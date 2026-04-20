Kríza v Perzskom zálive udrela naplno: Brusel vyťahuje núdzový balíček, Európanov chcú učiť jazdiť ekologicky

BRUSEL – Energetická kríza v Perzskom zálive naberá na obrátkach a Európa sa pripravuje na najhoršie. Európska komisia prichádza s balíkom núdzových opatrení, ktoré majú drasticky znížiť spotrebu palív a zmierniť dopady vojnového konfliktu na peňaženky občanov. Od povinného „home officu“ až po lekcie ekologickej jazdy – Brusel chce zmeniť každodenné návyky miliónov ľudí, aby sme sa vyhli úplnému nedostatku benzínu a nafty.
Európska komisia (EK) podľa uniknutého návrhu, ktorý získal portál Politico, vsádza na radikálnu úsporu energie. Najlacnejším a najrýchlejším spôsobom, ako sa zbaviť závislosti od dovozu palív, je totiž podľa Bruselu prestať ich toľko spotrebovávať. Medzi najkontroverznejšie návrhy patrí zavedenie školení o „eko-jazde“, ktoré majú vodičov naučiť jazdiť úspornejšie.
Tým to však nekončí. Dokument navrhuje zaviesť v mestách pravidelné dni bez áut, rozširovať cyklotrasy a vo veľkom propagovať nákladné bicykle pre doručovacie služby. Firmy by mali povinne obmedziť služobné lety a štátom sa odporúča, aby zaviedli aspoň jeden deň práce z domu (teleworking) týždenne.
Pomalšie lode aj nižšia teplota v budovách
Balík opatrení mieri aj na dopravu a infraštruktúru. Nákladné lode by mali spomaliť, čím sa ušetrí značné množstvo paliva, a verejné budovy majú upraviť nastavenia klimatizácií či kotlov. Na druhej strane chce Komisia chrániť najzraniteľnejších spotrebiteľov pomocou energetických poukazov, priamej príjmovej podpory a dočasného zákazu odpájania od elektriny.
„Nachádzame sa vo veľmi vážnej situácii, ktorej koniec je v nedohľadne,“ varoval už koncom marca komisár pre energetiku Dan Jørgensen. Okrem šetrenia chce Brusel urýchliť aj domáce projekty na výrobu čistého vodíka a geotermálnej energie. Oficiálne má byť tento núdzový balíček predstavený už v stredu, pričom môže priniesť aj debatu o zdanení mimoriadnych ziskov energetických firiem.
Kríza v Perzskom zálive nás stojí miliardy
Dôvodom týchto opatrení je pretrvávajúci konflikt v Perzskom zálive, ktorý blokuje kľúčové obchodné trasy. Cez Hormuzský prieliv preteká 20 % svetového obchodu s ropou a skvapalneným zemným plynom (LNG), čo vystrelilo ceny na pumpách do astronomických výšin. Predsedníčka EK Ursula von der Leyen varovala, že dopady na európsku ekonomiku sú enormné.
„Európa si nemôže dovoliť zostať vystavená čoraz častejším energetickým šokom,“ uvádza sa v dokumente. Len za rok 2025 minula EÚ na dovoz energie viac ako 330 miliárd eur. Hoci Brusel upokojuje, že okamžitý nedostatok zásob nehrozí, cenová volatilita a riziko výpadkov nafty či leteckého paliva sú reálnou hrozbou.