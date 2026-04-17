PANIKA v Rumunsku: Nad krajinou preletel v noci NEZNÁMY dron! Bolo to v čase ruských útokov na Ukrajinu

BUKUREŠŤ - Rumunsko v noci na dnes zaznamenalo cudzí dron vo svojom vzdušnom priestore neďaleko ukrajinskej hranice, a to v čase, keď na Ukrajinu útočilo Rusko. Oznámilo to ministerstvo obrany v Bukurešti. Dron podľa vyhlásenia následne z radarových obrazoviek zmizol.
Rumunsko, členský štát Európskej únie a NATO, zdieľa s Ukrajinou zhruba 650 km dlhú hranicu. Od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine (24. február 2022) Rumunsko zaznamenalo niekoľko incidentov, keď ruské drony vleteli do jeho vzdušného priestoru či ich trosky dopadli na rumunské územie.
Stáva sa tak napríklad pri ruských útokoch na ukrajinskú infraštruktúru v oblasti ústia Dunaja, ktorý tvorí hranicu medzi Ukrajinou a Rumunskom. V polovici marca Rumunsko na monitorovanie dronov, ktoré zrejme narušili jeho vzdušný priestor, vyslalo stíhačky.
Incidenty v krajinách NATO
K podobným incidentom v posledných mesiacoch dochádza v mnohých členských krajinách NATO. Na konci marca Estónsko a Lotyšsko zaznamenali aktivitu cudzích dronov blízko svojich hraníc s Ruskom.
Zblúdené drony
Minulý mesiac sa tiež cudzie bezpilotné lietadlo zrútilo na území Litvy. Premiérka pobaltskej krajiny Inga Ruginienéová vtedy uviedla, že išlo o zblúdený ukrajinský dron, ktorý bol súčasťou operácie proti Rusku.
V nedávnej minulosti Vilnius hlásil aj narúšanie svojho vzdušného priestoru pašeráckymi balónmi z Bieloruska a vlani v lete do litovského vzdušného priestoru zablúdili z Bieloruska dva drony, ktoré používa Rusko pri útokoch na Ukrajinu.
Vlani v septembri preniklo do poľského priestoru 19 ruských bezpilotných strojov, čo vyvolalo silnú kritiku zo strany Varšavy a jej spojencov v NATO. Moskva spravidla v noci vysiela na Ukrajinu desiatky až stovky dronov, pričom Kyjev reaguje vlastnými údermi zameranými na vojenské a energetické objekty nepriateľa.