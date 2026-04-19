Vojna v Iráne zasiahla európsky cestovný ruch: Turisti z Ázie hromadne rušia lety aj letné dovolenky

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
ŽENEVA - Konflikt v Iráne pocítil aj európsky cestovný ruch. Najmä niektoré krajiny, ako Švajčiarsko, Británia a Rakúsko, zaznamenali pokles počtu turistov z Ázie, ktorým sa zrušili lety s medzipristátím na letiskách Blízkeho východu, ako je Dubaj. Povedal to cez víkend hovorca švajčiarskej organizácie cestovného ruchu Switzerland Tourism André Aschwanden s tým, že klesá aj počet nových rezervácií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

„Je to o to horšie, že práve teraz je obdobie, v ktorom turisti z krajín Blízkeho východu, ako aj z Indie alebo juhovýchodnej Ázie vo veľkej miere cestujú do Európy,“ povedal pre DPA Aschwanden. Potvrdil to aj riaditeľ organizácie pre cestovný ruch v Zürichu Thomas Wüthrich. Ten pre DPA uviedol, že informácie z kateringu, maloobchodu a ďalších oblastí poukazujú na výrazný pokles počtu zahraničných turistov počas marca. „Problémom je celková neistota, čo sa týka medzinárodného cestovného ruchu,“ dodal Wüthrich s tým, že sa to negatívne odrazilo aj na rezerváciách na leto a jeseň.

Napríklad v meste Luzern až dve tretiny hotelov uvádzajú „klesajúci trend rezervácií“, povedala Jessica Ternesová zo združenia pre ubytovacie zariadenia vo Švajčiarsku HotellerieSuisse. „Najviac boli zasiahnuté podniky s vysokým podielom turistov z Ázie a Blízkeho východu,“ povedala Ternesová.

Británia stráca magnetizmus

Útok USA a Izraela na Irán pocítil z rovnakého dôvodu aj britský cestovný ruch. Británia je totiž tradične magnetom pre hostí z Blízkeho východu. Takmer tretina z bohatých turistov z Kataru, zo Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov (SAE) cestujúcich do Európy smeruje do Británie, uviedla britská organizácia cestovného ruchu VisitBritain.

Od útoku USA a Izraela na Irán 28. februára však klesol počet leteckých rezervácií z krajín Blízkeho východu do Británie medziročne o 50 % a z Indie približne o tretinu. Aj rezervácie leteniek na obdobie do konca júla v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka výrazne klesli. Turisti stále vyčkávajú, ako sa situácia na Blízkom východe vyvinie.

Rakúsko počíta straty

Nepriaznivo sa konflikt vyvíja aj pre Rakúsko. Destinácie ako Salzburg, Tirolsko a v niektorých prípadoch Viedeň pocítili výrazný pokles záujmu zo štátov Blízkeho východu, potvrdil pre DPA hovorca Rakúskej hotelovej asociácie. Dodal, že niektoré drahšie hotely vo Viedni zaznamenali pokles počtu turistov zhruba o 20 %. Chýbajúci turisti nepredstavujú problém iba v tom, že hotely majú menej obsadených postelí. Arabskí turisti zvyknú v Rakúsku míňať denne trikrát viac, než je priemer výdavkov.

Naopak, Taliansko dôsledky vojny na Blízkom východe príliš necíti a zmenu neočakáva ani v najbližšom období. Do Talianska totiž väčšina turistov prichádza z ostatných európskych krajín a zo Severnej a Južnej Ameriky.

Ani Španieli sa zatiaľ dôsledkov v súvislosti s konfliktom neobávajú, uviedla asociácia pre cestovný ruch Exceltur. Dúfajú, že konflikt dlho trvať nebude a v takom prípade by z neho mohli aj profitovať, keďže turisti v takejto situácii uprednostňujú bezpečné dovolenkové destinácie. Ak by sa však konflikt predlžoval, potom by už negatívne dôsledky pravdepodobne prevážili nad tými pozitívnymi, uviedla Exceltur. Poukázala na to, že počet turistov by mohli obmedziť rastúce ceny v hoteloch a ceny leteniek a v dôsledku konfliktu aj nižšie príjmy domácností.

