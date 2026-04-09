Ministerstvo upozorňuje! Chystá sa štrajk personálu spoločnosti Lufthansa

BRATISLAVA - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR upozorňuje na plánovaný štrajk palubného personálu leteckej spoločnosti Lufthansa a jej dcérskej spoločnosti Cityline. Štrajk je naplánovaný od polnoci do piatka (10. 4.) 22.00 h. Rezort o tom informoval na webe.
„Očakávajú sa obmedzenia leteckej dopravy na viacerých veľkých letiskách, najmä v mestách Frankfurt nad Mohanom, Mníchov, Hamburg, Brémy, Stuttgart, Kolín nad Rýnom, Düsseldorf, Berlín a Hannover,“ varuje ministerstvo.
Cestujúcim odporúča overiť si aktuálny stav svojho letu priamo u leteckej spoločnosti a počítať s možným meškaním alebo so zrušením letov. Zvážiť podľa neho treba aj rezervu pri plánovaní presunov na letisko. V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 07 5978.