MIMORIADNY ONLINE Rusko bude pozvané na summit G20 na Floride: Stretnú sa lídri sveta aj s Putinom? Trump v tom má jasno!

KYJEV/WASHINGTON - Rusko dostane pozvánku na summit krajín G20, ktorý sa bude konať v decembri na Floride, napísala v noci na dnes agentúra AFP s odvolaním sa na zdroj z Bieleho domu. List Washington Post s odvolaním sa na predstaviteľov administratívy Donalda Trumpa napísal, že prezident má v úmysle pozvať na schôdzku v Miami aj šéfa Kremľa Vladimira Putina. Samotný Trump dnes novinárom povedal, že o pozvánke pre Putina nevie a že pochybuje, že by Putin prišiel, aj keď by to podľa neho bolo prínosné. Moskva sa k možnej Putinovej účasti na summite priamo nevyjadrila.
"Žiadna oficiálna pozvánka zatiaľ zaslaná nebola, ale Rusko je členom skupiny G20 a bude pozvané na účasť na zasadnutiach ministrov a summite lídrov," povedal agentúre AFP vysokopostavený zdroj z Bieleho domu pod podmienkou zachovania anonymity. Summit sa má konať v golfovom areáli, ktorý vlastní Trumpova rodina. "Úprimne povedané, pochybujem, že príde," povedal Trump vo štvrtok navečer v Oválnej pracovni na otázku novinára, či bol ruský prezident na summit skutočne pozvaný. "Som toho názoru, že treba hovoriť so všetkými," dodal s tým, že Putinova účasť by podľa neho bola "pravdepodobne veľmi prospešná".
Námestník ruského ministra zahraničných vecí Alexander Pankin v stredu podľa ruských agentúr uviedol, že jeho krajina bola pozvaná na účasť na summite "na najvyššej úrovni". Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok povedal, že otázka prípadnej účasti samotného prezidenta nebola doteraz prerokovaná. "Žiadne takéto rozhodnutie zatiaľ nebolo prijaté, ale Rusko sa zúčastnilo každého summitu na príslušnej úrovni," povedal Peskov novinárom. "Rozhodnutie o formáte našej účasti bude prijaté s tým, ako sa summit priblíži," dodal.
Putin, na ktorého vydal Medzinárodný trestný súd v Haagu v roku 2023 zatykač v súvislosti s únosmi ukrajinských detí z okupovaných území do Ruska, sa predchádzajúceho summitu G20 vlani v novembri v Johannesburgu nezúčastnil, na stretnutí ho zastúpil jeho ekonomický poradca Maxim Ovečkin. Putin sa naposledy osobne zúčastnil na summite G20 v roku 2019, na ďalších chýbal najprv kvôli pandémii covidu-19, neskôr kvôli ruskej invázii na Ukrajinu. Spojené štáty, ktoré tento rok skupine G20 predsedajú, minuloročný summit kvôli údajnému utláčaniu bielej menšiny v Juhoafrickej republike bojkotovali a Trump následne JAR účasť na tohtoročnom summite v Miami zakázal. Do skupiny popredných priemyselných a rozvíjajúcich sa krajín (G20) patrí 19 štátov, Európska únia a Africká únia. Členovia G20 spolu predstavujú 85 percent svetovej ekonomiky.