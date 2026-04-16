Výbuchy v kľúčovej rafinérii v Melbourne: Zásoby palív Austrálie sú hlboko pod bezpečným minimom

MELBOURNE - Kľúčovú austrálsku ropnú rafinériu zachvátil v noci na štvrtok po sérii výbuchov rozsiahly požiar. Hasičský zbor štátu Viktória vo štvrtok ráno informoval, že požiar sa podarilo lokalizovať, no počas dňa môže ďalej tlieť. Úrady varovali pred možným narušením dodávok pohonných látok a vyzvali obyvateľstvo nepodliehať panike, informovala agentúra AFP.
Požiar zasiahol časť zariadenia určenú na výrobu vysokooktánového benzínu. Vďaka uzatvoreniu izolačných ventilov sa podarilo ochrániť ďalšie časti závodu, kde sa vyrába letecké palivo a diesel. Rafinéria spoločnosti Viva Energy je jednou z iba dvoch fungujúcich ropných rafinérií v Austrálii. Denne v nej dokážu spracovať až 120.000 barelov ropy. Analytici uviedli, že spolu s rafinériou Ampol v Brisbane pokrýva približne 10 až 20 percent celkových potrieb Austrálie.
Austrálsky minister energetiky Chris Bowen v súvislosti s incidentom povedal, že jeho hlavný dosah sa zatiaľ týka výroby benzínu. „Nie je to dobré. Načasovanie je naozaj nevhodné,“ uviedol pre verejnoprávnu stanicu ABC s odkazom na tlak na dodávky palív v dôsledku vojny na Blízkom východe. Bowen však zároveň vyzval obyvateľov, aby sa vyhli panickému nakupovaniu palív. „Je dôležité, aby ľudia kupovali toľko paliva, koľko potrebujú. Nie viac, nie menej,“ povedal.
Podľa vládnych údajov má Austrália zásoby benzínu na približne 38 dní, čo je výrazne pod minimom 90 dní stanoveným Medzinárodnou energetickou agentúrou. Austrália je vo veľkej miere závislá od dovozu ropy cez Hormuzský prieliv, cez ktorý ešte donedávna prechádzala približne pätina svetových dodávok ropy a plynu. Lodná doprava v tejto oblasti sa prakticky zastavila po útokoch Spojených štátov a Izraela na Irán z 28. februára.