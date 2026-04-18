HOROR na festivale: Auto vrazilo do skupiny ľudí, hlásia obeť! Ďalšia osoba bojuje o život, OPISY svedkov

MELBOURNE - V Melbourne na juhu Austrálie dnes auto vrazilo do skupiny ľudí na festivale Comic-Con; jedna osoba zomrela na mieste a ďalšia bojuje o život, informujú miestne médiá. Polícia austrálskeho štátu Victoria uviedla, že vodiča zadržala a vypočúva ho. Okolnosti incidentu sú stále predmetom vyšetrovania.
Podľa svedkov vodič vo veľkej rýchlosti narazil do skupiny ľudí na chodníku. Jeden zo svedkov pre portál 9News uviedol, že sa vodič pokúšal z miesta činu ujsť. „Správal sa nepredvídateľne,“ dodal.
Denník The Sydney Morning Herald píše o svedectve očitého svedka Toma. Ten povedal, že „počul krik a videl, ako chlapík vo vysokej rýchlosti vybehol na chodník a zrazil pár ľudí“. Dodal, že auto sa otočilo späť po ulici smerom k nemu, no následne jeho motor zhasol. Tvrdí, že to vodičovi zabránilo v úteku.
Incident sa stal po 17:00 miestneho času (9:00 SELČ) v Ascot Vale, čo je predmestská časť Melbourne. Festivalu Supanova Comic Con sa podľa médií zúčastnili tisíce ľudí.