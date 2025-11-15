Sobota15. november 2025, meniny má Leopold, zajtra Agnesa

Zákerná búrka Claudia si vyžiadala tri životy! V Británii spôsobila záplavy

LISABON - Výkyvy počasia spôsobené búrkou Claudia si už v Portugalsku vyžiadali život troch ľudí a desiatky zranených. V Británii zas búrka spôsobila rozsiahle povodne, pre ktoré v niektorých oblastiach vyhlásili mimoriadnu situáciu. Informuje agentúra Reuters a televízie BBC.

Portugalskí záchranári ešte vo štvrtok našli telá staršieho manželského páru vo svojom zaplavenom dome vo Fernao Ferro, na druhej strane rieky Tagus oproti Lisabonu. Zrejme spali a nedokázali utiecť, keď v noci rýchlo stúpla voda.

V sobotu zasiahlo tornádo mesto Albufeira

V sobotu zasiahlo tornádo mesto Albufeira na juhu Portugalska, kde poškodilo a zničilo viaceré karavany v kempingu. Regionálny veliteľ civilnej ochrany Vítor Vaz Pinto ozrejmil, že tam zahynula 85-ročná britská občianka. V neďalekom hoteli sa zranilo 28 ľudí, pričom dvoch s vážnymi zraneniami museli hospitalizovať.

Búrka v sobotu naplno udrela aj v Británii. Silné povodne zasiahli najmä mesto Monmouth v juhovýchodnom Walese. Voda z neďalekej rozbúrenej rieky tam zaplavila centrum mesta a obytné oblasti. „Búrka Claudia spôsobila v noci v niektorých častiach Walesu rozsiahle záplavy, ktoré naďalej ovplyvňujú domácnosti, podniky, dopravu a energetickú infraštruktúru,“ uviedol hovorca waleskej vlády.

