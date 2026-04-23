Trumpova blokáda v praxi: Irán obišiel Hormuzský prieliv, ropu vyváža z TOHTO prístavu!

WASHINGTON/TEHERÁN – Keď USA spustili blokádu pri Hormuzskom prielive, očakávali, že tak finančne a ekonomicky oslabia Irán, že vládny režim sa jednoducho vzdá. Opak je ale pravdou. Po najnovších zisteniach navyše vyzerá blokáda amerického prezidenta ako vtip. Irán vyváža ropu do otvoreného mora z iného miesta.
Prezident USA Donald Trump dňa 13. apríla vyhlásil, že "americké lode budú zastavovať, alebo vracať späť plavidlá, ktoré smerujú k iránskemu pobrežiu, alebo odtiaľ práve vyplávali." Takouto stratégiou sa snaží zabrániť Iránu profitovať z jeho blokády Hormuzského prielivu, významnej lodnej obchodnej cesty (20 percent svetového exportu ropy a zemného plynu).
Irán pokračoval v obchodovaní s vlastnou ropou a navyše účtoval lodiam pod vlajkami iných krajín poplatky za bezpečný prechod, tzv. "Tehran toll booth" (teheránske mýtnica).
Irán našiel alternatívu
Nová analýza však naznačuje, že plán USA zlyháva na celej čiare. Irán totiž dokáže vyvážať ropu aj napriek blokáde. Robí tak cez prístavy pri brehoch Ománu. Už dňa 19. apríla, teda necelý týždeň po Trumpovom vyhlásení, bola v blízkosti iránskeho prístavu Chabahar v Ománskom zálive (juhovýchodne od americkej blokády) zistená prítomnosť 7 veľkých ropných tankerov. Informuje o tom The Telegraph s odvolaním sa na spoločnosť Windward.
Okrem toho boli zaznamenané pohyby a presuny veľkého nákladu z jednej veľkej lode na druhú, ktorá kotvila na otvorenom mori. O presun sa starali dva menšie tankery. Ich kapacita je zhruba 14 miliónov barelov ropy, čo predstavoval 10-dňový iránsky export z obdobia pred začiatkom vojny.
USA vracajú lode naspäť
Tieto správy naznačujú, že Teherán sa dokázal vyhnúť americkej blokáde Hormuzského prielivu. Za posledný týždeň však dokázali USA vrátiť späť najmenej 25 obchodných lodí, ktoré vyplávali z iránskych prístavov. Koncom minulého týždňa rapídne klesol presun cez Hormuzský prieliv. Prešli ním len dve lode. Deň predtým to bolo 22 plavidiel. Spoločnosť Lloyd's List uvádza, že ide o najmenší tranzit od spustenia americkej blokády.