, ktoré musíte poznať
Využívate v práci firemné auto? Toto sú povinnosti, ktoré musíte poznať
Pracovné podmienky

U nás túto omáčku voláme TEKUTÉ ZLATO. Ideálna na šťavnaté kuracie mäso.
U nás túto omáčku voláme TEKUTÉ ZLATO. Ideálna na šťavnaté kuracie mäso.
Tvarohové rezy s jahodami. Dezert, ktorý si zamilujete na prvé ochutnanie.
Tvarohové rezy s jahodami. Dezert, ktorý si zamilujete na prvé ochutnanie.
Kakaová roláda bez múky? Vyskúšajte bezlepkovú roládu s tvarohovým krémom a jahodami!
Kakaová roláda bez múky? Vyskúšajte bezlepkovú roládu s tvarohovým krémom a jahodami!
Koláče a torty
Zabudnite na suché kuracie! Plnené kuracie kapsy posunú váš obed na vyšší level.
Zabudnite na suché kuracie! Plnené kuracie kapsy posunú váš obed na vyšší level.
Kuracie prsia

Ruské drony nad Rumunskom: jeden dopadol v Galați. Zasiahol dom, vzlietli stíhačky NATO
Ruské drony nad Rumunskom: jeden dopadol v Galați. Zasiahol dom, vzlietli stíhačky NATO
Moderná vojna a konflikty
VIDEO: Ukrajina práve zničila vzácny ruský stroj IMR-3M, ktorých má Moskva na fronte len minimum. Bez neho sa útok cez ťažký terén rýchlo zasekne
VIDEO: Ukrajina práve zničila vzácny ruský stroj IMR-3M, ktorých má Moskva na fronte len minimum. Bez neho sa útok cez ťažký terén rýchlo zasekne
Armádne technológie
Už žiadne hľadanie overovacieho kódu v e-maile. Google takto mení spôsob, akým sa budeš prihlasovať do služieb
Už žiadne hľadanie overovacieho kódu v e-maile. Google takto mení spôsob, akým sa budeš prihlasovať do služieb
Bezpečnosť
Máš Samsung Galaxy telefón? Po novom ho konečne môžeš prepojiť takmer s každým Windows počítačom
Máš Samsung Galaxy telefón? Po novom ho konečne môžeš prepojiť takmer s každým Windows počítačom
Aplikácie a hry

Mal by byť nenápadný, prístupný a dosť tichý na rozhovory. Toto by ste mali vedieť, kým kúpite integrovaný digestor
Mal by byť nenápadný, prístupný a dosť tichý na rozhovory. Toto by ste mali vedieť, kým kúpite integrovaný digestor
Dá sa upratovať tak efektívne, že máte čas aj na oddych? Táto jednoduchá metóda vás naučí, ako na to
Dá sa upratovať tak efektívne, že máte čas aj na oddych? Táto jednoduchá metóda vás naučí, ako na to
Odvaha byť iný týmto majiteľom nechýba. Vo svojom prerobenom dome nechali na očiach i to, čo by väčšina z nás skryla
Odvaha byť iný týmto majiteľom nechýba. Vo svojom prerobenom dome nechali na očiach i to, čo by väčšina z nás skryla
Objavili sme pravidlo 2:3 a už vieme, prečo obývačky od dizajnérov vyzerajú tak dobre! Takto ho môžete použiť aj doma
Objavili sme pravidlo 2:3 a už vieme, prečo obývačky od dizajnérov vyzerajú tak dobre! Takto ho môžete použiť aj doma

Máte fikus v zlom stave? Pozrite sa na príčiny padania listov a spoznajte riešenia
Máte fikus v zlom stave? Pozrite sa na príčiny padania listov a spoznajte riešenia
Izbové rastliny
Premena, ktorá vdýchla dušu neútulnému dvoru: Z átria vytvorili zelenú oázu s vodným prvkom a magnóliou
Premena, ktorá vdýchla dušu neútulnému dvoru: Z átria vytvorili zelenú oázu s vodným prvkom a magnóliou
Okrasná záhrada
Zasiahnuť už teraz alebo počkať na jún? Zistite, kedy je ten správny čas preriediť úrodu na mladých stromoch
Zasiahnuť už teraz alebo počkať na jún? Zistite, kedy je ten správny čas preriediť úrodu na mladých stromoch
Záhrada
5 spôsobov pestovania zemiakov: Ktorý je najmenej náročný a prináša najväčší výnos?
5 spôsobov pestovania zemiakov: Ktorý je najmenej náročný a prináša najväčší výnos?
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Malý rebel z paláca: Budúcnosť princa Louisa a scenár, ktorý nečakal nikto
Zahraničné celebrity
Malý rebel z paláca: Budúcnosť princa Louisa a scenár, ktorý nečakal nikto
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Rusi majú toho DOSŤ!
Zahraničné
Rusi majú toho DOSŤ! Putin im blokuje internet, veľké zhromaždenie pred jeho kanceláriou, majú strach!
Vlak v Turci zrazil
Domáce
Vlak v Turci zrazil medveďa: Zviera do železničnej trate vošlo náhle, z tela odoberú vzorky!
Muž zaútočil v kaviarni
Zahraničné
Hrôzostrašné zábery z kamery: VIDEO Do kaviarne vrazil muž s nožom! Pobodal hosťa
Nové a veľké škrty
Zahraničné
Nové a veľké škrty pred LETOM: Desaťtisíce letov ruší ďalšia známa spoločnosť, rozhodlo drahé palivo!

Ďalšie zo Zoznamu