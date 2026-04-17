PANIKA v Rumunsku: Nad krajinou preletel v noci NEZNÁMY dron! Bolo to v čase ruských útokov na Ukrajinu

BUKUREŠŤ - Rumunsko v noci na dnes zaznamenalo cudzí dron vo svojom vzdušnom priestore neďaleko ukrajinskej hranice, a to v čase, keď na Ukrajinu útočilo Rusko. Oznámilo to ministerstvo obrany v Bukurešti. Dron podľa vyhlásenia následne z radarových obrazoviek zmizol.

Rumunsko, členský štát Európskej únie a NATO, zdieľa s Ukrajinou zhruba 650 km dlhú hranicu. Od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine (24. február 2022) Rumunsko zaznamenalo niekoľko incidentov, keď ruské drony vleteli do jeho vzdušného priestoru či ich trosky dopadli na rumunské územie.

Stáva sa tak napríklad pri ruských útokoch na ukrajinskú infraštruktúru v oblasti ústia Dunaja, ktorý tvorí hranicu medzi Ukrajinou a Rumunskom. V polovici marca Rumunsko na monitorovanie dronov, ktoré zrejme narušili jeho vzdušný priestor, vyslalo stíhačky.

Incidenty v krajinách NATO

K podobným incidentom v posledných mesiacoch dochádza v mnohých členských krajinách NATO. Na konci marca Estónsko a Lotyšsko zaznamenali aktivitu cudzích dronov blízko svojich hraníc s Ruskom.

Zblúdené drony

Minulý mesiac sa tiež cudzie bezpilotné lietadlo zrútilo na území Litvy. Premiérka pobaltskej krajiny Inga Ruginienéová vtedy uviedla, že išlo o zblúdený ukrajinský dron, ktorý bol súčasťou operácie proti Rusku.

V nedávnej minulosti Vilnius hlásil aj narúšanie svojho vzdušného priestoru pašeráckymi balónmi z Bieloruska a vlani v lete do litovského vzdušného priestoru zablúdili z Bieloruska dva drony, ktoré používa Rusko pri útokoch na Ukrajinu.

Vlani v septembri preniklo do poľského priestoru 19 ruských bezpilotných strojov, čo vyvolalo silnú kritiku zo strany Varšavy a jej spojencov v NATO. Moskva spravidla v noci vysiela na Ukrajinu desiatky až stovky dronov, pričom Kyjev reaguje vlastnými údermi zameranými na vojenské a energetické objekty nepriateľa.

Súvisiace články

Video: Ruský laser LazerBuzz
Video: Ruský laser LazerBuzz zasiahol dron na vzdialenosť takmer 1,5 kilometra. Nový test ukazuje posun systému
vosveteit.sk
Dmitrij Medvedev
Rusi už sa vyhrážajú útokom aj na Česko: Spomenuli aj konkrétne miesto v Prahe!
Zahraničné
Profesor Süe-čchin Ťiang
Desivé proroctvo čínskeho Nostradama: Vojna s Iránom sa len začína! Predpovedá hroznú vec
Zahraničné
Ukrajinský vojak stojí na
Greenpeace varuje pred rizikom v Černobyle: Hrozí zrútenie ochranného krytu a únik radiácie
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Jovinečko a Bergi majú toho plné zuby! Ostrá kritika našich politikov: Takto ničia životy Slovákov
Jovinečko a Bergi majú toho plné zuby! Ostrá kritika našich politikov: Takto ničia životy Slovákov
Prominenti
Iveta Malachovská dostáva na svoju novú figúru samé komplimenty
Iveta Malachovská dostáva na svoju novú figúru samé komplimenty
Prominenti
Ocenenie Biatlonista roka 2026 získala Paulína Bátovská Fialková
Ocenenie Biatlonista roka 2026 získala Paulína Bátovská Fialková
Zoznam TV

Domáce správy

Ilustračné foto
Poslanci odštartovali piatkové rokovanie: Na stole je zdravotná novela
Domáce
Ilustračné foto
Právnici varujú, že legislatívny proces na Slovensku je v neudržateľnom stave
Domáce
FOTO Ďalšia významná uzávera D1,
D1 medzi Bratislavou a Trnavou uzavrú: Víkendové presmerovanie dopravy prinesie obmedzenia od piatka večera
Domáce
Martin po prvýkrát ponúkne bezplatné právne poradenstvo – advokáti budú k dispozícii verejnosti už 22. apríla
Martin po prvýkrát ponúkne bezplatné právne poradenstvo – advokáti budú k dispozícii verejnosti už 22. apríla
Martin

Zahraničné

Estónsky minister obrany Hanno
Estónsky minister obrany: NATO sa nerozpadne, USA budú brániť svojich spojencov
Zahraničné
Ilustračné foto
PANIKA v Rumunsku: Nad krajinou preletel v noci NEZNÁMY dron! Bolo to v čase ruských útokov na Ukrajinu
Zahraničné
Pád súkromného vrtuľníka na
Tragický pád súkromného vrtuľníka v Indonézii: Zomrelo osem ľudí
Zahraničné
Úradujúci šéf amerického Úradu
Odchod po škandáloch! Šéf ICE končí uprostred kritiky imigračných razií
Zahraničné

Prominenti

Eros Ramazzotti je na
Eros Ramazzotti je na roztrhanie: Stále na cestách... Zahviezdil už aj na Slovensku!
Zahraniční prominenti
Smutná správa z Česka:
Smutná správa z Česka: Zomrel herec Ján Potměšil (†60)
Domáci prominenti
Cara Delevingne
Obavy o Caru Delevingne: Znova do toho spadla?! Divné FOTO
Zahraniční prominenti
Predstavenie detskej knihy. Na
Jovinečko a Bergi majú toho plné zuby! Ostrá kritika našich politikov: Takto ničia životy Slovákov
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Máte ČÍRY moč? Radšej
Máte ČÍRY moč? Radšej sa netešte! Odborníčka varuje pred NEBEZPEČNÝM OMYLOM, ktorý robia aj vzdelaní ľudia
Zaujímavosti
Sme vo vesmíre sami?
Sme vo vesmíre sami? Vedec z NASA prišiel s vysvetlením, ktoré je OVEĽA DESIVEJŠIE než útok mimozemšťanov!
Zaujímavosti
Vášeň v oblakoch skončila
Vášeň v oblakoch skončila núdzovým pristátím: Tieto INTÍMNE FIASKA z internetu vás šokujú! Spálňa im bola malá
Zaujímavosti
Vajcia a cholesterol: Nové
Vajcia a cholesterol: Nové odporúčania menia pohľad na potravinu, ktorej sa ľudia roky obávali
vysetrenie.sk

Dobré správy

Inštalácia meteostanice (Zdroj: Plzeňský
Posledná chmeľnica na Slovensku bojuje o prežitie: Pomôže táto novinka?
Domáce
Problém, ktorý pozná aj
Problém, ktorý pozná aj mnoho Sloveniek: Otestujte svoje vedomosti o ňom v KVÍZE
plnielanu.sk
Zdroj: Henima
Až o 10 rokov mladšia pleť? Ukážeme vám, ako to prirodzene môže dosiahnuť každá žena
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
Obrovský hit aj medzi Slovenkami: V čom je výnimočný nový štandard v starostlivosti o pleť?
plnielanu.sk

Ekonomika

Štvorprúdovka pri Bratislave bude kompletná: Pozor ešte na obmedzenia a uzáveru! (foto)
Štvorprúdovka pri Bratislave bude kompletná: Pozor ešte na obmedzenia a uzáveru! (foto)
Veľké porovnanie cien benzínu a nafty v Európe: Ako je na tom Slovensko v porovnaní so susedmi? (apríl 2026)
Veľké porovnanie cien benzínu a nafty v Európe: Ako je na tom Slovensko v porovnaní so susedmi? (apríl 2026)
Pripravte si hotovosť: Najväčšia slovenská banka hlási veľkú odstávku služieb!
Pripravte si hotovosť: Najväčšia slovenská banka hlási veľkú odstávku služieb!
Ruská vojnová ekonomika stráca dych: Putin priznal pokles hospodárstva, kritika režimu je čoraz ostrejšia!
Ruská vojnová ekonomika stráca dych: Putin priznal pokles hospodárstva, kritika režimu je čoraz ostrejšia!

Šport

Krutá facka hneď na úvod: Slovenskí hokejisti schytali dvojciferný debakel
Krutá facka hneď na úvod: Slovenskí hokejisti schytali dvojciferný debakel
Reprezentácia
Prvá sezóna a hneď siaha na titul: Slovenský tréner píše s Třincom históriu, Dravecký má novú rolu
Prvá sezóna a hneď siaha na titul: Slovenský tréner píše s Třincom históriu, Dravecký má novú rolu
Tipsport ELH
Bývalý hráč United skritizoval influencerky na tribúnach: Chcem vidieť starých rodičov s vnukmi, nie ich
Bývalý hráč United skritizoval influencerky na tribúnach: Chcem vidieť starých rodičov s vnukmi, nie ich
Ostatné
Anglické kluby si to rozdajú o prestížne finále: Poznáme semifinálové dvojice Európskej ligy
Anglické kluby si to rozdajú o prestížne finále: Poznáme semifinálové dvojice Európskej ligy
Európska liga

Auto-moto

FOTO: Čínska značka Chery práve vstupuje na slovenský trh. Prichádza so štvoricou SUV
FOTO: Čínska značka Chery práve vstupuje na slovenský trh. Prichádza so štvoricou SUV
Novinky
TEST: Peugeot 3008 GT EV - električka po francúzsky
TEST: Peugeot 3008 GT EV - električka po francúzsky
Klasické testy
Svätý Jur podpísal zmluvu na realizáciu terminálu integrovanej dopravy
Svätý Jur podpísal zmluvu na realizáciu terminálu integrovanej dopravy
Doprava
FOTO: Mercedes ako prvý nemecký výrobca pustí do sveta auto bez tohto
FOTO: Mercedes ako prvý nemecký výrobca pustí do sveta auto bez tohto
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Vernosť firme: Cnosť, alebo kariérna samovražda?
Vernosť firme: Cnosť, alebo kariérna samovražda?
Kariérny rast
Dobite si baterky po práci: Pozvánka na večer plný autentických príbehov a inšpiratívnych hostí
Dobite si baterky po práci: Pozvánka na večer plný autentických príbehov a inšpiratívnych hostí
Práca a voľný čas
Komunikačný kód: Prečo si v kancelárii posielame správy, ktorým rozumieme každý inak?
Komunikačný kód: Prečo si v kancelárii posielame správy, ktorým rozumieme každý inak?
Vzťahy na pracovisku
Tisíce ľudí si svojho spoľahlivého zamestnávateľa už vybrali. A čo vy?
Tisíce ľudí si svojho spoľahlivého zamestnávateľa už vybrali. A čo vy?
Hľadám prácu

Varenie a recepty

Retro klasika, ktorá nestarne: Poctivý metrový koláč s lahodným krémom.
Retro klasika, ktorá nestarne: Poctivý metrový koláč s lahodným krémom.
Hrnčekový recept na dvojfarebný pudingový koláč - rýchly a fakt dobrý
Hrnčekový recept na dvojfarebný pudingový koláč - rýchly a fakt dobrý
Palacinky bez mlieka? Skúste použiť minerálku, ktorá ich robí neuveriteľne krehkými!
Palacinky bez mlieka? Skúste použiť minerálku, ktorá ich robí neuveriteľne krehkými!
Palacinky, lievance a waffle
Zabudni na klasiku – táto batátová omeleta zmení tvoje raňajky na zážitok!
Zabudni na klasiku – táto batátová omeleta zmení tvoje raňajky na zážitok!
Omelety

Technológie

Obria čierna diera sa po 100 miliónoch rokov zobudila. To, čo vychrlila, sa tiahne takmer milión svetelných rokov ďaleko
Obria čierna diera sa po 100 miliónoch rokov zobudila. To, čo vychrlila, sa tiahne takmer milión svetelných rokov ďaleko
Vesmír
USA prenasledujú lode spojené s Iránom po celom svete. Blokáda sa mení na globálnu operáciu
USA prenasledujú lode spojené s Iránom po celom svete. Blokáda sa mení na globálnu operáciu
Moderná vojna a konflikty
Vedci vyvinuli experimentálnu injekciu, ktorá pri artróze opravila poškodené kĺby za pár týždňov. Zatiaľ ju otestovali len na zvieratách
Vedci vyvinuli experimentálnu injekciu, ktorá pri artróze opravila poškodené kĺby za pár týždňov. Zatiaľ ju otestovali len na zvieratách
Veda a výskum
Vedci našli spôsob ako odstrániť škodlivé „zombie“ bunky v tele a opraviť poškodenie pečene
Vedci našli spôsob ako odstrániť škodlivé „zombie“ bunky v tele a opraviť poškodenie pečene
Veda a výskum

Bývanie

Stále je to prvorepubliková vila, no vnútro je už celé iné. Architektka premenila starý dom na moderné rodinné bývanie
Stále je to prvorepubliková vila, no vnútro je už celé iné. Architektka premenila starý dom na moderné rodinné bývanie
Nedávno boli všade, no už vychádzajú z módy. Týchto 8 trendov sa v kuchyni pomaly zastaráva, máte ich doma aj vy?
Nedávno boli všade, no už vychádzajú z módy. Týchto 8 trendov sa v kuchyni pomaly zastaráva, máte ich doma aj vy?
Po dvoch rokoch prác sa opustené miesto zmenilo na nepoznanie! Bývanie architektov je plné nečakaných riešení
Po dvoch rokoch prác sa opustené miesto zmenilo na nepoznanie! Bývanie architektov je plné nečakaných riešení
Ako vyčistiť koženú bundu, aby vydržala celé roky? Takto to pôjde aj s bežnými surovinami, no pozor na vodu!
Ako vyčistiť koženú bundu, aby vydržala celé roky? Takto to pôjde aj s bežnými surovinami, no pozor na vodu!

Pre kutilov

Ako zachrániť polievanie záhrady pomocou lyžice
Ako zachrániť polievanie záhrady pomocou lyžice
Dvor a záhrada
Tieto rastliny môžete v apríli vysiať priamo do zeme a v lete vás obdaria záplavou kvetov
Tieto rastliny môžete v apríli vysiať priamo do zeme a v lete vás obdaria záplavou kvetov
Okrasná záhrada
Nočná mora pod obkladom: Kvôli tejto neviditeľnej chybe budete búrať novú kúpeľňu
Nočná mora pod obkladom: Kvôli tejto neviditeľnej chybe budete búrať novú kúpeľňu
Stavba
6 znakov, že vám kupované muškáty dlho nevydržia
6 znakov, že vám kupované muškáty dlho nevydržia
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Večerná beauty rutina, ktorá mení ženskú krásu: Zabudnite na drahú kozmetiku, ide o obnovu vašej energie
Krása
Večerná beauty rutina, ktorá mení ženskú krásu: Zabudnite na drahú kozmetiku, ide o obnovu vašej energie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Prílet vládneho špeciálu
Domáce
MIMORIADNY Problém vládneho špeciálu: Porucha lietadla, delegáti sa z Vietnamu musia dostať sami!
Ilustračné foto
Zahraničné
PANIKA v Rumunsku: Nad krajinou preletel v noci NEZNÁMY dron! Bolo to v čase ruských útokov na Ukrajinu
Horor v dovolenkovom raji:
Zahraničné
Horor v dovolenkovom raji: Žralok zaútočil počas svadobnej cesty, mladý lekár prišiel o nohu!
Americký prezident Donald Trump.
Zahraničné
ONLINE Vojnu s Iránom označil Trump za malé odbočenie: Hlási pokrok v jadrovej dohode

Ďalšie zo Zoznamu