Irán opäť útočí na Emiráty: Horí ropné zariadenie, hlásia aj zranených

DUBAJ - Ministerstvo obrany Spojených arabských emirátov (SAE) v utorok oznámilo nové iránske útoky. SAE hlásili podobné útoky aj v pondelok, informuje televízie Sky News.
„Rezort obrany potvrdzuje, že zvuky, ktoré bolo počuť v rôznych častiach krajiny, sú dôsledkom zachytávania balistických rakiet, striel s plochou dráhou letu a dronov protivzdušnou obranou SAE,“ uviedol na sociálnych sieťach. Obranné sily podľa ministerstva proti raketám a hrozbám „aktívne zasahujú“.
Ministerstvo obrany v pondelok informovalo, že Teherán vypálil drony a rakety na ciele v rôznych oblastiach SAE. V dôsledku iránskeho dronového útoku vypukol v ropnom zariadení v emiráte Fudžajra požiar. Pri zásahoch utrpeli podľa Sky News zranenia traja indickí občania.
Sky News aj televízia BBC s odvolaním sa na iránske médiá neskôr v utorok uviedli, že Teherán poprel akúkoľvek účasť na týchto útokoch. „Ozbrojené sily Iránskej islamskej republiky nevykonali v posledných dňoch žiadne raketové ani dronové operácie proti SAE,“ citovala iránska tlačová agentúra IRIB hovorcu tamojších Revolučných gárd. Teherán by sa k útokom údajne prihlásil, uviedlo vojenské velenie. V prípade, že by SAE akýmkoľvek spôsobom reagovali, „pripravíme zdrvujúcu odvetu, ktorú budú ľutovať“.