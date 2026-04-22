ONLINE Trump oznámil predĺženie prímeria s Iránom: Blokáda prístavov pokračuje

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v utorok oznámil, že Spojené štáty na žiadosť Pakistanu predlžujú prímerie s Iránom. Cieľom je podľa neho poskytnúť Teheránu viac času na predloženie jednotného návrhu na rokovania. Zároveň doplnil, že USA budú naďalej blokovať iránske prístavy. Situáciu sledujeme online.
6:22 Iránska tlačová agentúra Tasnim, blízka Revolučným gardám, uviedla, že Irán o predĺženie prímeria nepožiadal, a opätovne pohrozila prelomením americkej blokády silou. Poradca predsedu iránskeho parlamentu Mohammada Bákera Kálíbáfa označil predĺženie prímeria za taktický ťah USA s cieľom získať čas. „Trumpovo predĺženie prímeria je bezpochyby taktický ťah, ktorého cieľom je získať čas na prekvapivý útok. Nastal čas, aby Irán prevzal iniciatívu,“ uviedol.
Rétorika amerického prezidenta sa v posledných týždňoch menila - od ostrých hrozieb voči Iránu až po snahu o ukončenie bojov. Len pred dvoma týždňami varoval pred ničivými útokmi, no následne ustúpil od plánov bombardovať iránsku infraštruktúru. Trump pritom aj niekoľko hodín pred jeho utorňajším oznámením o prímerí tvrdil pre stanicu CNBC, že „očakáva bombardovanie“, pričom Spojené štáty sa podľa neho pripravujú na útok.
6:12 Pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf sa v noci na stredu poďakoval americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi za to, že krátko pred vypršaním prímeria s Iránom oznámil jeho predĺženie na neurčito. „Úprimne ďakujem prezidentovi Trumpovi za to, že láskavo prijal našu žiadosť o predĺženie prímeria, aby prebiehajúce diplomatické snahy mohli pokračovať,“ uviedol Šaríf vo vyhlásení zverejnenom na internete.
Zdôraznil, že Pakistan ako sprostredkovateľ bude pokračovať v úsilí o ukončenie vojny medzi Washingtonom a Teheránom. „Dúfam, že obe strany budú aj naďalej dodržiavať prímerie a že sa im počas druhého kola rokovaní plánovaného v Islamabade podarí dosiahnuť komplexnú mierovú dohodu, ktorá by konflikt definitívne ukončila,“ doplnil pakistanský premiér.
Trump oznámil predĺženie prímeria s Iránom: Blokáda prístavov pokračuje
Trump uviedol, že o predĺženie prímeria ho požiadal Pakistan vedený premiérom Šáhbázom Šarífom, a to dovtedy, kým „vážne roztrieštená“ iránska vláda nepríde s jednotným návrhom. „Nariadil som našej armáde pokračovať v blokáde a vo všetkých ostatných smeroch zostať pripravená a schopná konať, a preto predĺžim prímerie dovtedy, kým nebude predložený ich (iránsky) návrh a rokovania nebudú ukončené, tak či onak,“ napísal na svojej sociálnej sieti Truth Social. V príspevku neuviedol žiadny časový harmonogram.
Blokáda iránskych prístavov zo strany USA naďalej pokračuje. Teherán ju považuje za vojnový akt, čo môže predstavovať významnú prekážku pre ďalšie rokovania, uviedla stanica BBC. Oznámenie prišlo v čase, keď rokovania o ukončení vojny medzi USA a Iránom vyzerajú neisto a dvojtýždňové prímerie malo v stredu vypršať. Biely dom predtým pozastavil očakávanú cestu viceprezidenta J.D. Vancea do pakistanského Islamabadu na druhé kolo rokovaní, keďže Teherán - aspoň zatiaľ - odmietol ďalšie mierové rozhovory.
Blokádou iránskych prístavov porušili USA prímerie
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v utorok obvinil Spojené štáty z porušenia prímeria blokovaním všetkých plavidiel smerujúcich do alebo z iránskych prístavov. Stalo sa tak len niekoľko hodín pred oficiálnym vypršaním dvojtýždňového prímeria a v situácii, keď nie je jasné, ako sa konflikt bude vyvíjať. Píše o tom agentúra AFP a televízia Sky News.
Spojené štáty blokádu iránskych prístavov zaviedli minulý týždeň po tom, ako sa rokovania delegácií USA a Iránu v pakistanskom Islamabade skončili bez dohody. „Blokáda iránskych prístavov je vojenským činom, a teda porušením prímeria,“ uviedol Arákčí na sociálnej sieti X. „Útok na komerčné plavidlo a zadržanie jeho posádky ako rukojemníkov je ešte väčším porušením,“ dodal minister. Podľa Sky News reagoval na nedeľný incident, kedy americké námorníctvo zadržalo v Ománskom zálive iránsku nákladnú loď Touska. „Irán vie, ako neutralizovať obmedzenia, ako brániť svoje záujmy a ako odolávať šikanovaniu,“ varoval Arákčí v príspevku.
Iránsky veľvyslanec pri OSN Amir Saíd Iravání v utorok povedal, že Teherán dostal určité náznaky, že USA sú pripravené blokádu ukončiť, informovala televízia BBC. Ak sa tak stane, v pakistanskom Islamabade sa podľa neho následne uskutoční ďalšie kolo rokovaní. Zdôraznil, že Irán je pripravený na politické riešenie aj na vojnu.
Obvinenia z porušovania prímeria vzniesol voči Teheránu aj americký prezident Donald Trump na svojej platforme Truth Social, avšak bez akýchkoľvek ďalších podrobností. Situácia ohľadom ďalšieho vývoja konfliktu medzi USA a Iránom zostáva nejasná. Účasť na ďalších mierových rokovaniach v Islamabade nepotvrdila zatiaľ ani jedna strana. Otázny zostáva aj presný termín vypršania prímeria. Zatiaľ čo podľa Pakistanu a Iránu k nemu dôjde v noci na stredu, Trump predtým avizoval, že sa tak stane až o približne 24 hodín neskôr.