MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj varuje: Rusko sa opäť pokúša zatiahnuť Bielorusko do vojny!

KYJEV - Rusko sa opäť pokúša zatiahnuť Bielorusko do vojny proti Ukrajine, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálnych sieťach po porade s hlavným veliteľom ukrajinskej armády Oleksandrem Sýrskym. Poukázal na správy rozviedky o prekupovaní ruských síl, pohyboch vojsk v Bielorusku, výstavbe ciest a delostreleckých postavení pri hraniciach s Ukrajinou.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
"Domnievame sa, že Rusko sa opäť pokúsi zatiahnuť Bielorusko do svojej vojny. Dal som pokyn varovať príslušnými kanálmi faktické vedenie Bieloruska pred pripravenosťou Ukrajiny brániť svoju krajinu a nezávislosť. Povaha a dôsledky nedávnych udalostí vo Venezuele by mali vedenie Bieloruska odradiť od chýb," napísal Zelenskyj v narážke na osud iného ruského spojenca Nicolása Madura, ktorého v januári uniesli americké špeciálne sily.
Bieloruský vodca Alexander Lukašenko, ktorý ich vnímam ako najbližší spojenec Moskvy, poskytol Rusku na začiatku vojny proti Ukrajine územie svojej krajiny ako nástupište k útoku na susednú krajinu. Z ruských leteckých základní v Bielorusku tiež vzlietali ruské lietadlá, ktoré bombardovali ukrajinské mestá a obce. Bieloruské ozbrojené sily sa síce do vojny proti Ukrajine priamo nezapojili, avšak Západ v reakcii na Minsk uvalil sankcie.
Bielorusko pravdepodobne dostalo z Moskvy príkaz, aby udržiavalo v napätí ukrajinské ozbrojené sily, zatiaľ čo ruské jednotky sa na jar a leto budú pokúšať o ofenzívy na východe a juhovýchode Ukrajiny, mieni šéf ukrajinského centra pre boj proti dezinformáciám Andrij Kovalenko podľa serveru RBK-Ukrajina. Server tiež pripomenul, že podľa správ v médiách sa Rusko chystá v Bielorusku vytvoriť základne pre vypúšťanie dronov ďalekého doletu, aby zvýšilo tlak na Ukrajinu. Rusi podľa ukrajinského letectva už využívajú vzdušný priestor Bieloruska pri náletoch svojich dronov na Ukrajinu, dodal portál.