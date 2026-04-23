Desivá analýza: USA dochádzajú kľúčové rakety! Už by sa nevedeli brániť ani proti Číne

WASHINGTON - Intenzívny konflikt s Iránom odhalil slabinu americkej armády. Spotreba kľúčových rakiet vyskočila na úroveň, ktorá vyvoláva otázky o pripravenosti na väčší konflikt.
Masívne vyčerpanie zásob počas krátkej vojny
Sedemtýždňové boje s Iránom výrazne zasiahli americký arzenál. Analýza think-tanku Center for Strategic and International Studies ukazuje, že USA spotrebovali alarmujúcu časť svojich najdôležitejších rakiet.
Podľa údajov, o ktorých informovala CNN, išlo napríklad o takmer polovicu interceptorov systémov THAAD a Patriot určených na obranu proti balistickým raketám. Podobne výrazne klesli aj zásoby moderných presných rakiet – minimálne 45 percent nových balistických projektilov.
Postihnuté boli aj ďalšie kľúčové systémy. Americká armáda použila približne tretinu riadených striel Tomahawk, viac než pätinu rakiet vzduch-zem JASSM a zhruba 20 percent interceptorov systémov SM-3 a SM-6.
Pentagón má dáta, ktoré potvrdzujú obavy
Zistenia CSIS podľa viacerých zdrojov prakticky kopírujú interné hodnotenia Pentagón. Tie naznačujú, že hoci Spojené štáty majú stále dostatok munície na pokračovanie operácií proti Iránu, situácia je oveľa citlivejšia pri iných scenároch.
Najväčší problém sa objavuje pri predstave konfliktu s technologicky porovnateľným protivníkom, akým je napríklad Čína. V takom prípade by súčasné zásoby jednoducho nestačili.
Nebezpečné „okno zraniteľnosti“
Autor správy, bývalý dôstojník námornej pechoty Mark Cancian, upozornil na vznik rizikového obdobia.
„Masívna spotreba munície otvorila fázu zvýšenej zraniteľnosti v západnom Pacifiku,“ povedal pre CNN.
Podľa neho potrvá minimálne jeden až štyri roky, kým sa zásoby vôbec doplnia, a ešte dlhšie, kým sa dostanú na požadovanú úroveň.
Obnova potrvá roky, nie mesiace
Aj napriek tomu, že Pentagón už podpísal nové kontrakty na výrobu rakiet, realita je neúprosná. Produkčné kapacity boli v minulosti nastavené skôr na mierové obdobie a ich rozšírenie si vyžiada čas.
Experti odhadujú, že návrat na pôvodnú úroveň zásob môže trvať tri až päť rokov. Niektoré sofistikované systémy si dokonca vyžiadajú ešte dlhšie dodacie lehoty.
Trump tvrdí opak, zároveň žiada viac peňazí
Prezident Donald Trump opakovane odmieta, že by USA čelili nedostatku zbraní. Zároveň však priznáva, že tlak na zásoby existuje.
„Máme veľa munície, najmä tej drahšej, ale používame ju rozumne. Je to malá cena za to, aby sme zostali na vrchole,“ vyhlásil.
Administratíva zároveň požiadala o dodatočné financovanie pre armádu a uzavrela nové dohody s obranným priemyslom, ktoré majú výrobu urýchliť.
Varovania prišli ešte pred konfliktom
Obavy z vyčerpania zásob sa pritom neobjavili až po vojne. Už pred začiatkom operácií upozorňovali vysokí vojenskí predstavitelia vrátane šéfa Zboru náčelníkov štábov Dana Caina, že dlhší konflikt môže americké kapacity výrazne zaťažiť.
Situáciu ešte viac komplikuje fakt, že USA zároveň podporujú Ukrajinu a Izrael, čo znamená ďalší odliv munície.
Kongres aj experti bijú na poplach
Obavy zaznievajú aj z politickej scény. Demokratický senátor Mark Kelly upozornil, že ide o problém, ktorý sa dá opísať jednoduchou matematikou.
„Irán dokáže vyrábať veľké množstvo dronov a rakiet. V určitom momente je otázkou, ako rýchlo dokážeme nahradiť to, čo spotrebujeme – a odkiaľ to vezmeme,“ varoval.
Prímerie zatiaľ drží, napätie však pretrváva
Situáciu čiastočne upokojilo rozhodnutie Donalda Trumpa predĺžiť prímerie s Iránom, ktoré podľa jeho slov potrvá, kým Teherán nepredloží nový návrh ukončenia konfliktu.
Zároveň však Washington pokračuje v tlaku – vrátane blokády iránskych prístavov.