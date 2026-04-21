Orbánova porazená strana zachraňuje čo sa dá: Spustila petíciu na obranu prezidenta Sulyoka

BUDAPEŠŤ - Parlamentná frakcia maďarskej strany Fidesz, ktorá prehrala v aprílových parlamentných voľbách, spustila petíciu s výzvou, aby prezident Tamás Sulyok nepodľahol tlaku budúceho premiéra víťaznej strany Tisza Pétera Magyara na odstúpenie z funkcie. Informuje o tom server index.hu.
Cieľom petície je politická podpora pre hlavu štátu a povzbudiť ho, aby odolal požiadavkám, ktoré sú proti nemu vznesené. „Ukážme, že nie je sám, nech odolá tlaku a hrozbám Tiszy a zostane vo funkcii, aby chránil naše spoločné hodnoty! Podpíšme petíciu v čo najväčšom počte!“ píše frakcia Fidesz vo výzve.
„Už som to podpísal,“ napísal odchádzajúci premiér Viktor Orbán na Facebooku k výzve Postavme sa za prezidenta Tamása Sulyoka! Magyar 15. apríla požiadal Sulyoka, aby po vymenovaní novej vlády dobrovoľne odstúpil, inak Tisza využije svoj mandát a zmení ústavu. Podľa predsedu Tiszy Sulyok je „neschopný stelesňovať jednotu maďarského národa, nehodný byť strážcom právneho štátu v Maďarsku a neschopný slúžiť ako morálny kompas alebo vzor pre maďarský ľud“.
Magyarova strana Tisza zvíťazila v nedeľňajších parlamentných voľbách a zabezpečila si ústavnú väčšinu v novom parlamente. Po 16 rokoch sa tak v Maďarsku skončí éra vlády strany Fidesz úradujúceho premiéra Orbána.