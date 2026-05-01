Obrovské nepokoje v Austrálii: Dôvodom je vražda domorodého dievčaťa! Dav sa snažil dostať do nemocnice, kde bol útočník

Členovia komunity sa zhromažďujú pred nemocnicou Alice Springs, kde je muž podozrivý zo zabitia päťročného dievčatka pod policajnou strážou v Alice Springs v Austrálii vo štvrtok 30. apríla 2026
Členovia komunity sa zhromažďujú pred nemocnicou Alice Springs, kde je muž podozrivý zo zabitia päťročného dievčatka pod policajnou strážou v Alice Springs v Austrálii vo štvrtok 30. apríla 2026 (Zdroj: SITA/AP/Rhett Hammerton)
CANBERRA - Vražda päťročného domorodého dievčaťa v centrálnej časti Austrálie vyvolala rozsiahle a násilné protesty miestnej komunity, ktorá sa dožaduje odplaty. Stovky Aborigincov, respektíve Austrálcov, ako sa domorodí Austrálčania označujú, sa stretli s policajtmi a záchranármi, keď sa dav pokúšal vtrhnúť do nemocnice k podozrivému, ktorého predtým miestni zbili do bezvedomia. Polícia, politickí predstavitelia regiónu, austrálsky premiér Anthony Albanesa i rodina dievčaťa vyzývajú na pokoj.

Prípad sa stal v Severnom teritóriu v domorodom tábore pri meste Alice Springs, ktoré leží v strednej časti Austrálie. Dievča, ktoré jej rodina nazýva Kumanjayi Little Baby, bolo nezvestné od sobotňajšieho neskorého večera, kedy išlo spať. Jej telo sa po veľkom pátraní našlo vo štvrtok v buši. Za podozrivého polícia označila 47-ročného Jeffersona Lewisa, ktorý bol v minulosti odsúdený za fyzické napadnutie a nedávno opustil väznicu. Lewis sa podľa Reuters vo štvrtok sám vydal jednému domorodému táboru, kde sa obyvatelia rozhodli sami si vymôcť spravodlivosť. Muž, ktorého miestni zbili do bezvedomia, skončil v nemocnici, ale jeho zranenia neboli vážne, takže ho polícia letecky dopravila do väzby v severoaustrálskom Darwine, ktorý je metropolou Severného teritória.

Medzitým sa ale domorodci zhromaždili

Medzitým sa ale domorodci zhromaždili pri nemocnici v Alice Springs, kde lekári Lewisa ošetrovali. Na záberoch odvysielaných televíziou ABC volá dav po odplate. To podľa Reuters v domorodom podaní znamená fyzické potrestanie. Ľudia, ktorí sa snažili do nemocnice preniknúť, útočili na policajtov aj zdravotníkov, zapaľovali ohňa a zničili niekoľko policajných a hasičských vozidiel a tiež sanitiek. Polícia na rozohnanie davu použila slzný plyn.

Miestne úrady sa s pomocou rodiny snažia situáciu upokojiť a do oblasti mieria z Darwinu policajné posily. V mieste úrady zakázali predaj alkoholu. Austrálske úrady uvádzajú, že domorodí obyvatelia, pokiaľ pijú alkohol, sú často náchylní konzumovať ho v nebezpečnom či rizikovom množstve. Rodina dievčaťa vyzvala verejnosť, aby potrestanie prenechala súdom. "My si vyhraďme čas na smútenie," vyhlásil Robin Granites, staršina miestnej komunity a hovorca rodiny.

Albanese uviedol, že rozumie hnevu a rozčúleniu ľudí, zároveň ale požiadal komunitu, aby v tejto dobe držala pri sebe. Austrália má 27 miliónov obyvateľov, z ktorých podľa Reuters 3,8 percenta tvoria domorodci. V Severnom teritóriu ich podiel činí zhruba 30 percent. Zem obývajú najmenej vyše 50-tisíc rokov, ich práva ale britská kolonizácia prehliadala, čo dodnes tvorí jednu z historických záťaží austrálskej spoločnosti.

Veľké zmeny v živote žien Vittekových: Nový muž, bývanie a črtá sa aj...
Deň otvorených dverí v Novej Cvernovke sa koná poslednýkrát
Tomáš o vykonaných a plánovaných zmenách pre pracujúcich
ŤAŽKÁ ZRÁŽKA priamo v obci: Autá sú zničené, zranilo sa až 5 ľudí. Mrazivé FOTO zo záchrannej akcie
Členovia komunity sa zhromažďujú
Obrovské nepokoje v Austrálii: Dôvodom je vražda domorodého dievčaťa! Dav sa snažil dostať do nemocnice, kde bol útočník
Vedeli o katastrofe, no mlčali: Dokumenty tajnej služby Stasi odkrývajú mrazivé pozadie černobyľskej tragédie!
Budete mať nárok na energopomoc aj po 1. máji? Overte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Scenár, z ktorého mrazí: Čo by sa stalo, keby Slovensku skutočne vypli eurofondy?
Myslíte si, že sa vás Irán netýka? Omyl. Poriadny šok môže prísť už pri letnej dovolenke!

VIDEO Najväčší hrdina Slovana: Najsilnejší moment finále prinútil fanúšikov Nitry tlieskať súperovi
Nitra po zisku titulu prichádza o najlepšieho hráča: Čerstvý majster Čederle mieri do nového klubu
Viac ako dvojmetrový obor sa postaral o prerušenie zápasu Česka: Stalo sa mi to prvýkrát v živote
Po čiernej sérii prehier vyhodili trénera: Komárno stále bez licencie na ďalšiu sezónu
FOTO: Kompaktné VW Polo sa dočkalo novej generácie. Už nie je také malé
Kúpa nového auta na jar: na čo sa zamerať pri výbere
Hyundai Ioniq 3 - nový unikátny hatchback. Športový dizajn, priestranná kabína
Záujem o elektromobily stúpa: Na čo si posvietiť pri uzatváraní PZP?
Pracovný horoskop na máj: Komu sa črtá nová príležitosť a kto by mal ubrať z tempa?
Keď vás stolička ničí: Ako prežiť sedavé zamestnanie bez bolesti chrbta
Koniec kamarátstiev na pracovisku? Medzi Slovákmi panuje nový prekvapivý trend
Na PN je zrazu menej Slovákov. Čo sa zmenilo a koho sa dotkli nové kontroly?
Žiadne oškvarky, ale poriadna dávka syra: Neuveríte, aké sú tieto pagáčiky jemné.
Milujete Snickers? Tieto čokoládové rezy s karamelom sú 100x lepšie a lacnejšie.
Májové suroviny v kuchyni: Čo má teraz najlepšiu chuť a ako z toho variť
Čím nahradiť sušienkový korpus v cheesecaku? Vyskúšajte túto fit alternatívu!
Google Fotky dostanú „digitálny šatník“: S pomocou AI si môžeš vyskúšať rôzne oblečenie a vytvárať outfity
Ako Irán prelomil obranu USA za 120 sekúnd. Úder na základňu v Kuvajte vysvetlený
Netflix odštartoval máj veľkými filmovými klasikami. Tieto novinky si môžeš pozrieť už tento víkend
Chronická bolesť môže mať v mozgu vlastný prepínač. Vedci našli okruh, ktorý ju môže držať zapnutú celé roky
Zranenie alebo dámska nehoda? Takto z oblečenia zišli aj staré krvavé škvrny bez stopy!
Plesnivý a vlhký byt zmenili radikálne len za 6 mesiacov. V starej budove by ste však také bývanie zrejme nečakali
Po rokoch sťahovania si vybrali tmavý byt, ktorý si odžil svoje. Dnes je z neho perfektné moderné bývanie pre rodinu
Podľahli ste trendu bielych obývačiek a teraz pôsobí nudne? 8 tipov, ktorými ju zmeníte na príťažlivé a útulné miesto

Letné kombinácie, ktoré fungujú? Tieto rastliny sú spolu v jednom kvetináči očarujúce
Prečo mráz ničí vašu záhradu a susedovu obchádza? Rozhoduje týchto 5 nenápadných detailov
Máte doma splyňovací kotol? Už milimeter sadzí v tejto časti vám zbytočne vyťahuje peniaze z vrecka
Vyzerá vaša zámková dlažba po zime zle? 6 krokov, ako ju vyčistiť profesionálne a bez poškodenia
Nie je to o kráse: Toto z vás urobí ženu, ktorú chce každý muž!
Krik, plač, snaha utiecť a neoblomné úrady: Dramatický pokus o odobratie ôsmačky! Žiačka skončila v nemocnici
Slováci sa vyjadrili jasne: Až takmer polovica vníma horšiu životnú úroveň, ako pred rokom! Čo je najväčší problém?
Členovia komunity sa zhromažďujú
Obrovské nepokoje v Austrálii: Dôvodom je vražda domorodého dievčaťa! Dav sa snažil dostať do nemocnice, kde bol útočník
