Desivá analýza: USA dochádzajú kľúčové rakety! Už by sa nevedeli brániť ani proti Číne

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
WASHINGTON - Intenzívny konflikt s Iránom odhalil slabinu americkej armády. Spotreba kľúčových rakiet vyskočila na úroveň, ktorá vyvoláva otázky o pripravenosti na väčší konflikt.

Masívne vyčerpanie zásob počas krátkej vojny

Sedemtýždňové boje s Iránom výrazne zasiahli americký arzenál. Analýza think-tanku Center for Strategic and International Studies ukazuje, že USA spotrebovali alarmujúcu časť svojich najdôležitejších rakiet.

Podľa údajov, o ktorých informovala CNN, išlo napríklad o takmer polovicu interceptorov systémov THAAD a Patriot určených na obranu proti balistickým raketám. Podobne výrazne klesli aj zásoby moderných presných rakiet – minimálne 45 percent nových balistických projektilov.

Postihnuté boli aj ďalšie kľúčové systémy. Americká armáda použila približne tretinu riadených striel Tomahawk, viac než pätinu rakiet vzduch-zem JASSM a zhruba 20 percent interceptorov systémov SM-3 a SM-6.

Pentagón má dáta, ktoré potvrdzujú obavy

Zistenia CSIS podľa viacerých zdrojov prakticky kopírujú interné hodnotenia Pentagón. Tie naznačujú, že hoci Spojené štáty majú stále dostatok munície na pokračovanie operácií proti Iránu, situácia je oveľa citlivejšia pri iných scenároch.

Najväčší problém sa objavuje pri predstave konfliktu s technologicky porovnateľným protivníkom, akým je napríklad Čína. V takom prípade by súčasné zásoby jednoducho nestačili.

Nebezpečné „okno zraniteľnosti“

Autor správy, bývalý dôstojník námornej pechoty Mark Cancian, upozornil na vznik rizikového obdobia.

„Masívna spotreba munície otvorila fázu zvýšenej zraniteľnosti v západnom Pacifiku,“ povedal pre CNN.

Podľa neho potrvá minimálne jeden až štyri roky, kým sa zásoby vôbec doplnia, a ešte dlhšie, kým sa dostanú na požadovanú úroveň.

Obnova potrvá roky, nie mesiace

Aj napriek tomu, že Pentagón už podpísal nové kontrakty na výrobu rakiet, realita je neúprosná. Produkčné kapacity boli v minulosti nastavené skôr na mierové obdobie a ich rozšírenie si vyžiada čas.

Experti odhadujú, že návrat na pôvodnú úroveň zásob môže trvať tri až päť rokov. Niektoré sofistikované systémy si dokonca vyžiadajú ešte dlhšie dodacie lehoty.

Trump tvrdí opak, zároveň žiada viac peňazí

Prezident Donald Trump opakovane odmieta, že by USA čelili nedostatku zbraní. Zároveň však priznáva, že tlak na zásoby existuje.

„Máme veľa munície, najmä tej drahšej, ale používame ju rozumne. Je to malá cena za to, aby sme zostali na vrchole,“ vyhlásil.

Administratíva zároveň požiadala o dodatočné financovanie pre armádu a uzavrela nové dohody s obranným priemyslom, ktoré majú výrobu urýchliť.

Varovania prišli ešte pred konfliktom

Obavy z vyčerpania zásob sa pritom neobjavili až po vojne. Už pred začiatkom operácií upozorňovali vysokí vojenskí predstavitelia vrátane šéfa Zboru náčelníkov štábov Dana Caina, že dlhší konflikt môže americké kapacity výrazne zaťažiť.

Situáciu ešte viac komplikuje fakt, že USA zároveň podporujú Ukrajinu a Izrael, čo znamená ďalší odliv munície.

Kongres aj experti bijú na poplach

Obavy zaznievajú aj z politickej scény. Demokratický senátor Mark Kelly upozornil, že ide o problém, ktorý sa dá opísať jednoduchou matematikou.

„Irán dokáže vyrábať veľké množstvo dronov a rakiet. V určitom momente je otázkou, ako rýchlo dokážeme nahradiť to, čo spotrebujeme – a odkiaľ to vezmeme,“ varoval.

Prímerie zatiaľ drží, napätie však pretrváva

Situáciu čiastočne upokojilo rozhodnutie Donalda Trumpa predĺžiť prímerie s Iránom, ktoré podľa jeho slov potrvá, kým Teherán nepredloží nový návrh ukončenia konfliktu.

Zároveň však Washington pokračuje v tlaku – vrátane blokády iránskych prístavov.

Súvisiace články

Ilustračné foto
Digitálna vojna: Rusko, Čína a Irán stoja za najhoršími kyberútokmi, varujú experti
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump.
ONLINE Trump oznámil predĺženie prímeria s Iránom: Blokáda prístavov pokračuje
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump.
Mier na dosah alebo tvrdý úder: Trumpova elita je na ceste na rozhovory s Iránom v Islamabade
Zahraničné
Vojna v Iráne zasiahla
Vojna v Iráne zasiahla európsky cestovný ruch: Turisti z Ázie hromadne rušia lety aj letné dovolenky
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tréner Martin Dendis po zápase s Kanadou
Tréner Martin Dendis po zápase s Kanadou
MS v hokeji
Tréner Trnavy Antonio Muñoz hodnotí zápas s DAC
Tréner Trnavy Antonio Muñoz hodnotí zápas s DAC
Futbal
Tréner Branislav Fodrek hodnotí zápas s Trnavou
Tréner Branislav Fodrek hodnotí zápas s Trnavou
Futbal

Veľká ZMENA pri platení:
Veľká ZMENA pri platení: Ak vám obchodník neumožní zaplatiť kartou, môže dostať pokutu až 40-tisíc eur!
ŠIALENÁ zábava mladíkov v
ŠIALENÁ zábava mladíkov v Lučenci! Šoférovali opití a jazdili na streche auta, všetko zachytilo VIDEO: Dosmiali sa
Zuzana Števulová
PS ostro kritizuje Fica: Podanie na sudkyňu Záleskú vníma ako nátlak pred kauzou Očistec
Nehoda autobusu a áut v Dunajskej Lužnej: Tri deti utrpeli šok
Nehoda autobusu a áut v Dunajskej Lužnej: Tri deti utrpeli šok
Desivá analýza: USA dochádzajú
Desivá analýza: USA dochádzajú kľúčové rakety! Už by sa nevedeli brániť ani proti Číne
Ruský prezident Vladimir Putin
Švédska rozviedka VARUJE pred kolapsom: Ruskú ekonomiku nenakopli ani zisky z predaja ropy!
FOTO Polícia uzavrela cestu v
Tragický únik jedovatého plynu v továrni: Dvaja mŕtvi a desiatky zranených v nemocnici!
Donald Trump
Zmanipulované hlasovanie? Donald Trump ostro napadol výsledky referenda vo Virgínii
Markíza média párty. Na
Markizácka moderátorka sa prekecla: Prišla o lukratívny kšeft... Diváci ostanú sklamaní
Ljuba Hermanová
Ljuba Hermanová vraj mala toľko milencov, čo pesničiek: Milovala žúry, alkohol a kokaín!
Priscilla Versluis
Slovenská kráska po dlhšej odmlke: Totálna zmena imidžu a... Mala samé problémy!
Zoë Kravitz a Harry
Zasnúbení?! Zoë Kravitz a Harry Styles sa s tým nebabrú: Ich vzťah je rýchly, tichý… ale intenzívny
Satelity odhalili v Amazónii
Satelity odhalili v Amazónii TAJOMNÚ SIEŤ ciest: Nevedú k mestám, ale majú prepájať náš svet s RÍŠOU DUCHOV!
Na veľkosti (ne)záleží? Penny
Na veľkosti (ne)záleží? Penny prehovorila o intímnom živote s partnerom, ktorý je HLBOKO POD PRIEMEROM!
Chcete predísť prediabetes? Tieto
Chcete predísť prediabetes? Tieto potraviny radšej vyraďte z jedálnička
Zaparkoval a vrátil sa
Zaparkoval a vrátil sa až po 7 rokoch: Keď uvidel účet za parkovné, takmer HO VYSTRELO! Najdrahšie parkovné na svete?
FOTO Chorvátsko je bohaté aj
Kulinárske špeciality, ktoré by ste mali na dovolenke ochutnať: Toto je náš výber!
Zdroj: Henima
Chyba, kvôli ktorej starnete rýchlejšie: Väčšina žien ju robí denne
Inštalácia meteostanice (Zdroj: Plzeňský
Posledná chmeľnica na Slovensku bojuje o prežitie: Pomôže táto novinka?
Problém, ktorý pozná aj
Problém, ktorý pozná aj mnoho Sloveniek: Otestujte svoje vedomosti o ňom v KVÍZE
Ruská ropa z Družby sa vracia: Lacnejšie tankovanie však na Slovensku nečakajte
Ruská ropa z Družby sa vracia: Lacnejšie tankovanie však na Slovensku nečakajte
Z Bratislavy do Prahy pod dve hodiny? Rýchlovlaky by mohli skrátiť cestu o polovicu!
Z Bratislavy do Prahy pod dve hodiny? Rýchlovlaky by mohli skrátiť cestu o polovicu!
Fico chce kúpiť podiel v Slovenských elektrárňach: Štát by sa stal väčšinovým vlastníkom!
Fico chce kúpiť podiel v Slovenských elektrárňach: Štát by sa stal väčšinovým vlastníkom!
Vlna bankrotov naberá na sile: Padol aj jeden z najznámejších e-shopov s elektronikou!
Vlna bankrotov naberá na sile: Padol aj jeden z najznámejších e-shopov s elektronikou!

VIDEO Hokejové zemetrasenie v Trenčíne! Slovenskí mladíci šokovali svet a zrazili Kanadu na kolená
VIDEO Hokejové zemetrasenie v Trenčíne! Slovenskí mladíci šokovali svet a zrazili Kanadu na kolená
VIDEO Obrovské prekvapenie na úkor megafavorita! Českí mladíci sa postarali o veľkú senzáciu
VIDEO Obrovské prekvapenie na úkor megafavorita! Českí mladíci sa postarali o veľkú senzáciu
Skvelý druhý polčas od Trnavy: Spartak otočil šláger a poslal darček Slovanu
Skvelý druhý polčas od Trnavy: Spartak otočil šláger a poslal darček Slovanu
Slovenský hrdina odvrátil mečbal: Třinec vstal z popola a po dráme znížil stav série
Slovenský hrdina odvrátil mečbal: Třinec vstal z popola a po dráme znížil stav série
Policajti dostali nové najvýkonnejšie Superby a silné Octavie. Nových škodoviek bude 200
Policajti dostali nové najvýkonnejšie Superby a silné Octavie. Nových škodoviek bude 200
TEST: Cupra Born - s veľkou baterkou a zadným pohonom
TEST: Cupra Born - s veľkou baterkou a zadným pohonom
Most na R1 čaká veľká oprava: práce v piatich etapách potrvajú do jesene
Most na R1 čaká veľká oprava: práce v piatich etapách potrvajú do jesene
TEST: BMW iX xDrive45 - ako facelift spravil z dobrého EV vynikajúce
TEST: BMW iX xDrive45 - ako facelift spravil z dobrého EV vynikajúce
Chaos okolo 8. mája: Musíte ísť do práce a máte nárok na príplatok alebo dovolenku?
Chaos okolo 8. mája: Musíte ísť do práce a máte nárok na príplatok alebo dovolenku?
Príležitosť pre architektov a inžinierov v Bratislave: Projekty od menších stavieb až po obytné súbory
Príležitosť pre architektov a inžinierov v Bratislave: Projekty od menších stavieb až po obytné súbory
Je digitálny nomádizmus stále len sen z Instagramu?
Je digitálny nomádizmus stále len sen z Instagramu?
Oblečenie v práci: Znamená dress code v roku 2026 ešte niečo?
Oblečenie v práci: Znamená dress code v roku 2026 ešte niečo?
Konečne recept na šišky, ktoré sa vždy podaria. Navrchu chrumkavé a vo vnútri ako pavučinka.
Konečne recept na šišky, ktoré sa vždy podaria. Navrchu chrumkavé a vo vnútri ako pavučinka.
Nepečený tvarohový koláč s jahodami
Nepečený tvarohový koláč s jahodami
Tieto citrónové cupcakes s tvarohovým krémom zmiznú zo stola skôr, než vychladnú!
Tieto citrónové cupcakes s tvarohovým krémom zmiznú zo stola skôr, než vychladnú!
Nemáte radi bryndzu? Vyskúšajte netradičné špenátové halušky s mozzarellou a ricottou!
Nemáte radi bryndzu? Vyskúšajte netradičné špenátové halušky s mozzarellou a ricottou!
VIDEO: Lockheed Martin ukázal nástupcu Hellfire. AGM-179 JAGM má zastaviť lacné drony, na ktoré sa dnes míňajú drahé rakety
VIDEO: Lockheed Martin ukázal nástupcu Hellfire. AGM-179 JAGM má zastaviť lacné drony, na ktoré sa dnes míňajú drahé rakety
Čierna káva môže znížiť riziko predčasnej smrti. Vedci ukázali, pri koľkých šálkach vyšiel efekt najsilnejšie
Čierna káva môže znížiť riziko predčasnej smrti. Vedci ukázali, pri koľkých šálkach vyšiel efekt najsilnejšie
Vedci tvrdia, že tento prehliadaný orgán môže byť kľúčom k dlhšiemu životu a aj k tomu, ako telo reaguje na rakovinu
Vedci tvrdia, že tento prehliadaný orgán môže byť kľúčom k dlhšiemu životu a aj k tomu, ako telo reaguje na rakovinu
Aj tieto staršie Samsungy nakoniec dostanú niekoľko AI funkcií, ktoré mali byť exkluzívne pre najnovšiu vlajkovú loď
Aj tieto staršie Samsungy nakoniec dostanú niekoľko AI funkcií, ktoré mali byť exkluzívne pre najnovšiu vlajkovú loď
Objavili sme pravidlo 2:3 a už vieme, prečo obývačky od dizajnérov vyzerajú tak dobre! Takto môžete použiť aj doma
Objavili sme pravidlo 2:3 a už vieme, prečo obývačky od dizajnérov vyzerajú tak dobre! Takto môžete použiť aj doma
Široký je len 4 metre, no vnútri čaká skvelé bývanie. Z typického radového domu cítiť aj kúsok nostalgie
Široký je len 4 metre, no vnútri čaká skvelé bývanie. Z typického radového domu cítiť aj kúsok nostalgie
Otravuje hlučná práčka vás alebo susedov? 7+ praktických tipov, ako stlmiť búchanie a docieliť, aby fungovala tichšie
Otravuje hlučná práčka vás alebo susedov? 7+ praktických tipov, ako stlmiť búchanie a docieliť, aby fungovala tichšie
Nestál málo, ale luxus tu vyzerá inak, ako by ste čakali. Miesto okázalosti nájdete v byte jednoduchosť a pokoj
Nestál málo, ale luxus tu vyzerá inak, ako by ste čakali. Miesto okázalosti nájdete v byte jednoduchosť a pokoj

Zasiahnuť už teraz alebo počkať na jún? Zistite, kedy je ten správny čas preriediť úrodu na mladých stromoch
Zasiahnuť už teraz alebo počkať na jún? Zistite, kedy je ten správny čas preriediť úrodu na mladých stromoch
5 spôsobov pestovania zemiakov: Ktorý je najmenej náročný a prináša najväčší výnos?
5 spôsobov pestovania zemiakov: Ktorý je najmenej náročný a prináša najväčší výnos?
Nikdy nesaďte uhorky vedľa týchto plodín! Tiché vojny vo vyvýšenom záhone, ktoré vás pripravia o úrodu
Nikdy nesaďte uhorky vedľa týchto plodín! Tiché vojny vo vyvýšenom záhone, ktoré vás pripravia o úrodu
Pre zle vedené káble fotovoltiky vám môže zhorieť dom
Pre zle vedené káble fotovoltiky vám môže zhorieť dom
Čo muži očakávajú od ženy po tridsiatke: Realita bez prikrášlenia
Čo muži očakávajú od ženy po tridsiatke: Realita bez prikrášlenia
Desivá analýza: USA dochádzajú
Desivá analýza: USA dochádzajú kľúčové rakety! Už by sa nevedeli brániť ani proti Číne
Veľká ZMENA pri platení:
Veľká ZMENA pri platení: Ak vám obchodník neumožní zaplatiť kartou, môže dostať pokutu až 40-tisíc eur!
Ruský prezident Vladimir Putin
Švédska rozviedka VARUJE pred kolapsom: Ruskú ekonomiku nenakopli ani zisky z predaja ropy!
Na obrázku vidieť tzv.
Dráma v kokpite tesne po štarte: Kapitánovi spadol na hlavu displej a odpadol! To nie je všetko

