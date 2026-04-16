Meghan to na návšteve Austrálie prehnala a rozhnevala dav: Nehraj sa na kráľovnú! Si falošná!

AUSTRÁLIA - Meghan Markle (44) je späť – a spolu s princom Harrym (41) rozpútali v Austrálii poriadnu búrku! Ich návrat po rokoch mal byť veľkolepý… No namiesto potlesku prišla vlna posmechu, kritiky a poriadne štipľavých komentárov.
Od momentu, keď pár pristál u našich protinožcov, fanúšikovia aj kritici sledujú každý ich krok a aj detail na ich správaní. Deti – malý princ Archie (6) a rozkošná princezná Lilibet (4) – tentokrát zostali doma s opatrovateľkou. A hoci si Meghan s Harrym platia cestu z vlastného vrecka, pozornosť médií je kráľovsky obrovská! No a presne o to Meghan zrejme aj šlo a svoju marketingovú šancu sa rozhodla využiť naplno.
Ich štvordňový program je poriadne nabitý. Pár si zaumienil symbolicky nadviazať na odkaz Harryho matky, princeznej Diany, ktorá tu bola už v roku 1983. Počas prvého dňa si to namierili do Kráľovskej detskej nemocnice, neskôr aj do azylového domu pre ženy bez domova a obete násilia, kde dokonca pomáhali s prípravou jedla, samozrejme, v Meghan v hlavnej úlohe. Tu si navyše vyslúžila pochvalu za svoju dokonalú pleť – a podľa svedkov ju to očividne potešilo!
Lenže potom prišiel moment, ktorý všetko zmenil…
Kým obaja rozdávali objatia, úsmevy aj selfie, Meghan sa snažila pôsobiť dokonale, ale keď dostala orchideu od nadšených fanúšikov, nasledovala sekunda, ktorá obletela internet. Úsmev, pohľad do kamery… a okamžité odovzdanie kvetu asistentke. Bez emócie, bez záujmu, bez zaváhania. Spŕška kritiky prišla okamžite: „Totálne chladné! Trapné a umelé! Načo sa hrá na kráľovnú, keď ňou už nie je?!“ Austrálčania Meghan nič nedarovali a na internete to vrelo. Ľudia ju obvinili, že hrá divadlo pre kamery a nevie sa zbaviť „kráľovských manierov“, ktoré už dávno nemajú miesto. „Zase len dokonalé PR! Meghan hrá rolu dokonalej len pre kamery!“
To, čo malo byť triumfálnym návratom do Austrálie, sa mení na poriadne rozpačitý debakel. Meghan sa síce usmieva, máva a objíma… no mnohí jej to jednoducho neveria a podľa komentujúcich sú radi, že sa ich z pozície kráľovskej rodiny Meghan už nijako netýka.