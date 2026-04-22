Veľký ZVRAT v Budapešti! Maďarsko prestáva brzdiť balík pre Ukrajinu: Ropovod Družba sa už napúšťa

BUDAPEŠŤ - Maďarsko na stredajšom stretnutí stálych zástupcov vlád členských štátov Európskej únie vyjadrilo súhlas s prijatím zmeny a doplnením nariadenia o rozpočte EÚ takzvanou písomnou procedúrou. Maďarské ministerstvo pre záležitosti Európskej únie pre server telex.hu potvrdilo príslušnú správu denníka Guardian, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Server dodal, že legislatívu je potrebné zmeniť, aby sa mohla implementovať dohoda, ktorú v decembri jednomyseľne dosiahli lídri členských štátov o pôžičke pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur. Ministerstvo potvrdilo, že písomná procedúra bude oficiálne ukončená do 24 hodín. Na implementáciu decembrovej dohody je potrebné prijať tri legislatívne návrhy. Dva už boli schválené, vrátane návrhu o samotnej pôžičke, ktorý prijalo 24 z 27 členských štátov. Slovensko, Česko a Maďarsko sa k zárukám nepridali.
Finančnú pomoc určenú na obranu a rozpočet Kyjeva schválil vo februári Európsky parlament aj veľvyslanci, no Maďarsko ju v záverečnej fáze začalo blokovať. Po februárovom zastavení ropovodu Družba ruskými útokmi Maďarsko tvrdilo, že opätovnému spusteniu bránia politické dôvody. Ukrajina argumentovala technickými škodami po útoku.
Budapešť následne blokovala pomoc Ukrajine, čo lídri EÚ na marcovom summite odsúdili ako vydieranie. Po prísľube obnovenia prepravy maďarský premiér Viktor Orbán oznámil, že Maďarsko prestane blokovať európsky úver. Spoločnosť Ukrtransnafta v stredu informovala, že sa začalo tlakovanie a napúšťanie ropovodu Družba na ukrajinskej strane z Bieloruska.
Odblokovanie pôžičky pre Ukrajinu je dobrým signálom
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu privítal, že členské krajiny Európskej únie sa v stredu dohodli na uvoľnení pôžičky vo výške 90 miliárd eur pre Ukrajinu. Maďarsko totiž naznačilo, že je pripravené ukončiť svoje niekoľko mesiacov trvajúce blokovanie tohto rozhodnutia. Zelenskyj to označil za dobrý signál a Rusko vyzval, aby ukončilo inváziu. Vyjadril sa tak na sociálnej sieti X.
„Odblokovanie (pôžičky) je za súčasných okolností dobrým signálom. Rusko musí ukončiť vojnu. A podnety na to môžu vzniknúť len vtedy, ak bude dostatočná nielen podpora Ukrajiny, ale aj tlak na Rusko,“ napísal ukrajinský prezident.
Pôžička je určená na pokrytie najnaliehavejších hospodárskych a vojenských potrieb Kyjeva a na umožnenie pokračovať v boji proti ruskej invázii. Jej poskytnutie však bolo súčasťou sporu medzi Kyjevom a Budapešťou v súvislosti so zastavením dodávok ruskej ropy do Maďarska a na Slovensko cez ropovod Družba. Ropovod by mal byť už čoskoro opäť v plnej prevádzke, keďže spoločnosť Ukrtransnafta v stredu informovala, že sa začalo tlakovanie a napúšťanie ropovodu na ukrajinskej strane z Bieloruska.
Zelenskyj zároveň privítal dohodu členských štátov na 20. balíku protiruských sankcií. Ukrajina si podľa neho plní svoje záväzky voči EÚ vrátane takých citlivých otázok, ako je prevádzka ropovodu Družba.
„Budeme tiež rokovať s európskymi lídrami o otvorení klastrov pre Ukrajinu – podmienky na to už boli splnené,“ uviedol prezident, ktorý tým odkazoval na reformy, ktoré musí Ukrajina vykonať pred vstupom do EÚ. Prístupové kapitoly sú tematicky rozdelených do šiestich skupín, tzv. klastrov. Maďarská vláda pod vedením odchádzajúceho premiéra Viktora Orbána otvorenie nových klastrov v rámci prístupového procesu Ukrajiny blokovala.