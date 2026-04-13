Letecký chaos v Európe: Dvojdňový štrajk pilotov ruší stovky letov

FRANKFURT NAD MOHANOM - Vážne narušenie letov nemeckej spoločnosti Lufthansa a jej dcérskych firiem spôsobuje dvojdňový štrajk pilotov, ktorý sa začal v pondelok. Štrajk pilotov Lufthansy a jej dcér Lufthansa Cargo a Lufthansa CityLine sa začal krátko po polnoci a bude trvať 48 hodín. Lety nízkonákladového dopravcu Eurowings z nemeckých letísk štrajk ovplyvní iba v pondelok. Informuje o tom agentúra DPA.
Celkovo majú byť zrušené stovky letov, pričom najviac postihnuté budú letiská vo Frankfurte a Mníchove. Ide už o štvrtý štrajk v skupine Lufthansa v tomto roku. Minulý týždeň jednodňový štrajk palubného personálu tejto najväčšej nemeckej leteckej spoločnosti spôsobil zrušenie stoviek letov.
Dôvodom štrajku pilotov, ktorý organizoval odborový zväz Vereinigung Cockpit, sú spory o odmeňovanie vrátane dôchodkového programu spoločnosti. Lufthansa štrajk označila za novú úroveň eskalácie.