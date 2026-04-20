Šokujúci záznam! Kapitán supertankera zúfalo prosí strieľajúcich Iráncov: Nechajte ma otočiť sa

TEHERÁN - Napätie v jednej z najdôležitejších námorných trás sveta eskaluje. Incident s indickým tankerom odhalil dramatické momenty priamo z paluby.
Výstrely bez varovania a chaos v úžine
Situácia v Hormuzskom prielive sa prudko vyostrila po tom, čo iránske ozbrojené zložky spustili paľbu na civilné plavidlá. Jedným z nich bol aj indický supertanker Sanmar Herald, ktorý sa v čase incidentu nachádzal priamo v úžine.
Podľa dostupných informácií sa k lodi priblížili iránske delové člny a bez predchádzajúceho varovania začali strieľať. K žiadnemu pokusu o nadviazanie komunikácie údajne nedošlo.
„Strieľate! Nechajte ma otočiť sa!“
Zverejnená zvuková nahrávka zachytáva dramatické momenty, keď sa kapitán lode snažil situáciu zachrániť cez rádiové spojenie. Jeho hlas pôsobí zúfalo a vystrašene.
„Toto je loď Sanmar Herald. Udelili ste mi povolenie na prechod, moje meno je druhé na zozname.“ A potom kričal: „Strieľate teraz! Nechajte ma otočiť sa!“
Záznam zverejnila spoločnosť monitorujúca pohyb tankerov a podľa médií ho zachytila komunikácia priamo počas incidentu.
Tanker sa otáča uprostred prielivu
Dáta z lodných sledovacích systémov potvrdzujú, že kapitán bol napokon nútený urobiť drastický manéver – obrovský tanker otočil priamo v úzkej námornej trase a zamieril späť do Perzského zálivu.
Podľa dostupných informácií loď neutrpela poškodenia a posádka vyviazla bez zranení. Informoval o tom aj americký spravodajský kanál CNBC.
Ďalšia loď pod paľbou
Sanmar Herald však nebol jediným cieľom. Podľa médií sa pod paľbu dostalo aj ďalšie plavidlo pod indickou vlajkou – nákladná loď Jag Arnav. Aj tá musela situáciu riešiť rovnakým spôsobom a otočiť kurz.
Náhla zmena rozhodnutia Iránu
Napätie v oblasti ešte zvýšilo rozhodnutie Iránu, ktorý najprv signalizoval otvorenie prielivu, no krátko nato svoje stanovisko zmenil.
Iránske námorníctvo následne oznámilo, že „žiadnej lodi“ nebude umožnený prechod. Tento krok vyvolal okamžitú reakciu – množstvo plavidiel, ktoré už smerovali do úžiny, začalo náhle meniť kurz a ustupovať.
Útek lodí a panika na mori
Záznamy z nedeľného rána ukazujú mimoriadne napätú situáciu. Konvoj štyroch výletných lodí prechádzal prielivom vysokou rýchlosťou, pričom podľa vojenských blogerov sa mohol nachádzať pod paľbou.
Oblasť, cez ktorú denne prechádza významná časť svetových dodávok ropy, sa tak na niekoľko hodín zmenila na nebezpečnú zónu.
Diplomatická reakcia Indie
Na incident reagovala aj India, ktorá si predvolala iránskeho veľvyslanca. Ministerstvo zahraničných vecí v Naí Dillí vyjadrilo „hlboké znepokojenie nad streľbou na obchodné lode“.
Indická strana zároveň zdôraznila, že bezpečnosť námornej dopravy a posádok považuje za absolútnu prioritu.
Teherán vyzvala, aby opätovne zabezpečil bezpečný prechod lodí cez Hormuzský prieliv.