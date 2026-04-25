TOTÁLNY BIZÁR Známa automobilka RADÍ všetkým motoristom: TOTO v aute nerobte, ušetríte viac paliva!

DETROIT – V čase prebiehajúcej vojny v Iráne sa čoraz viac prejavuje nedostatok, prípadne stále väčšie zdražovanie pohonných hmôt. V tejto atmosfére kolujú po sociálnych sieťach rôzne odporúčania a rady, ako čo najviac ušetriť. Ozvala sa aj známa americká automobilka, ktorá prišla s oficiálnym vyhlásením.
Útoky USA a Izraela na Irán spôsobili, že domáci režim uzavrel dôležitú lodnú obchodnú trasu. Cez Hormuszský prieliv prúdilo 20 percent svetového vývozu ropy a zemného plynu. Nedostatok čierneho zlata, alebo jeho rapídne zdraženie už pociťuje celý svet. Americká automobilka Ford sa snaží zmierniť nátlak na dopravu osobnými vozidlami a radí vodičom ako čo najefektívnejšie ušetriť.
Desivé zistenia
Nové údaje spoločnosti Ford Pro, divízie úžitkových automobilov Ford Motor Company, odhaľujú, že len za jeden rok je vodič schopný ušetriť tisíce dolárov. A deje sa to nielen v USA. Vodiči prevažne vo veľkých mestách s hustou premávkou, si možno ani neuvedomujú, ako často sú v rámci jednej jazdy na voľnobehu. Informuje o tom FOX Businness.
Podľa ministerstva energetiky USA beží priemerné vozidlo v cestnej premávke na voľnobeh jednu až dve hodiny denne. Na prepočet ide o spálenie zhruba dvoch galónov paliva. Motor je teda naštartovaný, ale vy máte zaradený neutrál a vozidlo sa nehýbe. Najčastejším prípadom sú križovatky, alebo rôzne výjazdy či kolóny.
Veľké problémy hrozia aj firmám, ktoré prevádzkujú viacero vozidiel. Matt Krukin, odborník na softvér zo spoločnosti Ford Pro poznamenal, že nadmerný voľnobeh bol spozorovaný najmä v Severnej Amerike (USA, Kanada), kde približne 29 percent všetkých vozidiel zbytočne beží na voľnobeh. V Európe to má byť "len" 10 percent.
Zákon na území SR
Treba však podotknúť, že mnoho automobilov má zabudovaný systém automatického vypínania motoru (Start-Stop), aby nedochádzalo k zbytočnému voľnobehu. Navyše pre Slovenskú republiku platí v rámci voľnobehu Zákon o cestnej premávke (č. 8/2009 Z. Z.) v § 4, odsek 2, písmeno i: "Vodič nesmie dopustiť zbytočný chod motora stojaceho vozidla."
"Na Slovensku je teda zbytočné ponechanie motora stojaceho vozidla v chode zakázané. Za porušenie tohto zakazu hrozí pokuta do 30 eur."
Voľnobeh je povolený, pokiaľ stojí vozidlo v dopravnej zápche, an križovatke (ak nemáte systém Start-Stop), alebo keď je motor v chode z technivckých príčin (diagnostika v servise). Za priestupok sa považujem zahrievanie motora na mieste (škrabanie okien v zime), čakanie na pasažiera so zapnutým motorm, alebo dlhé státie pred domom.
Odborníci navyše poukazujú na to, že "zahrievanie na mieste" moderným motorom skôr škodí. Na voľnobehu trvá motoru oveľa dlhšie, kým dosiahne prevádzkovú teplotu, čo zvyšuje emisie a spotrebu paliva. Navyše pri nízkych otáčkach je tlak oleja nižší a spaľovanie nie je také efektívne.