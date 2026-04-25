Vrcholný stupeň AROGANCIE: Pilot dronu manévroval okolo záchranárov a pacienta, takmer spôsobil KATASTROFU!

LIBEREC – Keď vidíme na ulici záchranárske vozidlo, nikdy v danom okamihu nevieme, či náhodou nepreváža niekoho z našich blízkych. Za každých okolností treba vo chvíľach, pokiaľ ide o ľudský život, zvýšiť mieru bezpečnosti. To ale očividne neplatí pre arogantného pilota dronu, ktorému išlo len o dobré zábery. Ohrozil tým ale viacero životov.
V stredu popoludní 22. apríla sa v Krajskej nemocnici v Liberci odohrala šokujúca situácia. Na streche nemocnice, kde je umiestnený heliport pre záchranárku helikoptéru, sa nečakane objavil sledovací dron. Bolo to v čase, keď sa odtiaľ snažila vzlietnuť helikoptéra so záchranármi aj pacientom vo vážnom stave. Na sociálnej sieti Facebook o tom informuje liberecká nemocnica.
"Súkromný dron nemá pri heliporte Krajskej nemocnici v Liberci čo robiť!Napriek tomu tam v stredu dopoludnia poletoval. Našťastie to nezostalo bez povšimnutia okoloidúcich a operačné stredisko stihlo varovať pilota Kryštofa 18," informuje nemocnica.
Arogantný pilot dronu sa vrátil
Dron sa mal pohybovať vo vzdialenosti 5 až 50 metrov od helikoptéry a to nad aj pod úrovňou heliportu. Keď pilot cez snímaciu kameru zistil, že si ho posádka všimla, rýchlo s dronom odletel preč. O niekoľko minút sa ale arogantný pilot dronu vrátil. Pilot helikoptéry sa musel unáhlene presunúť za ďalším pacientom, preto napriek blízkosti dronu vzlietol.
Nemocnica upozornila na prebiehajúcu výstavbu v jej areáli. Aj preto musí byť každé pristávanie vrtuľníka presne naplánované, aby nedajbože nedošlo ku kontaktu so žeriavom. Pilot dronu si navyše musel byť vedomý toho, že silný prúd vzduchu z helikoptéry môže ovplyvniť ovládanie dronu.
"Úplná ignorácia akéhokoľvek nebezpečenstva pre helikoptéru a jej posádku. Pilot dronu rovnako tak odignoroval, že tento prostriedok prepravy slúži pre záchrane života. Doslova nás to šokuje," doplnila nemocnica. Na záver príspevku ešte nemocnica poďakovala všetkým ľuďom, ktorí an incident upozornili a zabránili tak možnej katastrofe.