Obrovské nepokoje v Austrálii: Dôvodom je vražda domorodého dievčaťa! Dav sa snažil dostať do nemocnice, kde bol útočník

CANBERRA - Vražda päťročného domorodého dievčaťa v centrálnej časti Austrálie vyvolala rozsiahle a násilné protesty miestnej komunity, ktorá sa dožaduje odplaty. Stovky Aborigincov, respektíve Austrálcov, ako sa domorodí Austrálčania označujú, sa stretli s policajtmi a záchranármi, keď sa dav pokúšal vtrhnúť do nemocnice k podozrivému, ktorého predtým miestni zbili do bezvedomia. Polícia, politickí predstavitelia regiónu, austrálsky premiér Anthony Albanesa i rodina dievčaťa vyzývajú na pokoj.
Prípad sa stal v Severnom teritóriu v domorodom tábore pri meste Alice Springs, ktoré leží v strednej časti Austrálie. Dievča, ktoré jej rodina nazýva Kumanjayi Little Baby, bolo nezvestné od sobotňajšieho neskorého večera, kedy išlo spať. Jej telo sa po veľkom pátraní našlo vo štvrtok v buši. Za podozrivého polícia označila 47-ročného Jeffersona Lewisa, ktorý bol v minulosti odsúdený za fyzické napadnutie a nedávno opustil väznicu. Lewis sa podľa Reuters vo štvrtok sám vydal jednému domorodému táboru, kde sa obyvatelia rozhodli sami si vymôcť spravodlivosť. Muž, ktorého miestni zbili do bezvedomia, skončil v nemocnici, ale jeho zranenia neboli vážne, takže ho polícia letecky dopravila do väzby v severoaustrálskom Darwine, ktorý je metropolou Severného teritória.
Medzitým sa ale domorodci zhromaždili pri nemocnici v Alice Springs, kde lekári Lewisa ošetrovali. Na záberoch odvysielaných televíziou ABC volá dav po odplate. To podľa Reuters v domorodom podaní znamená fyzické potrestanie. Ľudia, ktorí sa snažili do nemocnice preniknúť, útočili na policajtov aj zdravotníkov, zapaľovali ohňa a zničili niekoľko policajných a hasičských vozidiel a tiež sanitiek. Polícia na rozohnanie davu použila slzný plyn.
Miestne úrady sa s pomocou rodiny snažia situáciu upokojiť a do oblasti mieria z Darwinu policajné posily. V mieste úrady zakázali predaj alkoholu. Austrálske úrady uvádzajú, že domorodí obyvatelia, pokiaľ pijú alkohol, sú často náchylní konzumovať ho v nebezpečnom či rizikovom množstve. Rodina dievčaťa vyzvala verejnosť, aby potrestanie prenechala súdom. "My si vyhraďme čas na smútenie," vyhlásil Robin Granites, staršina miestnej komunity a hovorca rodiny.
Albanese uviedol, že rozumie hnevu a rozčúleniu ľudí, zároveň ale požiadal komunitu, aby v tejto dobe držala pri sebe. Austrália má 27 miliónov obyvateľov, z ktorých podľa Reuters 3,8 percenta tvoria domorodci. V Severnom teritóriu ich podiel činí zhruba 30 percent. Zem obývajú najmenej vyše 50-tisíc rokov, ich práva ale britská kolonizácia prehliadala, čo dodnes tvorí jednu z historických záťaží austrálskej spoločnosti.